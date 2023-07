Conciertos en Cádiz del 19 al 22 de julio de 2023: Rod Stewart, Sidecars, Vetusta Morla, La Casa Azul y muchos más

La música continúa llenando la oferta de ocio en la provincia de Cádiz. Al Concert Music Festival de Chiclana se le unirá próximamente una nueva edición del No sin Música, que se celebrará desde el 20 al 22 de julio en el Muelle Ciudad de Cádiz.

No Sin Música- Jueves 20 al sábado 22 de julio

No Sin Música llega a Cádiz este fin de semana a Cádiz para celebrar su novena edición. El festival, que ofrecerá desde el puerto de Cádiz tres días consecutivos de música en directo, llega con Sidecars, La Casa Azul y Vetusta Morla como cabezas de cartel. Se les añaden David Palomar, 30s40s50s, La M.O.D.A, Dani Fernández, Niña Polaca, Juicy, Morreo, Niños Luchando, Mae Minerva, Morgan, La La Love You, Jordana B, The Electric Alley, Chica Sobresalto, We Are Noy, Nadie Patín.

Concierto de Ludovico Einaudi en Concert Music 2023 - Miércoles 19 de julio - 22. 30 horas

El prestigioso pianista italiano llega a Chiclana con su álbum 'Underwater', escrito durante el periodo de la pandemia en la intimidad y lanzado en enero del 2022. El concierto dará comienzo a las 22:30 horas. A Einaudi lo avalan el éxito de sus bandas sonoras como 'Nomadland' y 'The Father' además de una extensa carrera en la música clásica. Como detalle este que aportó la organización del Concert: fue el único músico clásico que tocó en el primer festival de iTunes.

Concierto de Feid en Concert Music 2023 - jueves 20 de julio

El jueves 20 de julio el ritmo latino llegará al escenario del Concert Music Festival de la mano del cantante colombiano Feid. Lleva tres álbumes a sus espaldas que han hecho elevar su música urbana hasta lo más alto. También ha hecho colaboraciones con grandes artistas internacionales de la talla de Maluma, Karol G o Yandel. Sus temas más escuchados son: 'Ferxxo', 'Hey Mor', 'Yandel 150'. El concierto dará comienzo a las 22:30.

Concierto de Carlos Rivera en Concert Music 2023 - Viernes 21 de julio

De nuevo en Chiclana se dará cita el cantante mexicano Carlos Rivera con su nueva gira 'Un Tour A Todas Partes'. Los temas más conocidos de su nuevo disco son: 'Que lo nuestro se quede nuestro', '¿Cómo pagarte?', 'Me muero', 'Regrésame mi corazón' y 'Digan lo que digan'. La hora de comienzo será a las 22:30.

Concierto de Rod Stewart en Concert Music 2023 - Sábado 22 de julio

Rod Stewart es reconocido por ser uno de los artistas que más discos ha vendido durante su trayectoria, llegando a probar distintos géneros musicales como rock, folk y r&b. Una carrera profesional muy extensa que lo ha elevado a lo más alto de los escenarios durante cinco décadas. Sus canciones más conocidas son: 'Forever young', 'Maggie May', entre otras. El concierto dará comienzo a las 22:30.