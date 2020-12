Los presupuestos de la Diputación de Cádiz para 2021, aprobados con el único voto en contra el PP

La Diputación ha aprobado este miércoles su presupuestos para 2021 con el apoyo de la mayoría de grupos del pleno y con el único voto en contra del PP. El gobierno provincial ha defendido que las cuentas, cercanas a los 300 millones de euros, se han redactado "a varias manos", con la aportación de los partidos que han querido participar en un documento que "hace falta en la provincia" en el momento de crisis por la pandemia. Incluyen cuatro planes excepcionales para luchar contra los efectos del coronavirus en la sociedad gaditana.

El grupo popular, sin embargo, ha anunciado que presentará alegaciones porque son "una decepción" y temen que vaya en el "mismo camino de los anteriores de baja ejecución". El diputado de Asuntos Económicos, Juan Carlos Ruiz Boix, ha lamentado que "intenten combatir la acción del gobierno retrasando la entrada en vigor de los presupuestos" y ha defendido el aumento de la inversión, desgranando las principales líneas del presupuesto.

Las cuentas ha salido adelante con el sí del PSOE, sus socios de Gobierno La Línea 100x100, Andalucía x Sí, Ciudadanos e Izquierda Unida. La votación ha manifestado una grieta en Adelante Cádiz, con el voto diferente de su diputado Hugo Palomares (IU), que ha votado a favor frente a la abstención del resto de diputados provinciales del grupo.

Antes, los grupos pequeños de la Diputación motivaban su voto a favor, destacando la participación que han tenido y el talante de consenso. Miguel Molina (Andalucía x sí) ha señalado el "hilo sensible" en la atención a municipios, a las personas con problemas y el trabajo con los planes de empleo o autónomos", recogiendo algunas enmiendas importantes.

Por su parte, Carmen Álvarez, portavoz de IU, resaltaba la "ventana de oportunidades" del presupuesto, que incluye parte de la batería de medidas presentadas por su formación "que ha tenido este año la oportunidad de aportar". No será el voto sin embargo "un cheque en blanco", apuntó, pues "estaremos atentos muy atentos al desarrollo y sí se cumplen estas propuestas".

En el mismo sentido, Estefanía Brazo (de Ciudadanos) señalaba la posición de la formación naranja de "dejar a un lado la confrontación y hacer una política útil". "El año pasado no nos dejaron participar y esta vez hemos estado en conversaciones hasta los últimos minutos", manifestaba. "Antes de la ideología están los autónomos, los empresarios del mundo nocturno, la moda flamenca, el sector de eventos,...", finalizaba.

Desde La Línea 100x100, Juan Franco, felicitaba al diputado Ruiz Boix "por intentar lograr el mayor consenso posible en unos presupuestos tan importantes".

"Me toca empezar a poner la nota de discordante", empezaba José María González, Kichi, su intervención como portavoz del grupo de Adelante Cádiz, que se abstuvo -salvo Hugo Palomares-. El también alcalde de Cádiz justificó el voto porque los presupuestos "pueden ser mejores". "Entendemos la urgencia y que aliviarán un poco de la situación", añadía, pero "pese al esfuerzo son las soluciones de siempre, no hay intención de cambiar las políticas, de repensar, con lo que pueden ser un parche o pan para hoy y hambre para mañana". González lamentaba también que con su grupo hubiera habido sólo una reunión. "Quizás no le interesaban nuestras propuestas o no le hacían falta porque ya lo tenían negociado con otro grupo".

El único voto negativo ha llegado de la mano del grupo popular, que ha insistido en que el grupo sí presentó sus propuestas en el registro. "No hemos tenido al suerte de los portavoces de otros grupos. Creíamos que se buscaba el consenso pero nos desilusionó", ha apuntado Juancho Ortiz, que ha sido el portavoz de la posición del PP en los presupuestos provinciales.

Ortiz ha asegurado que "no hay una apuesta clara por la inversión", pues la real "cae a la mitad en el capítulo 6, y ha criticado que la que se prevé "se debe a los remanentes por lo incumplimientos anteriores". En un momento económico difícil, ha agregado, "no se acertará en la previsión de ingresos con lo que no se van a cumplir" y ha anunciado la presentación de alegaciones ante la "falta de comunicación que sí ha tenido con otros grupos".

Irene García: "Estos presupuestos hacen falta"

Irene García, presidenta de la Corporación, ha defendido al final de debate que “estos presupuestos hacen falta en la provincia”, que vive una crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, que repercute en la economía y el empleo. También ha reprochado al PP la responsabilidad que contrae al atrasar la puesta en marcha el 1 de enero de los Presupuestos por la anunciada presentación de alegaciones. "El grupo popular está haciendo un papelón", dijo, destacando la "voluntad sincera" de diálogo.

El gobierno socialista también ha querido recordar que la eliminación de las Reglas Fiscales va a permitir que parte del remanente de tesorería arrojado por la liquidación del Presupuesto de 2020 se destine a dar cabida en el Área de Cooperación Local a un proyecto de mejoras de la red de carreteras que ya se está redactando.

Como ya explicó en su presentación, Diputación tiene previstos para el próximo año 31,3 millones de euros para hacer frente a los efectos de la pandemia. De ellos, 16 millones están destinados a un Plan de Inversiones Extraordinarias en la Provincia; 10,5 millones para un Plan de Empleo Extraordinario; 3,3 millones para un Plan Social y de Pobreza Energética y 1,5 millones para un Plan de ayudas a pequeños comercios y hostelería.

El gobierno provincial destaca el carácter potencialmente inversor de los Presupuestos, que suma entre los capítulos 6 y 7 de gastos destinados a inversiones más de 67 millones de euros, lo que supone que casi un 25% del mismo esté dedicado a fomentar la inversión en toda la provincia.