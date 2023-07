El Muelle de Cádiz se prepara para ser el epicentro de la música en directo desde el próximo viernes

El Muelle Ciudad de Cádiz será desde este próximo fin de semana volverá a ser desde este viernes el epicentro de la música en directo en la capital gaditana. El ciclo Música del Mar y el festival No Sin Música serán los dos principales eventos musicales del verano, cada uno centrado en un estilo y un público muy diferentes, pero ambos con un mismo objetivo: disfrutar de un evento único en un entorno privilegiado.

La Casa de Iberoamérica ha acogido este martes la presentación oficial de la programación de ambos eventos. El acto ha estado presidido por el alcalde de Cádiz, Bruno García; que ha estado acompañado por el primer teniente de alcalde, José Manuel Cossi, y la quinta teniente de alcalde; Beatriz Gandullo; y Manuel Bocanegra, uno de los socios de NSM Fest, empresa promotora de ambos festivales.

Por un lado, el primero de los ciclos en arrancar será el de Música del Mar, que contará con tres conciertos entre julio y agosto. Así, este viernes 14 de julio se iniciará esta cita con la actuación de Mike Towers dentro de la gira 'La vida es una tour'. Se retomará el sábado 19 de agosto con el artista Maka, que llegará a Cádiz con su gira Gloria Bendita Tour. El broche final lo pondrá el cantante onubense Manuel Carrasco con el Tour Corazón y Flecha 2023, en el que se espera que sea el concierto con mayor afluencia de público, pudiéndose superar los 10.000 asistentes.

Por el otro, el festival No Sin Música celebrará su séptima edición del 20 al 22 de julio, con un cartel en el que sobresale el indie, aunque también se unen otras propuestas apoyadas en el rock e, incluso, en el flamenco. Y es que llama la atención la inclusión del cantaor flamenco David Palomar en la jornada inaugural del 20 de julio, completando el cartel de ese día Sidecars y 30s40s50s.

El viernes 21 de julio será el turno de La Casa Azul, La M.O.D.A., Dani Fernández, Niña Polaca, Juicy, Morreo, Niños Luchando y Mae Minerva. La jornada estrella será el sábado 22 de julio, en la que actuará Vetusta Morla como cabeza de cartel. Junto a este grupo también estarán Morgan, La La Love You, Jordana B, The Electric Alley, Chica Sobresalto, We Are Noy Dj's y Nadie Patín.

Manuel Bocanegra, uno de los socios de la promotora NSM Fest, ha asegurado sobre ambos eventos musicales que "estamos sobradamente preparados en el Muelle para poder acoger a todo el público que quiera venir de todos los puntos de España para poder disfrutar de Cádiz y de la música". Así, en cuanto la venta de entrada, ha indicado que "va bastante bien", por lo que espera que para el No Sin Música que "las 5.000 personas están aseguradas por día", con la previsión de que con el concierto de Vetusta Morla se llegue a las 10.000 personas.

Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha agradecido a la promotora de ambos eventos "los nueve años de compromiso con la ciudad de Cádiz. Imagino que el camino no ha sido fácil y habéis pasado todo tipo de vicisitudes porque el mundo de los conciertos no es fácil y cada vez hay más competencia. Habéis mantenido una línea de programación interesante".

Así, en cuanto a la programación, García ha resaltado que en la programación se abordan "distintos perfiles con un cierre casi gaditano con Manuel Carrasco", un cantante onubense que ha demostrado "su amor por la ciudad", por lo que "el fin de fiesta será espectacular".

Con todo, el primer edil también ha destacado el beneficio que tiene la celebración de estos eventos musicales "también en un sentido económico desde el punto de vista turístico, de los hosteleros, de los taxistas y de tantas personas que se benefician de que vosotros estéis en la ciudad".

Por todo ello, y a la espera de que se presente la programación de otros eventos del verano como la Gran Regata o la Sail GP, Bruno García ha finalizado señalando que "se abre una programación muy interesante. Le pido a todos los gaditanos que aprovechen la oportunidad. Estoy convencido de que la gente se va a animar y que va a ser un éxito como en los últimos años".