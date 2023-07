Rod Stewart y Carlos Rivera, sello internacional en CMF 2023

El mes de julio llega a su ecuador con una semana de interesantes propuestas en el cartel de Concert Music Festival 2023 (CMF). Si el pasado fin de semana el flamenco en sus distintas vertientes fue el protagonista, será a partir de este miércoles cuando varios de los grandes nombres de la escena internacional empiecen a desfilar con su talento por el poblado de Sancti Petri, a partir de las 22:30 horas.

Mañana miércoles 19 de julio Chiclana abre los oídos a una propuesta diferente en el verano gaditano. CMF 2023 se embadurna en una pátina clásica con la presencia del pianista y compositor Ludovico Einaudi. El artista italiano, nacido en Turín, buscará enmudecer con su talento al público que se acerque a deleitarse con sus exquisitas melodías.

Con una madre aficionada al piano que le introdujo por primera vez en el instrumento, pasó del Conservatorio de Milán a estudiar con Luciano Berio y con Karlheinz Stockhausen, grandes pasos que le ayudaron a conseguir la beca para el Festival de Música de Tanglewood.

Autor de obras como Una mattina o Divenire y tras el éxito de bandas sonoras como Nomadland y The Father, el artista regresa a escena con Underwater, su primer álbum para piano solo en 20 años. Underwater nació en el confinamiento del 2020, cuando el reconocido compositor aprovechó la oportunidad para escribir canciones en la más pura intimidad: “la música de este disco llegó de forma natural, más que nunca. Sentí una sensación de libertad al abandonarme y dejar que la música fluyera de manera diferente”, dijo Einaudi sobre este trabajo.

Einaudi es autor de música de cine en obras como ‘Nomadland’ o ‘The Father’

Este jueves 20 de julio CMF cambiará de tercio y buscará la complicidad del público más joven con la propuesta del rapero y productor colombiano Feid (también conocido como Ferxxo) y su Nitro Jam Tour. Salomón Villada Hoyos comenzó componiendo canciones para artistas urbanos como Nicky Jam, Reykon y J Balvin. Debutó en 2015 con el tema Morena, al que siguieron otros como Si tú supieras y La respuesta, con los que comenzó a labrarse un reconocimiento internacional. Ha lanzado seis álbumes de estudio y ha colaborado con artistas como Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Maluma, Sean Paul o Daddy Yankee. Ha recibido, además, nominaciones y galardones en los premios Heat Latin Music, Grammy Latinos, MTV Europe Music Awards, Nuestra Tierra, Tu Música Urbano o Lo Nuestro.

Y de Colombia directos a México en la voz de Carlos Rivera, que vuelve a presentarse ante el público gaditano este viernes, 21 de julio, con la gira con la que regresa a España, llamada Un tour a todas partes. Sonarán seguro en CMF 2023 éxitos como Que lo nuestro se quede nuestro, ¿Cómo pagarte?, Me muero, Regrésame mi corazón y Digan lo que digan, entre muchos otros.

Considerado como uno los artistas mexicanos con mayor proyección internacional, Carlos Rivera consiguió en 2004 acceder al programa de Televisión Azteca La Academia, convirtiéndose en el máximo ganador de la tercera generación. Un año más tarde firma un contrato discográfico con Sony Music y su carrera comienza a despegar no sólo como cantante solista, sino también como artista de musicales, cuya cumbre fue su participación en El Rey León.

En concreto, en nuestro país, entre 2011 y 2013 más de un millón de personas fueron testigos de su talento en esta producción dentro de las más de 700 funciones que siempre colgaron el cartel de “entradas agotadas” en el Teatro Lope de Vega en la tradicional Gran Vía de Madrid, hechos que lo llevaron a hacerse acreedor al premio al Actor Revelación en los Broadway World Spain Awards en 2012.

Su último álbum, Sincerándome, es de este mismo año.

Y el sábado 22 de julio irrumpirá como un auténtico torbellino en el escenario de CMF el mítico Rod Stewart, uno de los artistas que más discos ha vendido de todos los tiempos, cosechando una carrera estelar en el rock, el folk o el R&B, entre otros géneros.

Esta versatilidad lo ha convertido en una de las pocas estrellas que ha encabezado las listas de éxitos a lo largo de cada década de su carrera, que en estos momentos abarca más de cincuenta años. Su extenso catálogo de canciones incluye títulos emblemáticos como Maggie May, Forever young, Rhythm of my heart, Tonight’s the night, I don’t want to talk about it y Da ya think I’m sexy?, entre otros.

Como novedad esta edición se ofrece en Sancti Petri la propuesta familiar CMF Kids

Su último trabajo discográfico –el número 31 de su dilatada carrera– data de 2021 y se tituló The tears of Hercules. El propio artista lo ha definido como “mi mejor álbum en muchos años”.

Concert Music Festival, por último, también se reserva durante esta semana una tarde dedicada al público más familiar con la propuesta CMF Kids, novedad en esta edición. Será este domingo 23 de julio, a las 20:00 horas, y contará con numerosas actividades enfocadas a los más pequeños por todo el recinto del festival, como talleres, atracciones y juegos interactivos.

Las entradas para poder asistir a cualquiera de los espectáculos que durante todo el verano tendrán lugar dentro del cartel de Concert Music Festival 2023 pueden adquirirse a través de la página web www.concertmusicfestival. com.