El Kanka: "En Cádiz también me siento en casa"

Juan Gómez Canca, El Kanka, uno de los músicos referentes de la nueva escena de la canción de autor de nuestro país, comenzó 2023 rompiendo más de un año de silencio alejado de los escenarios, de las redes sociales y del foco mediático con un disco, Cosas de los vivientes, con el que pronto salió de de gira -actualmente por Latinoamérica- y con el que regresará este verano, el 1 de agosto, al Concert Music Festival Sancti Petri, una plaza en la que el malagueño se siente "muy querido" y "muy a gusto".

–¿Se echa de menos la escena después de más de un año en blanco?

–Es que esta profesión es muy peculiar. Pasas muchas horas fuera de casa y a veces el cansancio es un poco inhumano. Yo me he hecho 10 años seguidos de gira a mucho nivel de cantidad de conciertos, 80-90 por año. Hacía años que estaba quemado, y eso no significa que no lo disfrutara en muchos momentos, en el escenario casi siempre lo he disfrutado, pero hay veces que reconozco que me he subido sin ganas. Así que necesitaba parar pero, y aquí es a lo que voy, también esta profesión es muy bonita. Al principio que uno empieza a cantar no sabe muy bien dónde le va a llevar esto. Yo en mis primeros 500 conciertos no pensaba que me iba a dedicar a esto, simplemente lo hacía porque me gustaba. Yo he sido, y soy, un tío tímido y de repente subirme al escenario y tener la oportunidad de decir cosas con mis canciones es una oportunidad súper bonita que, a veces, uno haría hasta gratis (no siempre, ¿eh?, ríe). Así que sí, que en un año y pico sin subirte a un escenario, echas de menos los conciertos.

–¿Se recuperaron las ganas cuando volvió a subirse a uno?

–Incluso antes. Al cuarto mes ya tenía mono de concierto. Aparte de que me gusta, es que yo estoy muy acostumbrado a salir de mi casa, ir a alguna ciudad que no es la mía y ver a mis compañeros con los que, además, tengo la suerte de llevarme maravillosamente. Estoy acostumbrado a esa dinámica.

–Bueno, pero ha aprovechado el tiempo para hacer un disco. ¿Hubiera salido de la forma que ha salido si no hubiera hecho un alto en el camino?

–Desde luego no hubiera salido de la misma manera, sobre todo, a nivel de producción. Ha sido la primera vez, ¡la primera vez en toda mi vida!, que he podido grabar un disco sin tener que estar haciendo conciertos o movidas a la vez, que es un coñazo. A ver, no pasa nada, lo he hecho mil veces, y si lo tuviera que hacer otra vez, lo volvería hacer, pero así es que es un gusto porque uno está en la dinámica de grabación y ensayo. Esta vez yo quería hacer el disco de forma distinta, en vez de producirlo desde el estudio con el productor y que los músicos fueran llegando a aportar por separado, pues quería, lo primero de todo, juntarnos todos a ensayar y a arreglar las canciones en el local de ensayo y todos aportando a la vez. Me parece que eso ha sido fundamental y lo hemos podido hacer teniendo yo la mente y el cuerpo puestos exclusivamente en esto con lo que creo que se tiene que notar en el desarrollo final de las canciones, en sus acabados.

–Un disco hecho a la antigua usanza

–Claro, totalmente, si, de hecho, antes se grababan los discos en directo. Se ensayaba y, cuando lo tenían listo, se metían todos en el local y tocaban. Esta vez no lo hemos hecho tan así, lo hemos grabado como se hace ahora, por pistas, pero mi guitarra, la batería y el bajo están en directo, aunque cada uno en cabinas separada, y luego sí es verdad que iban llegando el resto de músicos y grababan lo suyo. Pero la forma de construir los temas sí ha sido entre todos, montando el tema desde cero. Es algo que lo hacen algunas bandas todavía pero al ser yo cantautor, lo natural es que idee los arreglos con el productor.

–Pero con sus músicos lleva muchísimo tiempo, ¿no?

–¡Claro! Con el que menos 5 años y con el que más 18 años, que es el percusionista, El Manin. Mis músicos vienen de escuelas y rollos diferentes, así que ahora, que es cuando nos conocemos todos y tenemos confianza, es cuando hacer esto así tenía sentido. Ha sido muy guay, de hecho, creo que somos más banda que muchas bandas porque llevamos más tiempo tocando y conociéndonos en carretera. No descarto para nada hacer igual el siguiente disco.

–En el tema ‘Autorretrato’ se dibuja como un tipo tímido, ¿no le ha costado trabajo hacer ese desnudo integral?

–No pero porque llevo muchos años haciendo ese trabajo. Yo hace muchos años que hago terapia que, en general, va muy bien para descubrir quién eres y despojarte de cosas que tú te crees que eres y de cosas que estás haciendo más de cara a la galería, inercias que te han acompañado de siempre y las vas siguiendo... Para mí ha sido un trabajo de años ir abriéndome un poco e ir siendo más sincero conmigo mismo y con los demás. Ha sido un proceso lento y paulatino de los últimos 10 años y, a la hora de componer esta canción en concreto, no siento que haya sido hasta un desahogo. Me quería mostrar vulnerable, hablar de la parte que no se ve, hablar de los defectos y me quería desnudar, como tú dices.

–El humor, que suele estar presente en sus temas, ¿es escudo o es adn?

-Ambas cosas. En el humor suele haber un porcentaje bastante fuerte de verdad, lo que pasa que está dicho de tal manera, pues que duele menos. Hay muchas cosas que si se dicen con humor son más fáciles de decir. Así que es un escudo pero, al igual que me pasa con la música, quizás es también una forma de comunicarme, de decir algo de la mejor forma posible. Yo es que al humor le doy muchísima importancia. Me parece una de las grandes disciplinas del ser humano, podernos reír hasta de las tragedias, poder distanciarnos mediante el humor de las cosas tristes de esta vida... Lograr reírnos, incluso, de la muerte, joder, ¡qué conquista tan potente! Por eso le doy tanta importancia y porque soy andaluz y nosotros lo tenemos ya incluido el humor dentro del lenguaje y es raro quien no lo utiliza a nivel cotidiano.

–No es la primera vez que viene al Concert Music Festival Sancti Petri. Regáleme el oído un poquito con Cádiz

–(Ríe) A ver, primero, esta es la tercera que hago Sancti Petri, y tengo que decir, sin peloteo gratuito, que es de los mejores festivales donde nos tratan de España. Siempre es un gusto pasar por allí. Y, por otro lado, es que yo no puedo evitar, no sé si es chovinismo o no, bajar a Andalucía. Yo soy de Málaga, que siempre va a ser mi hogar, pero en general en toda Andalucía hay como ese acento, entendido en un sentido amplio, hay esa forma de hablar, de comunicarnos, hay esa apertura, esa simpatía, esa personalidad con la que yo me siento extremadamente identificado. Aunque llevo muchos años en Madrid, no he perdido mis maneras, ni mi acento. Y lo reivindico mucho. Y luego me ocurre que a Cádiz le tengo una cosa especial, y vosotros lo sabéis. Siento mucha afinidad, sabes que me gusta mucho el Carnaval, que soy amigo de muchos carnavaleros, que he participado en el pregón de Palomar, que sé que hay muchas coplas que cuentan con música de mis canciones, y es que yo muero en vuestro carnaval, pero también en la ciudad. El Pay Pay fue el sitio donde yo di mi primer concierto como El Kanka, tengo amigos en Cádiz, mucho cariño... En Cádiz también me siento como en mi casa.

–Oiga, ¿y si le propusieran para ser pregonero del Carnaval?

–Nada me haría más feliz. Si me lo propusieran, y si fuera posible por fechas, diría que sí seguro. Para mí el Carnaval de Cádiz es parte de mi vida y creo que hay cierta reciprocidad y cariño hacia mí desde el Carnaval. Sería un honor y algo de lo que me sentiría orgulloso.