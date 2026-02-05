Las imágenes de un desalojo histórico en Grazalema

Grazalema quedará totalmente desalojada esta noche. La decisión tomada por riesgo de hidroseimos y corrimientos de tierra -algunos vecinos han relatado a Diario de Cádiz como escucharon "golpes" de madrugada- ha dejado una jornada más duras imágenes del pueblo en esta jornada, con todo el personal de cuerpos de seguridad trabajando para desalojar a todos los vecinos, colas de coches para evacuar,...

El Gobierno andaluz, en coordinación con otras administraciones, ha estado actuando desde el Puesto de Mando Avanzado que está en la plaza del Ayuntamiento grazalemeño. La Guardia Civil ha ido avisando, casa por casa, a los vecinos, comenzando por los barrios más expuestos y por las personas con mayores problemas. Los evacuados van a ser llevados al Hotel Fuerte Grazalema. Desde allí se los llevarán, en autobuses, a un pabellón deportivo en Ronda. En el hotel se quedarán las personas con problemas de salud. Muchos vecinos se han ido a poblaciones cercanas, donde tienen familiares.