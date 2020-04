Muchas preguntas se vinieron este miércoles a la cabeza de los gaditanos tras escuchar al presidente, Pedro Sánchez, explicar los planes para la desescalada. Aquí intentamos responder a algunas de las relacionadas con la vida más cotidiana y poder llegar a esa "nueva normalidad" que entienden las autoridades.

Aunque aún quedan muchas cuestiones por resolver, todo dependerá de cuándo la provincia de Cádiz vaya entrando en las distintas fases previstas por el Gobierno. En principio, los gaditanos están bien situados para entrar en la fase 1 desde el 11 de mayo, para lo que se tendrán en cuenta distintos parámetros en la evolución de la epidemia en ese área geográfica y su capacidad para reaccionar ante un rebrote. Según los datos de los últimos 14 días estaríamos en condiciones de iniciar esa primera parte. Hasta el final, no se podrá salir de la provincia como norma general.

¿Cuándo podré ver a los familiares que no viven en mi mismo domicilio?

Los contactos con familiares y amigos en una misma provincia se podrían permitir a partir del 11 de mayo si está en fase 1, pero siempre que no estén en el grupo de personas vulnerables. El plan del Gobierno dice que entonces se permitirá el "contacto social en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías previas". Por eso, habrá que esperar a ver cómo se regula en una orden ministerial los contactos sociales con esas personas vulnerables de nuestra familia para no exponerlos a más riesgos. Estos contactos se podrán ir ampliando en grupos más grandes tal y como vayan pasando las fases pero siempre que sea en la misma provincia. No se podrá salir de la provincia hasta el fin de la desescalada.

En este inicio, Sánchez dijo además que ese contacto no podrá ser en los domicilios. "En la fase 0 o 1 no se puede ir a casa de un amigo o un familiar [...]", Pero posteriormente, fuentes del Gobierno aclararon que se podrá hacer en la fase 1, aunque está por concretar el número de personas que podrán reunirse y las condiciones de seguridad.

¿Cuándo podré ir a la peluquería?

Los pequeños comercios que funcionen por cita previa para atención personalizada podrán abrir el 4 de mayo, si entramos en Cádiz en la primera fase como todo parece apuntar. Aquí entrarían las peluquerías o centros de estética. Estos locales deberán contar con mostrador, mampara o, cuando esto no sea posible, garantizar el máximo de protección individual. Se establecerá un horario de atención preferente para personas mayores de 65 años. Cuando el servicio profesional requiera tener contacto con el cliente será obligatorio el uso de medidas de protección como mascarilla o guantes.

¿Cuándo podré tomar algo en un bar?

Las primeras noticias del Gobierno es que a partir del día 4 se podrá recoger comidas para domicilio en los restaurantes. Luego, a partir del día 11, se permitirá la apertura de terrazas, con una limitación de terraza al 30% de las mesas permitidas en años anteriores en base a la licencia municipal asegurando distancias. "Podrían tener mayor número de mesas si el ayuntamiento permite más espacio disponible, respetando la proporción mesas/superficie del 30% y con un incremento proporcional de espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública". En la siguiente fase, si todo va bien el 25 de mayo, se podría consumir ya en un local con servicio en mesa con garantía de separación entre clientes en mesa y entre mesas, excepto discotecas y bares nocturnos. La limitación sería un tercio y solo consumo sentados o para llevar. Y en la última se irían ampliando los aforos, permitiendo gente de pie con separación mínima de 1,5 metros entre los clientes de la barra. Abrirían también en esa última parte las discotecas.

Algunos hosteleros gaditanos se plantean no abrir sus locales antes todas las limitaciones propuestas.

¿Cuando podré ir al cine o al teatro?

¿Cuánto tiempo llevamos sin disfrutar de una película en pantalla grande? En la fase 2 se abrirán los cines y teatros, eso sería como mínimo el 25 de mayo. "Cines, teatros, auditorios y espacios similares abrirían con butaca re-asignada y con una limitación de aforo de un tercio. Igual pasaría con la salas de exposiciones, salas de conferencias y salas multiusos y museos. También se podrían celebrar actos y espectáculos culturales y de ocio al aire libre de menos de 400 personas (siempre y cuando sea sentado y manteniendo la distancia necesaria). En la siguiente fase entrarían las plazas, recintos e instalaciones taurinas con una limitación de aforo que garantice una persona por cada 9 metro cuadrado.

¿Cuándo se podrán celebrar bodas?

Las celebraciones, especialmente las bodas, son otra de las preocupaciones de las miles de parejas que tendrían previsto casarse este año. Tras aplazarse en Cádiz , el plan prevé que puedan celebrarse las bodas desde la segunda fase, mínimo 25 de mayo. Eso sí "para un número limitado de asistentes" y que, del mismo modo, puedan contar con más asistentes una vez que España se sitúe en la última fase de la desescalada. Hay que tener en cuenta para ello también las limitaciones de los locales de hostelería y hoteles, donde se festejan.

¿Cuándo podrá ir a mi segunda residencia?

La visitas a la segunda residencia se empezarán a permitir a partir de que la provincia de Cádiz entre en la segunda fase, eso es mínimo a finales de mayo. Si es en otro lugar habrá que esperar a la llegada de la "nueva normalidad", una vez pasadas las cuatro fases del plan de desescalada.

¿Cuándo volveremos al colegio?

El presidente ha afirmado que la vuelta a los colegios no será ya hasta septiembre como norma general. Sin embargo, contempla la apertura excepcional de algunos centros para conciliar la vida familiar y la laboral y para realizar la Ebau a partir de la fase 2 de la desescalada planeada por el Gobierno. Ante los problemas de conciliación que se puedan plantear por la vuelta al trabajo, anunció que en las distintas fases de la desescalada el Gobierno va a plantear a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el refuerzo de todas las actividades que permitan la conciliación con el fin de establecer "determinadas excepciones para que en la fase dos aquellos niños que no tengan la presencia familiar en sus casas tengan la capacidad de poder ir a un centro escolar

¿Cuándo disfrutaremos de un día de playa?

El Gobierno todavía no ha dicho cuándo y cómo se podrá disfrutar de playas y piscinas, si será posible acudir a ella a bañarse en algún momento de las fases de transición a la denominada "nueva normalidad", que posiblemente sea en la fase 3.

¿Cuando visitaré a un familiar en una residencia?

Según estipula el documento emitido por el Gobierno, hasta que no se alcance la fase 3 (8 de junio) no se pueden realizar visitas a estos familiares o amigos ingresados en residencias, siempre y cuando se alcancen los parámetros sanitarios. Previamente, en la fase 2, se pueden realizar visitas a centros para personas con discapacidad o en viviendas tuteladas.

¿Cuándo volveré al gimnasio?

Los gimnasios abrirán en la fase 1, a partir del 11 de mayo, pero para actividades que se puedan realizar de forma individual y con cita previa, y siempre que no implique contacto físico ni uso de vestuarios de forma compartida. Para albergar a más gente tendrá que esperarse a la fase 2, igualmente sin contacto físico ni uso de vestuarios.

¿Cúando abrirán otras instalaciones deportivas?

También pueden abrir en la fase 1 instalaciones deportivas al aire libre, siempre y cuando no tengan público y que sea para realizar deportes en los que no exista contacto. Entre estas actividades figuran atletismo o tenis.

¿Cuándo veré un partido de fútbol?

A partir de la fase 2 (25 de mayo siempre que se cumplan los parámetros sanitarios) se pueden disfrutar de partidos al aire libre con un máximo de un tercio del aforo, garantizando la separación de seguridad entre los espectadores y sin uso de vestuarios, según ha marcado el gobierno. Si bien, la Liga aún no se ha pronunciado.

¿Hasta cuándo durará el teletrabajo?

Pedro Sánchez anunció este martes que el “carácter preferente” del teletrabajo se extenderá al menos hasta alcanzar la fase 3, la última del proceso de desescalada antes de alcanzar la “nueva normalidad”. Será a partir de entonces, en principio a mediados de junio, cuando se inicien los protocolos de reincorporación presencial a las empresas. Este protocolo incluye medidas de seguridad como el uso de EPIs, horario escalonado y garantías de conciliación, además de seguir las ya habituales indicaciones de higiene y distanciamiento social.

¿Qué pasa con los velatorios?

Los velatorios volverán a realizarse en la fase 1 (11 de mayo) para un número limitado de familiares y siempre guardando protocolos de distancia física y seguridad. En la fase 2 se ampliará a un mayor número de personas, conservando los mismos protocolos de seguridad.

¿Cuándo abrirán los centros comerciales?

El pequeño comercio podrá regresar a la actividad en la fase 1 de la desescalada, pero las grandes superficies tendrán que esperar hasta el final del proceso para retomar su actividad y con estrictas medidas de seguridad. Limitación de aforo, uso obligatorio de guantes y mascarillas para los empleados o el uso de gel desinfectante formarán parte del día a día en esta nueva realidad post coronavirus. En principio, y a falta de confirmación por parte de las autoridades sanitarias, la recomendación es que se limite el aforo para que haya una persona por cada 10 o 20 metros cuadrados asegurando así el distanciamiento social, tal y como ya se viene haciendo en supermercados. Se desconoce aún si las tiendas de ropa podrán disponer de probadores y las medidas higiénicas que tendrán que practicarse si están abiertos al público.