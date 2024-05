Renovación generacional y nueva imagen corporativa

BODEGAS J. Ferris M. fue fundada por el abuelo de la presente generación, D. Jesús Ferris Marhuenda en 1975. Se encuentra situada en el corazón del triángulo del Sherry en la localidad de Sanlúcar de Barrameda.

D. Jesús, era oriundo de Tomelloso (Ciudad Real) y llegó con diecisiete años a Rota buscando labrarse un futuro, allí conoció a Doña Cándida, la abuela de la familia, la que fue su esposa y madre de sus once hijos.Tras mucho trabajo y esfuerzo y habiendo conseguido en su madurez convertirse en un empresario de éxito, dejó a cargo de sus hijos el negocio familiar para dedicarse a lo que a él realmente le apasionaba, la agricultura y la viticultura. De esta forma diseñó su propia bodega, la cual desde el pasado año se encuentra bajo la dirección de la tercera generación.

Bodegas J. Ferris M. está desde mediados de 2023 inmersa en un proceso de transformación tanto interno como externo, a través de las cinco ramas que deseaban seguir con el proyecto iniciado por el abuelo, y se ha dado paso a la siguiente generación, que con gran ilusión y esfuerzo están trabajando sobre el legado que él les dejó, para que sus vinos sean motivo de encuentro y celebración en muchos rincones del mundo.

El cambio generacional, y por consiguiente de gestión en la bodega, les ha llevado a buscar nuevas metas y nuevos horizontes dónde ponen en valor los “caldos” que con tanto cariño crió su abuelo en su pequeña bodega. Como consecuencia de ello, han creado una nueva marca “ESENCIA”, dedicada a los vinos más añejos y con más solera que descansan en sus botas. Esta marca está diseñada a modo de edición limitada de algunos de sus vinos generosos: Oloroso, Amontillado y Palo Cortado, habiendo si do certificados por el Consejo Regulador del Sherry como VORS, Very Old Rare Sherry; una auténtica joya que definen una categoría especial de vinos de Jerez de “vejez calificada” de vinos una edad superior a 30 años.

En febrero de 2024 fueron convocados para la jornada inaugural d el Salón del Vino de Valencia, obteniendo una puntuación de 95 sobre 100 en sus vinos VORS.

Hace escasamente una semana han obtenido tres Bacchus de Oro en los citados vinos, siendo el Palo Cortado calificado como Gran Bacchus de Oro. Estos galardones de gran nivel, sitúan a sus vinos , a la altura de las bodegas más importantes de l marco de l Sherry, lo cual les llena de alegría y les hace seguir luchando en este apasionante y nada fácil mundo del vino.

“Encontrándose nuestra bodega situada en Sanlúcar de Barrameda, no podemos dejar de mencionar nuestra manzanilla en rama, muy suave en boca y agradable al paladar, la cual es el vino por excelencia que se bebe en la mayoría de las ferias y que ahora, con motivo de la Feria de Rota, estará presente en muchas de las casetas del recinto ferial. Como muestra también de este cambio en el que estamos inmersos y, como “primicia”, nos complace compartir con los lectores del Diario de Cádiz, la nueva imagen que tendrá nuestra manzanilla Piconera a partir del próximo mes de Junio, diseño creado por el artista roteño D. Manuel Benítez Reyes y que sólo tener trazos de su mano en nuestra etiqueta añade un valor especial a esta nueva andadura que comenzamos. Nuestro más sincero agradecimiento al Grupo Joly, por reservarnos un hueco entre sus páginas y hacer visible a esta pequeña bodega familiar cuyo fin es mantener con ilusión y vida el legado de nuestro abuelo”, añade Noelia Ferris.