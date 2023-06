“En ocasiones se abusa del periodo de prueba en los puestos de trabajo”

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta y la Fundación Justicia Social del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España celebraron ayer la segunda edición de la Jornada Laboralista, un encuentro que reunió en Cádiz a un elenco de ponentes encabezados por Rosa María Virolés Piñol, la presidenta de la Sala IV del Tribunal Supremo, máximo órgano judicial dedicado a los asuntos del orden social y laboral en España.

–¿Cuál es nivel de sobrecarga de asuntos en la jurisdicción social?

–En la Sala tenemos unos 5.500 asuntos pendientes. A esto se suma que de los 13 magistrados que la componen, sólo hay 8. Hay 5 vacantes y no se cubren porque el Consejo General del Poder Judicial no está constituido y, por lo tanto, no puede hacer nombramientos.

Como presidenta, he considerado oportuno transformar los recursos en recursos testigo a afectos de poder dictar una sentencia en casación para la unificación de doctrina en pleno y, a partir de ahí, establecer una doctrina unificada para que todos los asuntos de iguales circunstancias se puedan resolver en el mismo sentido.

Asimismo, he pedido un refuerzo de letrados de gabinete para que puedan resolver estos asuntos con doctrina unificada, de manera que sólo tienen que aplicarla al caso en concreto. Es la manera de que nos podamos sacar unos cuantos asuntos adelante.

En cualquier caso, esto no soluciona el problema de la sobrecarga. Para resolverlo hay que realizar los nombramientos para cubrir las vacantes que tenemos, lo que no parece que se vaya a hacer ya en esta legislatura.

–Esta situación se ha visto agravada por la huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), de funcionarios…

–Efectivamente, la huelga de los LAJ también ha afectado al Tribunal Supremo y ha repercutido negativamente. Son muchos los asuntos que han entrado y menos las sentencias que se han podido dictar.

–¿Qué opina del contrato fijo discontinuo, que sustituye al antes conocido como obras y servicio y que en Cádiz se aplica mucho durante a la temporada estival en sectores vinculados al turismo?

–Es un contrato estrella y lo veo positivo y favorable. Debemos de tener en cuenta que la reforma se establece para actividades de temporada que no cubren la totalidad del año. No obstante, a veces se quiere esquivar el contrato fijo indefinido y se formaliza el fijo discontinuo a pesar de no ser un trabajo estacional, lo que sería un fraude de ley.

–¿Entonces el empresario se aprovecha de las aristas del fijo discontinuo para hacer trampas?

–Bueno, no es trampa, puede ser desconocimiento, no quiero yo culpar a nadie.

–¿Considera que se dan abusos en los periodos de prueba en los puestos de trabajo?

–En ocasiones, sí, y ello a pesar de que determinadas profesiones no necesitan periodo de prueba. En cualquier caso, hay que ceñirse a lo que establezca específicamente el convenio colectivo. La Sala IV del Supremo ha dictado recientemente una sentencia que reitera una anterior de hace un par de años, con la cual se estableció que el periodo de pruebas debe delimitarse de manera expresa, no damos como válido esa frase genérica e imprecisa de “según convenio colectivo”. Lo que no puede ser es que los periodos de prueba sustituyan a los contratos temporales.