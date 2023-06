Niña Pastori: “Pienso que sí he podido abrir algún sendero dentro del flamenco”

–Camino es el título de su más reciente disco. ¿En qué etapa del viaje se halla?

–A mis 45 años estoy en mi mejor momento. Son 27 de carrera y han pasado muchas cosas, muchos discos que he podido grabar, experimentar y vivir con grandes músicos, artistas y colaboraciones.

–¿Qué quería compartir en él?

–Lo arrancamos en la pandemia y fue como un planchazo, porque una quería transmitir principalmente alegría y cosas bonitas y fíjate por lo que estábamos pasando todos. Fue un poco difícil, tuvimos grandes parones, fueron casi tres años para preparar el repertorio. Como todo pasa en la vida, eso también fue pasando y fuimos dándole forma a lo que realmente queríamos transmitir. La música también es terapia que nos ayuda a salir de los momentos más feos.

–Nunca ha tenido reparos en investigar y en Camino conviven con el flamenco ritmos latinos o retazos de electrónica. ¿De dónde vino esa inspiración melódica?

–Es lo que vivimos y vamos escuchando. Evolucionamos muchas veces sin darnos cuenta o sin tampoco quererlo exactamente. Vienen cosas y ritmos nuevos como viene la vida en general. Cambia la forma de vestir, la forma de comer y la música evoluciona igual que todo eso. Al final vas mamando, escuchando consciente o inconscientemente otras cosas y surgen. A nosotros nos gusta buscar, investigar, en este disco hay una bulería que está como por R&B, con un rollo totalmente diferente que creo que no se ha hecho nunca, tiene un tiempo de bulería muy complejo, difícil. Es muy nuevo y diferente.

"Soy muy admiradora de lo mío. Veo muy bien a Andalucía. Vive o sobrevive por sí sola, es natural, fluye"

–El álbum parte de un lugar muy concreto, Barcelona, a la que le dedica Bon dia. ¿Es más fácil tender puentes a través de la música?

–Desde luego, la música tiende puentes y es lo bonito. Más que tender puentes, este tema es un agradecimiento a una ciudad maravillosa, que me ha dado tanto, a un público fiel. En Barcelona, en Cataluña en general, hay mucho amor por el flamenco. Hay periodistas, entendidos, aficionados que realmente controlan. Desde que fui la primera vez con 18 años recién cumplidos con mi primer disco siempre he sentido un arrope, con nosotros y mi música tuvieron siempre una acogida especial. Su forma de trabajar tan seria, tan estricta también me gusta. En Cataluña cuando la gente hace algo lo hace con conocimiento.

–Actúa en La Línea (30 de junio, En La Línea Música) y Sancti Petri (15 de julio, Concert Music Festival). ¿Cuáles son las sensaciones?

–Bonitas y buenas siempre. Y de mucho lío porque viene familia, amigos, todo el mundo se quiere apuntar. De mucho compromiso también y del arrope de los tuyos.

–¿Cómo será el espectáculo?

–Por supuesto haremos el disco de Camino pero también los grandes éxitos que no podemos dejar de hacer ni tampoco queremos. Le hemos dado la vuelta al repertorio, Chaboli ha hecho arreglos totalmente nuevos, diferentes. Muchas canciones tienen veintitantos años, hacemos un repertorio desde el disco de María. Es potente, estoy muy contenta, la gente no se va a quedar con nada afuera.

–Es Medalla de Andalucía y embajadora de la provincia de Cádiz. ¿Cómo ve a su tierra hoy?

–Soy una admiradora de lo mío y me encanta. La veo muy bien. Andalucía vive o sobrevive por sí sola, es natural, fluye solita con el ambiente, con la luz, el arte y la gracia que hay aquí. Nuestras comidas, nuestra cultura, nuestra forma de ver la vida es diferente al resto.

–En Y de repente nombra a algunos maestros del flamenco. ¿Ha abierto usted algún sendero?

–Pienso que sí, que alguno he podido abrir. También hay gente que me lo dice, que empezó escuchándome y de ahí le parece más fácil, más entrante, escuchan otras cosas. Se han convertido en aficionados y eso me da mucha alegría.

"Cuanto más conocimiento coges, más miedos tienes, más importancia le das a lo que has conseguido"

–¿Quiénes son sus incondicionales en este camino de éxito?

–Muchos músicos, artistas, gente de la que seguro he podido aprender y disfrutar también. Y por supuesto Chaboli, mi compañero de vida y de trabajo.

–¿Alguna de sus dos hijas continuará con el legado?

–Ahora mismo parece que no porque las veo centraítas en sus estudios, tienen otra vida. Ya se verá. Me gustaría que hicieran la profesión que quieran pero por gusto y por amor, como lo hice yo.

–En Pon que dale canta “este es mi lenguaje, es el que más me gusta. Le tengo respeto y, a veces, me asusta”. ¿Hay que temerle al triunfo?

–Tampoco es la palabra. Es una canción dedicada a la música y el respeto y la admiración por este género pues a veces asusta. Cuanto más conocimiento vas cogiendo, más miedos tienes también, más importancia le das a todo lo que tienes, lo que has conseguido.

–Yo nací para vencer es otro de los títulos de Camino. ¿En qué se siente una triunfadora?

–¡Uy! En muchas cosas. Soy una persona con suerte, por venir de la familia que vengo, orgullosa de mis padres y mis hermanos, de haber nacido en Cádiz para dedicarme al estilo de música al que me dedico. Solo por nacer en una tierra u otra el concepto es distinto. Y por la carrera que he tenido, por el público tan fiel, por el estilo de música tan bonito, tan de adentro y de tanto sentimiento. Y por la familia que he creado, las dos niñas tan bonitas y sanas que tengo.