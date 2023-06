El alcalde de Medina asegura que no hay pacto de gobierno con el PP

El alcalde de Medina Sidonia, el izquierdista, José Manuel Ruiz, ha analizado la situación en la que queda conformado el nuevo equipo de gobierno, tras recibir su formación política el apoyo de los tres concejales del Grupo Popular, que le ha permitido llegar a la Alcaldía, dejando en la oposición a la lista más votada, en este caso la del PSOE y a su candidato, Juan María Cornejo.

Según ha argumentado el alcalde, el apoyo recibido por el Grupo del Partido Popular (PP) que lidera, María Salazar, no le ha sorprendido del todo, ya que, asegura, se palpaba en la calle que el PSOE no iba a recibir el apoyo de los populares. Ruiz, ha manifestado que “me sorprendí en cierta manera, aunque no fue una sorpresa mayúscula, porque si vivimos en Medina y palpamos el sentimiento, sobre todo de los votantes y afiliados del Partido Popular, yo tenía cierta tranquilidad, ya que sabía que era muy difícil que el PP de Medina, apoyara al Partido Socialista de Medina”.

José Manuel Ruiz, ha insistido que “no hay un pacto de gobierno con el PP”, y que solo se ha ofrecido para “colaborar” con el gobierno municipal en cuestiones relacionadas con el municipio, algo que debe hacer “porque se debe a sus votantes”, como en su opinión tendría que colaborar el portavoz del Grupo Municipal Socialista, “porque se debe a Medina Sidonia y una gran parte de los vecinos le han votado para sacar adelante este pueblo, e intentará colaborar con el gobierno actual”.

El regidor asidonense asegura, que se le hizo al portavoz del PSOE varias propuestas, una de ellas, gobernar cada formación durante un periodo de dos años, los dos primeros Izquierda Unida (IU), y los dos restantes el PSOE, algo que “nos rechazó”. José Manuel Ruiz, apunta que “yo personalmente estuve durante toda la semana intentando llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, y recibimos siempre la negativa por parte de ellos, no tenemos ninguna respuesta firme en la mesa, y el viernes, a las once de la noche, llamé al candidato del PSOE para intentar cerrar algún tipo de acuerdo, bajándonos mucho de lo que empezamos a hablar, y la respuesta fue la de siempre, negativa”.

Cornejo mantiene que se sabía del apoyo del PP a IU al llevar preparado el discurso de alcalde

Por su parte, el portavoz del PSOE de Medina Sidonia, Juan María Cornejo sí cree que existe un acuerdo entre Izquierda Unida (IU) y el Partido Popular (PP) en su localidad y que el coordinador provincial de dicha formación izquierdista, Jorge Rodríguez, ha mentido a la hora de decir que fue por sorpresa.

Cornejo se basa en dos motivos. El primero que el alcalde tenía un discurso preparado para ese momento, “sino sabían nada, cómo que el candidato a alcalde, llevaba un discurso escrito, se puso sus gafa y leyó su discurso de alcalde, si te pillara de manera sorpresiva tú no llevas un discurso preparado de alcalde”.

El segundo supuesto porque el que entiende que Rodríguez miente, es por la hora de convocarse el pleno, a las 12.30 horas, “cuando ya tienen asegurado Sanlúcar y sus gobiernos municipales, dicen: ‘adelante con Medina’, y si no es así, que hagan rectificar al gobierno actual y al alcalde de Medina, y reconstruyan la situación, y que gobierne el PSOE, primero por lo acordado, y segundo porque así lo quiso los ciudadanos de Medina, que votaron libremente que el alcalde fuera, Juan María Cornejo, del PSOE, y no que votaron que gobernara el PP con IU, en las listas perdedoras”.

Sobre el apoyo dado por el Partido Popular (PP) a José Manuel Ruiz (IU), la portavoz de dicha formación popular, María Salazar, ha expuesto que “existe diálogo, voluntad de colaboración y trabajo por el bien de nuestro pueblo, nosotros lo hemos estado diciendo durante toda la campaña, nuestro pacto es con los vecinos de Medina y nuestra mayor satisfacción va a ser velar por el beneficio de los asidonenses, mejorando su calidad de vida, y para ello, dialogaremos y colaboraremos con todas las formaciones y sin excepción”.

En este punto, Salazar, manifestó que “nosotros vamos a formar parte del gobierno, como lo va a ser el Partido Socialista, colaborando, haciendo propuestas, formando parte de las instituciones importantes que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y esa va a ser nuestra línea”.