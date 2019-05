Ahora las municipales

Con una gran participación, como una gran fiesta de la democracia, los ciudadanos votamos libremente y con un gran sentido de la responsabilidad, la opción política que se cree mas importante para el país. Nada que ver con una campaña basada en las descalificaciones, miedos de rupturas patrias, ni vuelta a atrás. La España se viste de progreso y se quita el miedo del pasado. Los españoles hemos demostrado estas elecciones que no se nos puede manipular con tonterías. Y ahora lo importante es que los no ganados se vistan de patriotas (que tanto pregonaron) y arrimen el hombro por el bien de los ciudadanos. Pero parece que no es así. Somos un país con poca cultura de pactos en su argumentario político. Se celebra el fin del bipartidismo mientras se ponen cordones sanitarios a otros partidos. Toda una contradicción política.

Siempre que ganan los socialistas, se busca una justificación que degrade su victoria. Cuando gana la derecha, el PP, nadie se acuerda de la ley D'hont, ni del fraccionamiento de las izquierdas, ni de las circunscripciones, ni lo perjudicial de la ley electoral, ni de la poca separación en votos de los bloques. Nada de esto que tanto se esta viendo en las redes sociales y en el argumentario de los partidos perdedores. Por cierto, ya no se habla de las coaliciones de perdedores. No se qué habrá pasado.

Pero solo hay una realidad, el voto de los ciudadanos decide. Y en nada tenemos otra cita con las urnas. Las locales son, deben ser por las más cercanas, las que tienen que movilizar, de una manera superior a las generales, a los ciudadanos. Y nuestra ciudad no es una excepción. Nos jugamos que modelo de ciudad queremos los isleños. Las elecciones generales han servido, sin dudas, para dar impulso a unos partidos y meter en depresión a otros. Se dice que las locales no tienen nada que ver con las generales. Hay algo de cierto en esto, o mucho. Pero qué duda cabe que sí influye en las mismas. Existe un cierto reflejo de contagio según los resultados.

El PSOE debe aprovechar los vientos favorables que les vienen de Madrid. El PP es todo lo contrario. La ola de la gran derrota electoral del pasado domingo les puede salpicar y meterlo en una corriente negativa. Son la quinta fuerza de la ciudad. El golpe ha sido tremendo. Pero yo no creo que el PP continué en este lugar las próximas elecciones. Pero mucho tendrán que trabajar y presentar (que aun desconocemos) un programa lo suficientemente atractivo y creíble para convencer a sus decepcionados y exiliados votantes. Pero no cabe duda de que hay una cierta tendencia de seguimiento cuando un partido está en caída libre.

Son municipales estas elecciones y hay que mirar con lupa el trabajo desarrollado por todos los partidos con representación municipal y los ciudadanos pueden pasar factura a una oposición que ha estado prácticamente desaparecida. Una oposición a la que les ha costado trabajo sacar las listas, que no conocemos nada de sus programas (a estas alturas) mas allá de volver al pasado con la casa Lazaga y que estas elecciones pasadas les puede pasar factura. Pero ojo, cuidado con los bloques.