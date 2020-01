Cádiz, en el furgón de cola

Andalucía se entretiene debatiendo entre los que opinan que en este primer año de nuevo gobierno la situación ha mejorado y los que opinan todo lo contrario. Andalucía ha perdido gas, deterioro de los servicios públicos y su evolución es la peor de España. Todo depende del color del que se mire. Pero somos los ciudadanos los que tenemos que opinar si ha habido cambios o no. Mi opinión es que salvando el cambio de color político, la realidad es que el cambio prometido no se ve por ningún lado. Ni ha habido bajada masiva de impuestos, ni se han cerrado chiringuitos (no los han encontrado) como decían, ni han echado a la calle miles de contratados a dedos como afirmaban, ni los servicios públicos han empeorado ni mejorado. Pero hay una realidad que son las estadísticas oficiales, que es la que pone a cada cual en su sitio. Y la EPA nos dice, desgraciadamente, que Andalucía ha evolucionado peor que España en paro y ocupación en 2019.

Además, seguimos teniendo alrededor de trescientos mil hogares con toda la familia en paro. Esa es la realidad mientras que la política se debate de una manera circense buscando titulares pero incapaces de buscar una solución. Y si la realidad de Andalucía es preocupante, la situación de Cádiz es de desesperación. Cádiz vuelve a ser noticia por tener la tasa de paro mas alta de España, con un 24,7% de la población activa. Ésta es la realidad de una provincia que no consigue salir del furgón de cola. Y lo peor es que nadie sabe cómo sacarnos de este socavón en que nos encontramos desde hace décadas, bastantes décadas.

Se cambia el Gobierno de España, se cambia el Gobierno de la Junta, se cambia el Gobierno de la Diputación, se cambia el presidente de la Mancomunidad (bueno, ésta da igual porque no sirve para nada)... Y se cambie lo que se cambie, Cádiz es la que no cambia. No hay manera. Por mucho que se analice, nadie es capaz de obtener una respuesta del porqué esta provincia con el potencial que tiene no es capaz de salir del furgón de cola.

Hace unos días toda la política gaditana se dio cita en Fitur mostrando cada ayuntamiento su diversidad de atracción que posee. Hay para todos los gustos. Tenemos la provincia con mas recursos naturales, una de las que más hoteles posee, de las primeras en recibir visitantes. Entonces, que es lo que pasa. ¿Por qué esta diversidad, además de contrastada calidad, no se traduce en riqueza para la población? Se le echa la culpa a la falta de infraestructuras. No se termina de potenciar el aeropuerto de Jerez. Pero tiene que haber algo más. Sobre todo la parte de la sierra si permanece olvidada, con carreteras de otro siglo. La oferta de trabajo mayoritaria es la que se ocupa de la hostelería. Casi el 80% lo que genera un empleo estacional. No se consigue que la provincia mantenga abierto sus hoteles durante la mayor parte del año.

Aquí, como no se cree empleo público no conseguiremos salir del furgón de cola. Y quizás este sea una de los problemas. La falta de inversión privada en una provincia golpeada por el paro a pesar de los millones invertidos en planes de reindustrialización.