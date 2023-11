Sequía: Medina Sidonia plantea medidas para reducir en un 20% su consumo de agua y evitar cortes del suministro

El Ayuntamiento de Medina Sidonia va a reducir el gasto de agua municipal y lanzar una serie de recomendaciones a la población sobre un uso responsable ante la situación de sequía actual con el objetivo de reducir en un 20% el consumo actual y evitar así que se lleguen a medidas más restrictivas como cortes de suministro.

El alcalde José Manuel Ruiz Alvarado (IU) ha explicado a Europa Press que entre las recomendaciones que se van a plantear está el evitar baldear patios y regar jardines así como rellenar piscinas, entre otras medidas, una campaña en la que también participará la Policía Local realizando vigilancias para que se cumplan estas medidas aunque sin llegar a sancionar, sólo como prevención.

El Ayuntamiento, ha aseverado, "va a encabezar estas recomendaciones" reduciendo drásticamente su consumo de agua en la ciudad, de forma que los jardines "se verán un poco afectados" aunque aclarando que en esta época del año "y si la meteorología ayuda un poco", la falta de riego habitual se notará "lo menos posible" en los parques públicos.

El objetivo de todo esto es cumplir con lo solicitado en la reunión técnica con el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, desde donde se ha advertido en la importancia de reducir en un 20% el consumo de agua, de forma que si no se cumpliera, ha contado el alcalde de Medina, "sí que optarían por cortarnos el suministro, pero siempre manteniendo mínimo un 80%". No obstante, ha matizado, "esto no tiene porqué afectar al consumo humano" y la población "en un principio ni lo va a notar" porque se pretende llegar a ese 20% de menos "cortando el riego de jardines públicos y privados".

"Son medidas que a la población en el suministro del día a día no le va a afectar, pero que sí que van a facilitar el ahorro de agua y que no se produzcan esas restricciones al final", ha argumentado.

Con la vista puesta en el cielo

En Medina, como en el resto de la provincia, miran al cielo con la esperanza de que caigan las tan esperadas lluvias que "alivien" la situación de los embalses y no haya que llegar a planteamientos más restrictivos que afecten al día a día de la población como viene sucediendo en Puerto Serrano, donde desde hace un par de semana se iniciaron cortes de agua nocturnos para favorecer la regeneración de los pozos que abastecen al pueblo, sin que por el momento se hayan producido cambios a este respecto tras las lluvias de los últimos días.

Cabe recordar que el pasado viernes 27 de octubre la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural publicaba en el BOJA la declaración de situación de excepcional sequía en el Sistema Guadalete, coincidente con la UTE02 del vigente PES de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate.

La resolución señala que en dicho sistema se van a adoptar medidas de ahorro en el uso urbano con el objetivo de alcanzar el 20% de reducción en el abastecimiento urbano e industrial. De esta manera, los volúmenes suministrados en depósitos de cabecera municipal o toma de red colectiva no pueden superar la dotación de 200 litros por habitante y día, mientras que en el uso agrario se establece una reducción del volumen de riego de un 50% sobre el volumen concesional.