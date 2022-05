Dictadologías

El Cela, el intenso escritor que creó, antes que todo, a su personaje, en su Viaje a la Alcarria, y su primer viaje andaluz, iba goteando paisajes y pueblos con lo que él definiera como dictadología tópica y que era algo tan sencillo como las sentencias, refranes, aforismos, decires y dictados, que iba encontrando por do erraba. En Izas, rabizas y colipoterras, título sacado del Cancionero general de Amberes… Cela, inventor del calificativo cachondisiaco, va de esta guisa: Una vieja se comió ciento y pico de sardinas, y toda la noche estuvo del recto sacando espinas. Et llegando a los certificados de las cuatro letras, ahora que hay tantos descendientes y descendientas, escribe: Almendral, gente noble y principal; dos parroquias, tres conventos; de putas hay más de ciento; y no hay más que contar. En Puerto Real, ni mujer ni pegujal.

Es una España barroca, pueblerina, villana, entre aldea y poblado que ataca a la ciudad, o al villorrio. Antes que nada, hizo Dios el odio, se lo pasó a los políticos y los políticos vieron que el odio era bueno para dividir a los demás y quedarse tranquilos. Dice el paremiazo; de quien no sabe ni la a, ¿qué se puede esperar?

Cancioneros, pliegos de cordel, y toda la novela picaresca, la literatura picaresca nacida, en mi opinión, del proceso evolutivo de las jácaras, está llena de marcas godeñas, gorronas de puchero, maletas, mujer de manto tendido, piltroferas, trotonas, truchas o zurrapas, que entre otros muchos, eran los términos para designar el ejercicio del alfabeto de las cuatro letras.

Sigamos con los refranes para amargar pueblos, como cuando la aventura del rebuzno en el Quijote. Espartosa de Lares, larga de putas y corta de panes. Frenegal, mala villa y peor lugar; tiene tres fuentes, tres puentes, tres jurisdicciones, tres malas generaciones; de monjas, dos conventos; de cabrones, mil quinientos; de putas, no hay que contar. ¡Ay, Frenegal, Frenegal!

En medio de líos y jergas lingüísticas, cómo no, entra la Iglesia. Y a mí, que en el fondo soy un rebelde sintáctico me encanta. Desde el dado y topado del Toboso. Salta Santa Nefija como patrona de las cotorreras, marfisas y carcaveras. El Papá Noel, navideño, es San Nicolás, patrón de los prestamistas, usureros y fulanillas, espeluzones y escopetas. Santa Librada, era el santo patrón de las prostitutas, y San Vital de Gaza, también, porque al menos las evangelizaba. Y mientras, el refranero seguía creciendo como un código social de conductas humanas. De tal manera que Salamanca y Alcalá con sus Universidades tenían su fecha, la fecha que anunciaba la llegada masiva de putas a la ciudad era el 18 de octubre, San Lucas -según parece, el inicio del año escolar por aquel entonces-, por lo que se llegó a decir que éste era el patrón de la mancebía…Más la ínsula de León no se escapa. Por lo menos tendente al paro y al abandono telúrico de siempre. La jambre naciera en Cádiz/tiró pa Puerto Real/ la cogieron en la Isla/ y no la dejan pasar…".

Y un poco por Fernando VII que le dio su nombre y encaja: San Fernando, donde no hay cómo ni cuándo. Amén. Amén. Que al cielo llega.