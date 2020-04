Coronavirus Cádiz: Cómo salir con los niños

La cuenta atrás para la salida de los niños a la calle a partir de este domingo, después de casi mes y medio de confinamiento por la crisis del coronavirus, suscita tanta expectación como dudas y miedos sobre todo por parte de los progenitores. La controversia generada por la imprecisión que han mostrado las autoridades al anunciar la medida, la incertidumbre por las muchas interrogantes que aparecen en el horizonte, sólo se pueden combatir desde la responsabilidad individual y colectiva, así como con una enorme dosis de sentido común. Bueno, con eso y con los consejos de especialistas de todos los ámbitos que permiten elaborar una guía práctica sobre las pautas a seguir ante la inminente vuelta a la calle de los niños, una guía que pretende dar respuesta a cuantas preguntas nos hacemos todos en los últimos días.

¿Quién puede salir a partir de este domingo?

Además de los adultos para las actividades contempladas desde que el pasado 15 de marzo se decretó el estado de alarma, ahora pueden también salir a la calle los menores de 14 años. Obviamente, la medida no incluye a niños de esa franja de edad que presentan síntomas compatibles con el Covid-19, que deben permanecer en casa.

¿Con quién tienen que salir los niños?

Con un adulto, mayor de edad, que puede ir acompañado hasta de tres pequeños, siempre y cuando todos convivan bajo el mismo techo.

¿Durante cuánto tiempo pueden salir?

Sólo una vez al día, entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche, durante una hora como máximo. Se recomienda evitar las horas punta.

¿A dónde se puede ir?

Como mucho, a un kilómetro de distancia del domicilio. Los niños podrán ser llevados a zonas al aire libre pero de ningún modo a parques infantiles. Quienes residan en lugares cercanos a campos o bosques se beneficiarán, si así lo desean, de este medio natural. En el caso de las playas, las autoridades se tienen que pronunciar aunque por analogía la lógica dice que deberían ser aptas para acudir a ellas. En cuanto a las zonas comunes y su utilización, por ahora se deja en manos del criterio de los vecinos, aunque los representantes de los administradores de fincas ya han advertido de la necesidad de concreción por parte del Gobierno. En la medida de lo posible hay que evitar llevar a los niños a supermercados, farmacias, bancos o cajeros y, en general, sitios masificados y susceptibles de la presencia de personas contagiadas o potencialmente contagiables.

¿Qué pueden llevar a la calle los niños?

Pueden llevar juguetes, pelotas, patines, bicicletas, pero bajo ningún concepto intercambiarlos con otros. No es buena idea llevar peluches porque por su composición resultan difíciles de desinfectar después.

¿Cómo deben ir por la calle?

Por puro sentido común, los más pequeños deben ir de la mano de los adultos hasta llegar a un lugar en el que puedan estar sueltos, mientras que los que ya son más mayorcitos deben permanecer a poca distancia y, evidentemente, de ninguna manera acercarse a otras personas. El distanciamientos social se mantiene tal y como hasta ahora, sin cambios, como la mejor manera de combatir la propagación de la pandemia.

¿Qué pueden hacer en la calle los niños?

Como dijo el propio vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pueden saltar, jugar y correr, siempre mejor en espacios abiertos y seguros que en aceras estrechas y próximas a la carretera. No deben tocar papeleras, farolas o semáforos, y mejor no sentarse en bancos públicos de calles o plazas. Tampoco deben tocar a perros, gatos o mascotas de otras personas.

¿Qué normas de higiene hay que mantener para salir a la calle?

El uso de mascarillas y guantes para los menores es recomendable pero no obligatorio. En todo caso, hay que respetar las pautas marcadas en materia de higiene y distanciamiento social. Niños y adultos no se deben acercar a menos de dos metros de otros niños y mayores ajenos a su entorno, ni compartir juguetes. Al ser imposible el lavado de manos durante el tiempo de permanencia en la calle, se aconseja el uso de soluciones hidroalcohólicas para adultos y niños si no llevan guantes.

¿Qué hay que hacer de regreso a casa?

Si se dispone de algún espacio para no meter en la casa los juguetes llevados a calle, tipo trastero, mejor dejarlos en ese lugar. En caso contrario, adquirir un buen hábito de protocolo de desinfección. Los juguetes se quedan fuera o a la entrada, entra el adulto con los niños, sin tocar nada de la casa se quitan los zapatos, se dirigen al cuarto de baño y allí, uno a uno, se quitan los guantes y mascarillas si los llevaban (si son desechables se tiran y si son reutilizables se lavan), y se dan un buen lavado de manos con agua y jabón. Aunque los niños hayan respetado las normas de distanciamiento social, lo conveniente es que todos se quiten la ropa, la echen a lavar y, ya vestidos con ropa limpia, se vuelvan a lavar las manos. Solucionada la higiene de las personas, toca la de los objetos. Volver a la entrada de la casa y desinfectar las suelas de los zapatos y los juguetes con lejía diluida en agua o bien un bote de alcohol de 70 grados.