Impacto de los rodajes en Cádiz | Un negocio de película

Esto También Pasará: una productora gaditana con vista internacional

Liderada por el gaditano Álvaro Ariza, Esto También Pasará es una productora gaditana y con una clara vocación internacional que en poco más de 3 años de vida ha producido 7 películas, algunas de ellas con Cádiz como escenario.

La película ¡Ay, mi madre!, producida para Netflix, o un filme ya hecho para las salas de cine, La casa del caracol, la opera prima de la malagueña Macarena Astorga, que fue una de las primeras películas en dar motor tras el confinamiento por la crisis de la Covid-19, son algunos de los primeros trabajos del sello.

Además, Esto También Pasará es la culpable de que la película Lobo Feroz, con el uruguayo Gustavo Hernández en la dirección, tenga a la provincia de Cádiz como uno de sus marcos principales, además de apoyar a talentos de nuestra tierra, como la joven realizadora Teresa Trasancos, que con el apoyo de Ariza enfrentó el rodaje de su cortometraje Sobre ruedas, grabado en su tierra, San Fernando.

Además, el productor barbateño también ha finalizado ya el rodaje de la comedia El refugio, en su segunda colaboración con Astorga, The Caddy, un cortometraje protagonizado por el reputado Ron Perlman, y Con los años que me quedan, una cinta de Frank Ariza (director de Ay mi madre y autor de la serie Perdóname, señor, que se rodó en Barbate) donde la productora gaditana Y Si No Pasa AIE, trabajan en coproducción con Chris Hool de SDB Films desde México y con José María Fernández Vega de Glow desde España.

Junto a estos trabajos ya finiquitados, Esto También Pasará tiene en proceso los rodajes de De caperucita a loba en solo 6 tíos y Sin ti no puedo, que dirige Chus Gutiérrez, con Bowfinger Pictures y las mexicanas Expansión Films Entertainment y SBD Films para Amazon.