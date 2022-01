Los estrenos en 2022 de películas y series rodadas en Cádiz

Que Cádiz es una provincia de cine es una realidad testada desde hace muchos años por locales y visitantes pero parece que ha sido en este pasado 2021 cuando la industria de la gran y de la pequeña pantalla posó sus ojos sobre una tierra en la que durante el pasado año se rodaron un total de 27 producciones en la capital y otras 20 en Jerez, por poner sólo dos ejemplos, ya que tanto puntos de la Bahía como San Fernando y localidades serranas como Zahara de la Sierra también llamaron la atención del negocio del audiovisual. Un ritmo que esperemos se mantenga en este 2022, azuzado, además, por el resultado de muchos de estos rodajes que tendrán su estreno a lo largo de este año.

La serie Feria

El primero de ellos, como ya se anunció en este periódico, es el de la serie Feria, que este mismo viernes 28 de enero se pone de largo en Netflix, donde las localizaciones de Zahara de la Sierra comparten protagonismo con las minas de Río Tinto. Una ficción episódica que parece moverse entre el thriller y la fantasía que cuenta con el sello de Agustín Martínez (La caza) y Carlos Montero, que está tras el éxito de Élite.

La serie Killing Eve

Otra serie cuyo rodaje recaló en Cádiz en 2021 fue la reconocidísima Killing Eve y, nada más ni nada menos, que en su temporada final. Así, entre finales de octubre y principios de noviembre del pasado año la complicada, eléctrica y atractiva relación entre Eve (Sandra Oh) y Villanelle (Jodie Come), la agente y la psicópata a la que persigue, tuvo a Cádiz capital como uno de sus escenarios.

Bastante secretismo rodeó la grabación de la serie que en España emite la HBO Max aunque, por lo que se pudo saber en su momento, tuvo lugar en plaza de Argüelles y alrededores. También muy pronto, el 27 de febrero, se podrán ver los dos primeros episodios en Estados Unidos.

La serie Top Boy

Más ruido hizo el rodaje de la serie inglesa Top Boy en la capital. Y es que el equipo de la producción que se podrá ver en Netflix, no sólo rodó durante los meses de mayo y junio en diferentes lugares de la ciudad, entre ellos, el patio del Instituto Municipal de Fomento, sino que unas semanas antes convocaba un casting no profesional para participar en la serie.

La serie narra las tribulaciones de Dushane y Sully, dos jóvenes traficantes de droga de Londres, de ascendencia jamaicana, que aspirando a crecer en el negocio de los narcos se alían con un poderoso mafioso.

La serie The Crown

Por su parte, la gran maquinaria de la prestigiosa serie The Crown volvió a Andalucía el pasado octubre para asentar su campamento base de rodaje en la provincia de Cádiz en Jerez desde donde el equipo también se movió hasta el yacimiento de Baelo Claudia (Tarifa) y a la Facultad de Empresariales en Cádiz.

Precisamente, el antiguo hospital de Mora de la capital se convertirá en la serie en un hospital de Alejandría en el año 1946. Aunque desde Netflix no han confirmado fecha de emisión, parece que los rumores apuntan a que la que será la quinta temporada de The Crown se emitirá en el mes de noviembre de este año.

La serie Cuba libre

El Barrio de la Viña de la capital gaditana también se transformó unos meses antes, en el pasado verano, con el rodaje de la miniserie para la Radio Televisión Portuguesa Cuba Libre donde Cádiz, una vez más en su historia cinematográfica, vuelve a ser La Habana. Según la página web de la productora, Hop! Film, los seis episodios que narran la historia real de Annie Silva Pais se estrenan en este 2022.

Anni Silva Pais era la única hija del director de la Policía Dictatorial Portuguesa, sin embargo, tuvo una interesante relación con la revolución cubana y una historia sentimental con el Che Guevara durante la década de los 60, que hacen de esta mujer una protagonista de lo más atractivo para una ficción.

La serie Las de la última fila

La primera serie de Daniel Sánchez Arévalo, que realiza para Netflix, eligió la costa entre Tarifa y Conil y el casco histórico de Vejer como sus principales escenarios. Así, por estas localizaciones se pudo ver al equipo comandado por el director de La gran familia española durante septiembre y octubre del pasado año.

Las de la última fila son cinco mujeres treintañeras, amigas íntimas desde el colegio y que todos los años sin excepción organizan una escapada de una semana juntas. La acción de la serie se centra en un año en el que las circunstancias de ese viaje son especiales y distintas porque a una de ellas le acaban de diagnosticar un cáncer. "Hay viajes que te cambian la vida para siempre. Hay vidas que te cambian los viajes para siempre", se asevera en la sinopsis de la serie.

El reparto principal está encabezado por Itsaso Arana (Reyes de la noche, La virgen de agosto), Mónica Miranda (Todos los saben, Lo dejo cuando quiera), María Rodríguez Soto (Los días que vendrán, Com si fos ahir), Mariona Terés (Veneno, Paquita Salas) y Godeliv Van den Brandt (Valeria, Sky Rojo); además de completarse con actores de la talla de Javier Rey, Macarena García, Michelle Jenner, Carmen Machi, Antonio de la Torre y Melina Matthews.

La serie Heridas

Heridas, con Adriana Ugarte y María León, tomó como escenarios diferentes puntos de Trebujena y Tarifa para contar la historia de Manuela, una ornitóloga en las marismas andaluzas, que se encuentra a una niña que vive en condiciones de abandono de su madre y del novio de ésta y deciden huir.

Tanto Heridas como la popular serie turca Madre están basadas en la japonesa Mother, aunque desde la producción española han destacado que Heridas tomará un camino propio. La serie que se emitirá primero en Atresplayer Premium para posteriormente poder verse en abierto en Antena 3.

La serie Si lo hubiera sabido

Si lo hubiera sabido es una producción para Netflix donde Megan Montaner Miquel Fernández y Michel Noher forman el trío protagonista de la serie de la guionista turca Ece Yörenç (Fatmagül) que su país rechazó rodar porque cuenta con un personaje homosexual. El resultado de estas leyes contra los derechos humanos permitió que parte de la grabación se trasladara a España, fundamentalmente a Sevilla para dejarse ver también por Cádiz.

Si lo hubiera sabido cuenta la historia de Emma, una mujer de 30 años que viaja 10 años atrás en el tiempo tras un eclipse lunar, un hecho que le da oportunidad de reevaluar, además de su matrimonio, quién era y en quién quiere convertirse.

La película Lobo feroz

Pero además del interés de televisiones y plataformas, la industria del cine también confió en la provincia de Cádiz en 2021 con rodajes, sobre todo, de producciones españolas que se estrenarán en estos 12 meses. Quizás, la apuesta más llamativa fue la de la película Lobo feroz, dirigida por Gustavo Hernández y con Javier Gutiérrez, Adriana Ugarte y Rubén Ochandiano como protagonistas, ya que se grabó íntegramente en la provincia de Cádiz durante los meses de febrero y marzo del pasado año.

Así, aunque la historia que narra este thriller estará situada en un lugar indeterminado del sur de España, será la fotogenia de nuestra provincia la que presuma en pantalla con paisajes tan reconocibles como el Parque Genovés y la Alameda, en la capital, diferentes localizaciones en San Fernando (donde se instaló el equipo), El Puerto, Chiclana, Vejer y parajes naturales como el Pinar de La Breña en Barbate, el Parque Natural de los Alcornocales de Alcalá de los Gazules o las marismas del Guadalquivir a su paso por Trebujena.

La película Tausend zeilen (1000 lines)

A Cádiz y a Jerez también llegó el rodaje de la película alemana Tausend zeilen (1000 lines) a finales del pasado mes de julio aunque a finales de junio parte del equipo ya estaba en la ciudad con la convocatoria de un casting para actuar en la cintaa dirigida por Michael Bully y basada en el libro La mentira de las mil líneas, de Juan Moreno, con el que destapó uno de los escándalos periodísticos más importantes del país que afectaba al semanario Der Spiegel.

En esta producción Cádiz se convierte también en La Habana. Una transformación que llegó a diferentes lugares de la ciudad como La Catedral, San Juan de Dios, calle Santiago y Campo del Sur, claro. Según algunos medios alemanes, esta producción internacional (Ufa Fiction, Warner Bros y Feine Film) podría estrenarse a finales de este octubre.

La película La maniobra de la tortuga

Los estrenos de cine de este 2022 también nos dejarán alegrías y por partidas dobles ya que películas como La maniobra de la tortuga suponen el estreno de un filme rodado en la provincia de Cádiz y, además, dirigido por un talento de la tierra.

Y es que el jerezano Juan Miguel del Castillo, realizador de la alabada Techo y comida, tomó el libro del mismo título del escritor gaditano Benito Olmo para su segundo largometraje, de nuevo con Natalia de Molina, que se rodó entre los meses de mayo y junio en Jerez, Cádiz, San Fernando y Sevilla.

Desde su productora Áralan Films se informaba a finales de noviembre que la cinta ya estaba en la sala de mezcla de sonido y, como el propio Del Castillo explicó a este periódico, su estreno será “seguro” en 2022. Desde la empresa de medición Comscore, afinan más e informan que el estreno de La maniobra de la tortuga tendrá lugar el 29 de abril de 2022, con lo que esta primavera ya veremos en la gran pantalla lugares como la Comisaría de Policía de Jerez, La Caleta, la Punta de San Felipe y Zona Franca de Cádiz y las casetas de pescadores de San Fernando.

La película El universo de Oliver

El realizador algecireño Alexis Morante también ha elegido su tierra, su Algeciras natal, además de Sevilla, para su debut en el largo de ficción con El universo de Oliver.

La playa de La Colonia, en Puente Mayorga , El Rinconcillo, el Puerto de Algeciras y la barriada de Cepsa son algunos de los escenarios del filme del que se presentó un adelanto en el pasado Festival de Málaga y cuya puesta de largo también veremos este año.

No en Cádiz pero sí gaditanas

También habrá que celebrar este 2022 más talento gaditano puesto que, aunque no se han rodado en la provincia, otros dos realizadores de nuestra tierra estrenan sus próximos proyectos cinematográficos.

Así, el realizador de Algodonales Jota Linares estrenará en el primer semestre del año en Netflix el que será su tercer filme, Las Niñas de Cristal, con María Pedraza como protagonista. Además, Linares también tiene por estrenar para la nueva temporada de Amazon la serie El día menos pensado (con Blanca Portillo y Marta Hazas).

También la directora gaditana Ángeles Reiné presentará Héroes de barrio, su segundo largometraje tras Salir del ropero.

La película, con Antonio Pagudo, Luna Fulgencio, Antonio Dechent, Álex O'Dogherty, Lisi Linder y la aparición del futbolista Joaquín, nos presenta a Paula, una niña que juega en un equipo de fútbol infantil femenino y pide a su padre, Luís, que le traiga a final de temporada al jugador del Betis Joaquín, de quién éste finge ser un buen amigo. Luís se apoya en su padre, un ex boxeador, y en su amigo Lito para intentar recuperar el amor de su mujer, que ahora vive con una nueva pareja.