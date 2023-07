Rod Stewart derrocha energía y rock en Chiclana

Dicen que los viejos roqueros nunca mueren y el cantante y compositor británico Rod Stewart demostró anoche en Sancti Petri que tiene cuerda para rato y una “juventud” sonora envidiable.

El mítico artista desembarcó en el escenario de la sexta edición de Concert Music Festival como un torbellino, uno de los grandes reclamos internacionales en el cartel del macroevento veraniego. En él presentó ante la audiencia una colección de sus temas más emblemáticos que forman parte de sus cinco décadas de carrera discográfica, canciones inolvidables como Maggie May, Forever young, Rhythm of my heart, Tonight’s the night, I don’t want to talk about it o Da ya think I’m sexy?, entre otras.

Sonido de gaitas, voz rota y pose roquera fueron los ingredientes con los que el británico abrió el espectáculo al ritmo de Addicted to love. El artista pondrá rumbo a Norteamérica con su gira tras el recital chiclanero.