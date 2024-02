Vaya por delante que nunca me ha gustado ese nombre. Es una ocurrencia pensada para la galería o para agradar a los responsables fiesteros. Pero no se remodela un edificio público majestuoso, ni una plaza pública con una arquitectura modélica en el centro de la ciudad, para ahora ponerle de nombre Plaza del Carnaval. Cierto que desde un principio la remodelación ha estado pensada para albergar grandes acontecimientos. Pero, ¿por qué Plaza del Carnaval? Podía ser Plaza de la Semana Santa, o de la Navidad, o de la Feria, ya que todos estos acontecimientos festivos se han centralizado en dicha plaza.

La monumentalidad de la plaza, en el centro de la ciudad, es apropiada para poder albergar grandes acontecimientos, ¿pero de verdad es el sitio adecuado para la instalación de chiringuitos de comidas?

Todo iba bien, sin la mínima crítica, los hosteleros del centro contentos, las peñas mejor, la oposición política no se pronuncia cuando todo va bien y menos cuando los ciudadanos acuden en masa a los eventos.

Pero salta la sorpresa y los hosteleros piden que no todo se celebre en la Plaza del Rey, que hay que volver al Parque, a la Plazoleta de las Vacas y otras zonas de la ciudad. Esta opinión de Asihtur no sabemos si la comparten los hosteleros del centro de la ciudad.

Es verdad que los actos fiesteros solo benefician a los comercios del centro de la ciudad. Pero la realidad es que todas las ciudades celebran sus fiestas en un solo lugar, repartir los eventos por todo el territorio es dividir los recursos y esto no es bueno, como ocurría antes. Pero lo que crea dudas es si tantas fiestas es lo que se puede esperar de una ciudad. Me explico, ¿hay datos de los beneficios económicos que generan este tipo de fiestas populares? ¿Puede una ciudad vivir solamente de fiestas? La economía de una ciudad no se puede sostener solamente con los fines de semana. Hay un dato muy interesante de esta semana que dice que los hoteles de Jerez han estado llenos durante el Carnaval de Cádiz. Fíjense que gran diferencia, esto deja dinero a la ciudad y San Fernando esta más cerca de Cádiz pero la oferta no es la misma.

Por consiguiente sería interesante que el gobierno municipal diera datos del impacto económico y de empleo que generan tantas fiestas en el centro de la ciudad. Que se llenan las calles, pue sí; que los bares se llenan, pues sí; que supone un gran impacto en el empleo y en la economía de la ciudad, nada hay seguro. Por consiguiente todo esto genera una dudosa reflexión: ¿Estamos en el camino correcto? ¿Se puede basar la economía de una ciudad solo en fiestas?