Una avería deja sin luz numerosos municipios de la Sierra de Cádiz

Las consecuencias de las fuertes lluvias en otra jornada de alerta naranja en la provincia de Cádiz suman esta noche una avería eléctrica que está afectando a diferentes municipios de la Sierra de Cádiz. Según las últimas informaciones, han tenido problemas en localidades como Arcos, Bornos, Coto de Bornos, El Bosque, Villamartín, Olvera o Benaocaz. Para el arreglo, estaba previsto que se realizaran cortes que se pueden alargar hasta las doce de la noche.

El Ayutamiento de Olvera ha comunicado a los vecinos, a través de sus redes sociales oficiales, que "debido a una avería de gran importancia en la red eléctrica, que afecta desde Jerez hasta la Sierra, Endesa les ha comunicado que será necesario cortar el suministro eléctrico". Según apuntaba el alcalde de Arcos, desde la empresa eléctrica le habían avisado de "una avería gorda", aunque apuntaba que la luz ya estaba volviendo a los municipios de alrededor y seguían a oscuras su municipio y Bornos. Igualmente lo han informado desde consistorios de pueblos como Benaocaz: "Están haciendo todo lo posible para restablecer el servicio"

Una jornada complicada en la Sierra

Esta incidencia se une a una jornada de nuevo complicada en muchos pueblos serranos. En Ubrique han tenido que desalojar a más de 300 vecinos, por la crecida del río y desprendimientos. Numerosas carreteras siguen cortadas con graves problemas de comunicación en la zona. En Zahara de la Sierra, las precipitaciones de los últimos días han provocado la anegación de la zona de Bocaleones en Zahara de la Sierra, un desbordamiento del arroyo de la Garganta Verde por el incremento de su caudal que se ha agravado con un desvío de su cauce que corre ahora mismo por las huertas.