"No hay pacto con el PP, así que las críticas del PSOE me entran por un oído y me salen por el otro"

Después de unas elecciones municipales, en la provincia de Cádiz siempre hay un ayuntamiento que se convierte en noticia por la convulsión política que sufre. Este año ese papel lo ha asumido el Consistorio de Medina Sidonia, donde cuatro meses y medio después de la investidura el PSOE sigue sin asumir que, pese a ganar los comicios de mayo, se ha quedado sin gobernar después de que el PP le regalara la Alcaldía a IU y este partido no rechazara ese ofrecimiento. El nuevo alcalde, José Manuel Ruiz Alvarado, que relevó al frente de la candidatura de IU a Fernando Macías, habla en esta entrevista del futuro de Medina, de sus prioridades para ese nuevo mandato, reitera por enésima vez que no hay pacto alguno con el PP y afirma con contundencia que las críticas del PSOE “me entran por un oído y me salen por el otro”.

–Después de 12 años de gobierno IU mantiene la Alcaldía de Medina pero tras sufrir una derrota a manos del PSOE. ¿Está su partido en su momento más débil en mucho tiempo? ¿Cómo está la organización?

–Bien, bien. IU de Medina es una organización fuerte desde hace tiempo y nos mantenemos así. En otros pueblos entraron Podemos y otros partidos de la llamada confluencia de izquierdas, pero eso aquí no sucedió. Aquí IU sigue fuerte y unida y en las elecciones de mayo hubo un resultado muy ajustado porque empatamos a siete concejales con el PSOE.

–¿Hasta qué punto se ha visto lastrado su gobierno por lo sucedido en la sesión de investidura?

–El gobierno funciona perfectamente, porque somos un equipo de cinco mujeres y dos hombres que estamos muy unidos y muy ilusionados, con gente muy joven, muy preparada y con mucha capacidad de trabajo. Eso sí, al estar en minoría pues hay que negociarlo todo, evidentemente. Ahí nuestra primera opción ha sido y sigue siendo el PSOE, pero ellos siguen cerrados en banda para hablar con nosotros, así que sólo nos queda el PP. Pero eso es la política, hablar y dialogar.

–Usted viene reiterando hasta la saciedad que no hay pacto alguno firmado con el PP pero ¿llegaron a algún acuerdo verbal previo a su investidura?

–Nada de nada, ni firmado ni con acuerdo verbal. Después de las elecciones tuvimos una sola conversación con el PP. Ellos nos pidieron entrar en el gobierno con tres concejalías y ya no hubo más que hablar. Ni siquiera elevamos esa propuesta a la asamblea, y mire que nosotros somos un partido que todo lo tratamos en asamblea. Pero era algo del todo inviable y no volvimos a hablar. La sorpresa fue que en la investidura el PP nos votó. De eso no sabíamos nada de antemano pero, hombre, tontos no somos y en el pueblo todos sabemos de la animadversión que hay entre el PP y el PSOE. Que nos votaran era algo que podíamos prever, porque ya había sucedido antes en otros pueblos. Por eso lo habíamos tratado antes en asamblea, ahí el partido me dio el visto bueno para coger la Alcaldía si se daba el caso y nuestro coordinador provincial de IU, Jorge Rodríguez, estaba al tanto de ello desde el minuto uno.

–¿Y por qué no hubo acuerdo entre el PSOE e IU?

–Porque el candidato del PSOE (Juan María Cornejo) no quiso. Al PSOE le propusimos varias propuestas y siempre, siempre, en todas el alcalde era Cornejo. Y todas nos las rechazaron.

–¿Llegaron a proponerle a Cornejo dos años en la Alcaldía para cada partido?

–Esa fue nuestra primera oferta y nos dijeron que no. Después planteamos hasta cuatro propuestas más, creo recordar, y ya la Alcaldía era al cien por cien para ellos. Nosotros planteábamos un gobierno de coalición el que tuviéramos la primera tenencia de alcaldía y varias delegaciones. Insistimos hasta la noche previa a la sesión de investidura, pero nada. Creo que Cornejo pecó de exceso de confianza. Estaba convencido de que iba a salir de alcalde, nos ignoró completamente y al final se llevó una sorpresa.

"Algunos dulces de Medina están llegando ya a puntos de Europa y de América. Eso es una satisfacción enorme"

–Tras la sesión de investidura el PP insistió en entrar en su gobierno, tumbó el pleno de organización de la Corporación Municipal y se quedó el gobierno local sin poder cobrar durante dos meses. Y eso lo solucionó usted liberando a la portavoz del PP pese a estar en la oposición, algo que creo que no había sucedido jamás en el Ayuntamiento de Medina, ¿no?

–Es verdad que eso no había sucedido antes pero no fue como usted lo plantea. La propuesta de liberar a los portavoces de la oposición partió del propio Cornejo en las conversaciones que tuvimos antes de la investidura. Él tenía clarísimo que iba a ser el alcalde y nos propuso ser liberados como portavoces en la oposición. Y, mire, nos lo apuntamos y después le devolvimos la opción. Él no aceptó porque, como es vox populi en Medina, Cornejo sigue liberado en la Diputación, aunque ahora por el Grupo Socialista y no por el gobierno provincial, como estaba antes. Por el contrario la candidata del PP sí aceptó.

–El PSOE local y provincial llevan cuatro meses y medio reclamando la Alcaldía de Medina. Después del reciente pacto PSOE-IU en la Mancomunidad de La Janda han vuelto e insistir en ello, ¿Qué presión le supone eso a usted?

–Presión cero. Así de claro se lo digo. Esas críticas me entran por un oído y me salen por el otro. Y no me originan ninguna presión porque tengo el respaldo de mi partido y de mi coordinador provincial. Yo sé de qué va la política, el PSOE está jugando a ese papel de desgaste y nos machaca pensando en el electorado, pero no me afecta lo más mínimo. Al final el tiempo da y quita razones y se está viendo que no ha habido pacto con el PP. Así que al PSOE no le queda otra que mantenerse en la oposición estos cuatro años.

–¿El PP se ha convertido entonces en el único interlocutor posible o hay algún tipo de diálogo con el PSOE?

–Seguimos intentando ese diálogo con el PSOE, les mandamos correos, les llamamos, estamos esperando sus propuestas para los presupuestos, que los queremos sacar adelante a finales de este año o principios del que viene, pero ni nos responden. Aun así lo seguimos intentando. En cuanto al PP, pues en los plenos unas veces votan a favor de nuestras propuestas, otras veces se abstienen y otras votan en contra.

–Centrándonos ya en la gestión municipal, ¿cuál es su prioridad para estos cuatro años?

–Sin duda alguna, el barrio de Santa Catalina. Es una prioridad absoluta y no vamos a permitir que ese barrio quede en el olvido. En el barrio hay un par de parcelas municipales y una de ellas no tiene ningún problema para empezar a construir. Ya le hemos encargado a la arquitecta municipal un proyecto en el cual van 12 viviendas y por ahí queremos empezar a reconstruir el barrio.

–En el mandato anterior priorizaron ustedes el proyecto de peatonalización del casco histórico, que incluía el arreglo de la Alameda. ¿Cómo va esa actuación?

–Es un proyecto muy bonito, porque permitirá la unión de la Alameda con el Barrio Alto, con un recorrido semipeatonalizado y en una plataforma única que garantiza la accesibilidad. Sin embargo, los trabajos están ahora parados porque la empresa concesionaria de la obra la ha dejado. La calle Ancha está casi hecha, otras calles como Victoria y Thebussem tienen el acerado hecho, y faltan una parte de la calle San Juan, la Alameda, las calzadas de Thebussem y Álamo o la plaza de las Descalzas. Hay una gran parte de la obra que falta por finalizar y estamos en contacto con la Junta para ver qué solución le podemos dar.

–¿Qué otras actuaciones prioritarias en Medina dependen de la Junta de Andalucía?

–Sobre todo el polígono industrial de El Machorro. Es esencial. Nosotros tenemos una mínima parte del polígono y el resto es de la Junta. Hemos apostado claramente por ese polígono, poniendo todos los recursos necesarios como el suministro eléctrico y el abastecimiento de agua y ahora estamos con la depuradora. Falta que la Junta también apueste por él. Allí hay ahora una sola empresa instalada y hay otros dos negocios locales que han adquirido parcelas allí, que tienen sus proyectos en la Delegación de Urbanismo y que en breve saldrán, pero tenemos que hacer un esfuerzo y buscar también a empresas externas. Siempre que tenemos ocasión insistimos a las empresas con el mensaje de que Medina está en el centro neurálgico de la provincia, a medio paso de la A-381, y que somos un punto estratégico.

–¿Por qué ha asumido usted las competencias en materia urbanística? ¿Se equivocó al hacer el primer reparto de delegaciones entre los miembros de su gobierno?

–No, no, yo no voy a asumir esas competencias. No sé si hubo un fallo en el reparto inicial de delegaciones, aunque yo prefiero hablar de que ha habido una repensada de esas funciones buscando una mejor organización. La reestructuración del gobierno aún no la hemos hecho pública pero las competencias de Urbanismo las va a llevar ahora la primera teniente de alcalde (Isabel Gautier). Yo me quedaré con parte de Vías y Obras, al igual que he asumido por ejemplo la organización de la Feria del Ganado, a la que queremos dar un mayor realce porque entendemos que el sector ganadero es una pieza esencial en Medina.

–¿Cuál es la evolución del paro en Medina?

–Aquí el paro es estacional y no suele tener ni grandes subidas, ni grandes bajadas. Ahora entramos en una época del año en la que la Navidad supone un revulsivo económico para el pueblo. Las empresas de dulces y repostería funcionan ahora muy bien y eso se nota en el pueblo. Además, los productos de algunas de esas empresas están llegando a puntos de Europa y de América. Eso es una satisfacción enorme porque además requiere de una mano de obra importante. Y también se beneficia la hostelería porque en diciembre son muchísimas las familias de fuera que vienen a Medina en busca de esos dulces y ya echan aquí buena parte del día.

"Nuestra apuesta clara y en conciencia por el turismo va a empezar a dar sus frutos muy pronto"

–Indiscutiblemente Medina Sidonia es historia y patrimonio pero da la impresión de que desde el punto de vista turístico ha sido adelantada por otras localidades, algunas de ellas cercanas. ¿Ha fallado la promoción turística?

–En los últimos años le aseguro que esa promoción no ha fallado, pero en cualquier caso el turismo será uno de los pilares de la gestión de este gobierno junto por ejemplo el medio ambiente. Nuestra apuesta clara y en conciencia por el turismo va a empezar a dar sus frutos muy pronto porque tenemos en el gobierno a la concejala Carola Corneliessen, que es una experta en el tema, que es técnico en Turismo, que se conoce al dedillo ese sector y que sabe las teclas que hay que tocar. Esta semana, por ejemplo, ya han venido al pueblo touroperadores de Barcelona interesándose por Medina.

–Cada vez más municipios de la provincia están apostando últimamente por organizar eventos para traer turistas. Ahí Medina destaca por su belén viviente en un marco incomparable.

–O la reciente Feria del Dulce y del Pan, que ha subido un escalón en calidad este año, y en febrero tenemos lo de los Autos Locos, que trae también a muchísima gente. En cuanto al belén, es verdad que es un éxito que se repite cada año. Ahí el mérito radica en la participación del pueblo de Medina y en las ganas que tienen todos los vecinos de mostrar su pueblo con orgullo. El belén viviente será este año el 17 de diciembre y llevamos ya varias semanas trabajando en su organización.

–Proviene usted del núcleo rural de Los Badalejos. Desde su experiencia, ¿cómo está la integración de las pedanías con el pueblo de Medina en sí? ¿Cómo funcionan los servicios municipales en esos enclaves?

–Se ha mejorado bastante en los últimos años pero sigue habiendo muchos servicios por mejorar. Y ahí el más crítico soy yo, entre otras cosas porque provengo del asociacionismo vecinal en la pedanía. Ese sentido de la reivindicación nunca lo voy a perder. Hace 13 años a la pedanía llegaba lo que sobraba en Medina y hoy se trata a todos los vecinos del municipio por igual. Entonces allí iba un barrendero media hora a la semana y normalmente le pillaba la media hora del desayuno, por lo que no hacía nada. Hoy tenemos a una persona encargada de eso. Se ha dado un vuelco importantísimo en la mejora de los servicios y seguiremos avanzando.

–Parece que está de moda abandonar la Mancomunidad de La Janda. Lo hizo primero Vejer y ahora lo ha anunciado Barbate. ¿Para Medina sigue teniendo sentido la Mancomunidad?

–Sí, para nosotros sigue teniendo sentido, aunque también tenemos que ser un poco críticos y decir que hay que darle un mayor sentido. Ojalá seamos capaces de hacerlo nosotros, porque ahora allí somos cogobierno con el PSOE. Creemos que hay unos servicios que se podrían mancomunar para ahorrar el tener que hacerlo cada ayuntamiento de manera individual. Pienso que ahí podríamos mirar más a la Mancomunidad de la Sierra, que funciona muy bien. Deberíamos aprender de ellos.