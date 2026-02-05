Última hora
La borrasca Leonardo en Cádiz, en directo
Efectivos de la Guardia Civil desalojando y precintando casas en Grazalema.
Efectivos de la Guardia Civil desalojando y precintando casas en Grazalema. / Francisco Moreno

Las imágenes de un desalojo histórico en Grazalema

La Junta desaloja Grazalema al completo por riesgo de hidrosismos y corrimientos de tierra

Fotos: Francisco Moreno

05 de febrero 2026 - 21:00

Grazalema quedará totalmente desalojada esta noche. La decisión tomada por riesgo de hidroseimos y corrimientos de tierra -algunos vecinos han relatado a Diario de Cádiz como escucharon "golpes" de madrugada- ha dejado una jornada más duras imágenes del pueblo en esta jornada, con todo el personal de cuerpos de seguridad trabajando para desalojar a todos los vecinos, colas de coches para evacuar,...

El Gobierno andaluz, en coordinación con otras administraciones, ha estado actuando desde el Puesto de Mando Avanzado que está en la plaza del Ayuntamiento grazalemeño. La Guardia Civil ha ido avisando, casa por casa, a los vecinos, comenzando por los barrios más expuestos y por las personas con mayores problemas. Los evacuados van a ser llevados al Hotel Fuerte Grazalema. Desde allí se los llevarán, en autobuses, a un pabellón deportivo en Ronda. En el hotel se quedarán las personas con problemas de salud. Muchos vecinos se han ido a poblaciones cercanas, donde tienen familiares.

Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
1/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
2/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
3/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
4/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
5/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
6/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
7/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
8/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
9/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
10/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
11/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
12/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
13/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
14/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
15/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
16/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
17/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
18/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
19/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
20/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
21/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
22/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
23/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
24/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
25/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
26/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
27/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
28/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno
Las imágenes de Grazalema el día del desalojo
29/29 Las imágenes de Grazalema el día del desalojo / Francisco Moreno

También te puede interesar

Lo último

stats