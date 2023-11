Borrasca 'Ciarán': así afectará a Cádiz a partir del jueves el próximo temporal

La Agencia Estatal de Meteorología espera la llegada a la Península este jueves 2 de noviembre de una nueva borrasca mucho más profunda y de alto impacto, nombrada como 'Ciarán'. Dejará precipitaciones prácticamente generalizadas en la Península y Baleares, además de traer vientos muy intensos y un importante temporal marítimo, siendo estos últimos probablemente los fenómenos más significativos.

Será a partir de la tarde de mañana miércoles, pero en especial el jueves 2, cuando se sentirán los efectos de la borrasca 'Ciarán', que se situará en las Islas Británicas con sus frentes asociados. Los frentes entrarán por el noroeste peninsular, con precipitaciones localmente fuertes ocasionalmente acompañadas de tormenta en Galicia, el área Cantábrica y Pirineos. Las precipitaciones se irán extendiendo al resto de la Península y Baleares, aunque con menor intensidad. El sureste peninsular será el área menos afectada por las precipitaciones.

Con la entrada de una masa de aire más fría, las temperaturas bajarán y con ello la cota de nieve de forma importante, situándose entre los 1.000 y 1.200 metros en la mitad norte peninsular, por lo que en los sistemas montañosos podemos esperar las primeras nevadas importantes de la temporada. Se espera que el jueves el fenómeno más significativo sea el viento fuerte de componente oeste, con rachas muy fuertes en amplias zonas de la Península y Baleares, siendo especialmente intensas en zonas de montaña, Galicia, el área Cantábrica y puntos del tercio oriental, donde se podrán superar los 100 km/h.

Este día también tendremos un temporal marítimo duro, en especial en el litoral de Galicia y del Cantábrico, donde el oleaje significativo podría alcanzar o superar los 8 metros de altura de mar combinada, pero que también afectará al Mediterráneo donde se pueden alcanzar o superar los 5 metros.

El viernes 3 continuaremos bajo la influencia de 'Ciarán' con atmósfera inestable y chubascos, algo más dispersos que el día anterior, que afectarán a buena parte de la Península y a Baleares, pudiendo ser localmente fuertes con tormenta y granizo en el tercio norte. Continuará el viento fuerte y el mal estado de la mar sobre todo al principio, disminuyendo a lo largo del día. La cota de nieve subirá a lo largo del día.

El sábado 4 y el domingo 5 es bastante probable que una nueva borrasca de características similares a 'Ciarán' con sus frentes asociados nos vuelva a afectar. Aunque es pronto y con ello la incertidumbre es alta, es probable que a partir del domingo 5 y sobre todo el lunes 6 haya una mejoría paulatina.

Cómo afectará 'Ciarán' a Cádiz

Como bien indica Aemet, los efectos de la borrasca serán algo más 'suaves' en el sur que en el norte de la Península, pero eso no quiere decir que no vaya a llover en la provincia. De hecho, según los mapas probabilísticos, la precipitación estará asegurada en Cádiz al completo durante buena parte de este jueves 2 de noviembre. A pesar de ello, Aemet no ha activado por el momento alertas por lluvias en la provincia por lo que espera que las precipitaciones caigan de manera moderada. La probabilidad de lluvias se mantendrá para lo que resta de semana, aunque aumentará el sábado y comenzará a caer a finales del domingo.

Sí afectarán más en la provincia los vientos fuertes asociados a 'Ciarán'. El componente oeste soplará con fuerza durante todo el jueves en Cádiz, motivo por el que Aemet, aquí sí, activa el aviso amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral, especialmente en el Estrecho donde espera rachas de hasta 70 km/h y fuerza 7 en alta mar. La intensidad del viento seguirá el mismo patrón que las lluvias: se mantendrá alto hasta el fin de la semana, aumentando el sábado y comenzando a decaer al terminar el domingo.

Las temperaturas se mantendrán como estos días atrás, con bajadas que ya se van notando al comienzo de las jornadas y máximas que apenas superarán los 20 grados durante las horas centrales del día.

La semana que viene por el momento comenzará con días soleados el lunes y martes, 6 y 7 de noviembre respectivamente.