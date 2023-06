El PSOE sigue clamando contra la "usurpación" de la Alcaldía de Medina Sidonia

Al PSOE de Cádiz no se le ha pasado aún la indignación con lo sucedido el pasado día 17 en Medina Sidonia, cuando en la constitución de la nueva corporación municipal los tres concejales del PP votaron al candidato de IU para que fuera alcalde y dejando en la oposición a la lista más votada, que fue la del Partido Socialista. Aquello fue una "usurpación" que "tiene que ser enmendado de manera inmediata" por la dirección provincial de IU, según han demandado hoy en rueda de prensa tanto el secretario general del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, como el candidato socialista vencedor de estas elecciones en Medina, Juan María Cornejo.

Los dos dirigentes socialistas criticaron no sólo al nuevo alcalde de Medina, el izquierdista, José Manuel Ruiz Alvarado, sino también a "sus dos cómplices", como han calificado al alcalde saliente, Fernando Macías, y al coordinador provincial de IU, Jorge Rodríguez. A este último le echan en cara el incumplimiento de un acuerdo marco suscrito en la provincia según el cual el PSOE apoyaría la llegada de IU a la Alcaldía de Sanlúcar mediante un pacto, los concejales izquierdistas de Chiclana se integrarían en el gobierno municipal de Chiclana e IU respetaría al PSOE como fuerza mas votada tanto en Olvera como en Medina Sidonia. De estos cuatro puntos del acuerdo sólo se cumplieron los tres primeros.

Esta es la queja principal que desde el PSOE se le plantea al coordinador provincial de IU. Pero también afean al regidor saliente, Fernando Macías, que convocara el pleno de investidura muy tarde, a las 12.30 horas, para que IU se garantizara el voto de los concejales socialistas en Sanlúcar antes del giro que se iba a producir a última hora en Medina. Y en cuanto al nuevo alcalde, el PSOE no tiene dudas de que el acuerdo con el PP estaba cerrado de antemano y no fue por tanto una sorpresa, ya que "Ruiz Alvarado llevaba preparado su discurso como alcalde", que fue el que leyó en la sesión de investidura.

En la rueda de prensa Ruiz Boix desveló que el coordinador provincial de IU le había pedido tiempo para analizar la situación política en Medina, pero el secretario provincial del SOE teme que todo quede en nada "como sucedió años atrás con otros acuerdos que IU cerró con el PP en Alcalá de los Gazules, Castellar o Jimena", donde los expedientes abiertos por la dirección provincial de IU a sus concejales quedaron en nada.

"IU tiene dos caminos a seguir: o el de Antonio Roldán en Conil o el de Juan Andrés Gil en Tarifa", resumió Ruiz Boix mientras recordaba lo sucedido décadas atrás en estas dos localidades gaditanas. En Conil, en 1991, la oposición votó a Roldán, candidato de IU, como alcalde, pero este renunció a las pocas horas al entender que no era eso lo que había votado el electoral conileño. Y en 1999 en Tarifa sucedió algo parecido, con el PP votando a IU para que la Alcaldía no fuera para el PSOE. Pero, a diferencia de lo sucedido en Conil, el nuevo alcalde de tarifa, Juan Andrés Gil, no sólo no renunció al cargo sino que con los años abandonaría las filas de IU para integrarse primero en el partido independiente TAIP y luego en el PP.

Con respecto a la actitud del Partido Popular en Medina, desde el Partido Socialista no se sorprenden de que votaran al candidato de IU "porque es lo habitual de la derecha, que actúan siempre por odio al PSOE". Y se muestran convencidos de que en los próximos días habrá algún concejal del PP liberado por el Ayuntamiento asidonense "porque su candidata querrá cobrarse los favores prestados".

Tras diez días "con la Alcaldía de Medina usurpada por la derecha", Ruiz Boix asegura que el tema ya se ha abordado en las relaciones entre el PSOE e IU a nivel regional y que el caso Medina "ya está afectando" a los pactos que ambos partidos mantienen en pie tanto en Sanlúcar como en Chiclana.

Por su parte, Juan María Cornejo acusó a IU de "traicionar al PSOE pero también a los vecinos de Medina". "Cuando se firma un acuerdo hay que cumplirlo porque está en juego la palabra dada. Y los principios y los valores de uno no se negocian", resumió el candidato ganador de estos comicios locales en la localidad asidonense.