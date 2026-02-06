Juanma Moreno: "Es muy difícil que los vecinos de Grazalema puedan volver a casa antes de seis o siete días"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que va a ser "muy difícil" que los vecinos de Grazalema puedan volver a sus casas antes de "seis o siete días".

Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a Canal Sur Radio, en relación con desalojo completo que se tuvo que producir en la tarde de este jueves de Grazalema por riesgos de derrumbes y desprendimientos de tierra como consecuencia de la gran acumulación de agua en el municipio, que ha alcanzado cifras históricas en estos últimos días del temporal que azota a Andalucía. Ha expresado que, dentro de esta difícil e incómoda situación que supone abandonar los hogares, los vecinos "están razonablemente bien".

Son unos 1.500 vecinos los afectados por la medida y que fueron desalojados con éxito de forma coordinada y ordenada con los servicios de emergencias de la Junta de Andalucía (EMA 112, Infoca y Protección Civil), y la participación del resto de administraciones local y estatal, con la intervención y despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil. Gran parte de los afectados fueron trasladados al polideportivo El Fuerte de la localidad malagueña de Ronda con un dispositivo que ha tenido especial atención a las personas vulnerables.

La mayoría de personas han optado por irse a casas de familiares o de amigos que tienen en la comarca, y otros han buscado alojamiento en la hostelería, según ha añadido el presidente, quien ha valorado el "cariño" y la "solidaridad" que el pueblo de Ronda ha ofrecido a los vecinos de Grazalema, los cuales tuvieron un comportamiento "ejemplar" durante el desalojo, con "mucha serenidad y tranquilidad".

Sin embargo, ha señalado que "todo parece indicar que, no antes de seis o siete días, va a ser difícil que puedan volver" a sus casas. Ha indicado que se va a estar pidiendo a los especialistas y geólogos que hagan las pruebas de la situación del terreno donde se asienta Grazalema, con un acuífero de 18 kilómetros cuadrados, "lo antes posible", y "que crucemos todos los dedos para que de una manera casi inmediata puedan volver".

No obstante, primero tendrá que amainar la situación, dejar de llover, y que drene un poco el agua, según ha señalado el presidente, quien ha apuntado que la previsión es que deje de llover a partir del próximo miércoles 11 de febrero.

Para Moreno, sin duda, cada vez que se toma una decisión de desalojo es un "drama porque afecta a la vida cotidiana de las personas", pero "más vale prevenir que curar" y hay que evitar que se pierdan vidas.

Sobre la visita de Sánchez

Juanma Moreno, ha manifestado que ha recibido la llamada del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, para informarle de que en la mañana de este viernes visitará el municipio gaditano de Sanz Roque. En la Cadena Cope, ha manifestado que el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, acompañará a Pedro Sánchez para trasladarle toda la información que necesite. Moreno no acompañará al presidente del Gobierno porque se va a desplazar en la mañana de este viernes a la localidad granadina de Huétor Tájar.

"Me parece bien que venga para que compruebe 'in situ' los daños que se están ocasionando en viviendas o en infraestructura, algunas muy deterioradas", según ha señalado Moreno, quien ha apuntado hay "cosechas que están ya perdidas y parte del sistema productivo muy tocado".

Ha confiado en que Pedro Sánchez "tome también conciencia y sensibilidad" de la situación y "pueda activar también planes de ayuda que son fundamentales para recuperar la actividad económica y la normalidad en esta parte de Andalucía".