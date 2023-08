Pablo López : “En el concierto de Chiclana todo puede pasar”

–Es uno de los fijos en el cartel de Concert Music Festival desde sus inicios. ¿Qué tiene de especial?

–Siempre por estar en la provincia de Cádiz, en un sitio donde te has medio criado por cercanía y porque yo creo que todo el mundo quiere estar allí siempre. Eso mezclado con que la gente que hace Concert desde el principio ha apostado por mi carrera. Ha contratado conciertos a fondo perdido como quien dice, cuando había que estar. Los considero familia, sus éxitos son los míos y tengo la sensación de que cada día estoy tocando allí. Que cada año sean más grandes y que tengan esa estabilidad tan buena, me parece que es un éxito para los que les queremos, así que feliz por ello.

–Hace un par de años me dijo que cuando las cosas le salían redondas en Cádiz, llegaba al hotel después del concierto sintiéndose Mick Jagger. ¿Lo sigue pensando?

–¡Hombre! Totalmente tengo esa misma sensación –ríe–, y además por eso me cago vivo, porque es verdad que cuando vas a un sitio donde la gente tiene más arte que tú, pues tiene que estar uno atento a las cosas. Hablando ya en serio, es un placer siempre comunicarte con la gente que habla tu mismo idioma. En Andalucía tenemos de alguna manera nuestra inmersión lingüística, el acento nos sale más del pecho que de la boca y se nota cuando uno va a tocar allí.

–Pablo Alborán, que actúa en Chiclana un día después que usted, le dejó desde este periódico un recado: “Yo ya he cantado en sus conciertos, ahora le toca a él cantar en los míos”. ¿Recoge el guante?

–Mi amigo del alma tiene toda la razón del mundo, soy un descastao y ojalá que podamos coincidir en esta gira y estar juntos en el escenario. Hemos tocado mucho más de lo que la gente sabe y piensa, hemos tenido muchos dúos privados, en casa, y hemos disfrutado. Hemos también estado mucho más en mi casa que en la suya. Lo deberíamos hacer más delante de la gente porque lo disfrutaría mucho.

–¿Cómo es visualmente esta gira?

–Sabes que estoy un poquito enreao con los colibrís y como buen andaluz, el más grande que haya, pónmelo aquí –ríe–. Estoy encantado de poder llevar esa representación visual de lo que para mí es la música. En el escenario yo siempre he sido muy escueto, hemos repartido mucha cera siendo cuatro tíos normalmente. Ahora vamos cuatro tíos y dos tías, hermoso todo y con mucha novedad en cuanto a lo que ocurre en el escenario. Visualmente es mucho más cargado y musicalmente pasan cosas diferentes.

–El colibrí, ¿qué le transmite?

–Las canciones son como colibrís y los colibrís como canciones. Son reales pero no se les ve, no se les puede tocar apenas, y traen sueños, emociones, son mensajeros de buenas noticias normalmente. Es mi homenaje a lo que realmente debería importar en la carrera de un artista, la música. Hace años que he conseguido que mi discográfica y mi familia entiendan que no quiero salir en la portada de mis discos como si fuera Brad Pitt. Prefiero simbolizar cómo estoy viviendo las canciones en ese momento, con ese punto de locura. Ahora es la era del colibrí y en ello estoy.

–¿Es innegociable esa libertad?

–Es innegociable pero no en plan que me ponga jartible, sino que sale de una manera, te lo juro, bastante natural. Uno quiere al fin y al cabo expresarse como se siente en ese momento. Nunca he escrito música porque considere que un ritmo esté de moda o que tenga un dúo con alguien cada semana. Veo la música como una expresión visceral, es un apéndice más mío. Mientras me lo permita la gente que tengo alrededor como punto de partida y final de recorrido y lo acepte el público, que así sea.

–¿Cómo será el próximo disco y qué repertorio presentará en el concierto de Chiclana?

–El próximo proyecto estoy teniendo la jeta de escribirlo mientras estoy de gira, el público me lo ha permitido. Y más o menos voy pillándole lo que quiero al repertorio. Pero te diré que en Chiclana todo puede pasar siempre. El repertorio lo marcará el público.

–Después de hacerle un disco a Raphael, ¿a quién le gustaría vestir con sus canciones en el futuro?

–Ahora mismo estoy pensando en un señor que se llama Raphael –ríe–. No te creas que va a ser tan fácil. Este hombre es básicamente a mí o a nadie. Por suerte estoy trabajando en canciones para él. Sólo mira al futuro con mucha inteligencia y pasión. Ahora mismo no entiende mi mano y mi forma de escribir más voz que la del más grande.