Un hidrogeólogo del CSIC avanza desde Grazalema que "puede haber hundimientos puntuales" aunque estos colapsos "suelen avisar antes"

Juan José Durán, del grupo Hidrogeología Ambiental y Cambio Global del Instituto Geológico y Minero de España, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, analiza la situación actual del acuífero kárstico de Grazalema, colapsado como consecuencia de las lluvias torrenciales sostenidas durante días, y asegura que su colmatación puede provocar "hundimientos puntuales" en el pueblo, aunque estos "colapsos" suelen "avisar antes" en forma de grietas, pone como ejemplo.

En declaraciones a Europa Press, Durán explica que este tipo de acuífero kárstico, de los que hay "muchos" en España y algunos de "cientos de kilómetros", tienen "una parte buena": "Igual que suben, bajan muy rápido". Esta bajada podría producirse, aventura, "en días o algunas semanas". Por el momento, las medidas que se han adoptado para ayudar al acuífero a desagüar --agujeros en paredes de las casas-- están surtiendo el efecto que se busca. Un acuífero kárstico como el de Grazalema es una formación geológica subterránea de alta permeabilidad, desarrollada en rocas solubles como caliza, dolomía o yeso, donde la disolución crea cavernas, fisuras y conductos.

Una vez pase la emergencia, los expertos tendrán que "investigar a medio plazo para comprobar que no hay cavidades" que puedan poner en riesgo la estabilidad de edificios. Por el momento, en las provincias de Málaga y Cádiz hay siete expertos en Hidrogeología y Movimiento del terreno trabajando en zonas afectadas.

¿Qué fueron los "ruidos" que escucharon los vecinos de Grazalema?

Desde el CSIC, el vulcanólogo Raúl Pérez aclara que los "ruidos" que escuchaban los vecinos de Grazalema y el "movimiento" debajo de tierra no son terremotos originados por el agua sino por la propia dinámica del acuífero al recibir de golpe un aporte de agua "extraordinario". Los terremotos que se han registrado estos días en Andalucía están coincidiendo con las lluvias pero se enmarcan en un "contexto tectónico normal". Es decir, que entran dentro de lo esperable.

Grupo de respuesta a emergencias

El CSIC ha activado su protocolo de respuesta a emergencias y ha creado un Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) integrado por especialistas de distintas disciplinas para prestar asesoramiento científico-técnico ante las lluvias que están afectando a la zona de Grazalema (Cádiz), ha informado el Gobierno en una nota. El GADE está integrado, de momento, por personal experto técnico e investigador especializado en hidrología, que está analizando sobre el terreno el estado del acuífero de la zona de Grazalema, y por especialistas en riesgos asociados a movimientos del terreno.

Todos ellos son miembros del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), desplazados al terreno de las unidades territoriales de Sevilla, Granada y Madrid. La actuación del CSIC se ha activado en respuesta a una solicitud planteada por la Junta de Andalucía. Los trabajos asesoramiento están liderados por la Coordinadora de Emergencias del CSIC, Inés Galindo, y el coordinador del GADE, Juan Carlos García.

Esta es la segunda ocasión que se activa el Protocolo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (PADE) durante este año tras un episodio de contaminación marina en Las Palmas de Gran Canaria. A lo largo de 2025 el Consejo intervino en seis ocasiones en labores de asesoramiento científico en emergencias: las graves inundaciones en Valencia por la DANA y en la mina se sal de Praid (Rumanía), el apagón nacional, los incendios forestales en Las Médulas (Castilla y León) y en Pico del Lobo (Guadalajara), así como en el simulacro de erupción volcánica en Garachico (Tenerife).

El PADE es una herramienta que sistematiza y agiliza la intervención y el apoyo que ofrece el CSIC como asesor experto científico-técnico a los gestores de las emergencias. El protocolo se aprobó en abril de 2024 por parte de la principal institución científica pública española como parte de la estrategia del Consejo de reforzar sus actuaciones de asesoramiento y de poner la evidencia científica al servicio de las políticas públicas.