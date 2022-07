El PSOE de Sanlúcar pide a Ciudadanos que se aclare

El Gupo Socialista en el Ayuntamiento de Sanlúcar ha urgado en la herida de la crisis interna surgida en el seno de sus socios de Ciudadanos y este martes ha vuelto a pedir al partido naranja "que se aclare, porque hay un pacto de gobierno firmado, una concejala que se autodenomina portavoz y que dice que ese acuerdo está roto, y el PSOE es un partido político serio que no puede permitir este tipo de pugnas que distraen y repercuten en el desarrollo de la ciudad".

En un comunicado, el conjunto de los concejales socialistas en el Ayuntamiento sanluqueño que dirige el alcalde, Víctor Mora, han mostrado su extrañeza "ante la catarata de manifestaciones en el partico político Ciudadanos", aclarando que, a entender del PSOE, los portavoces de sus socios de gobierno son Javier Gómez Porrúa como titular y Juan Ponce como adjunto, "según escrito presentado por este grupo municipal".

"El pasado mes de marzo ya advertimos de la necesidad de que Ciudadanos aclarase su situación, cuando uno de sus miembros en el consejo de una de las empresas municipales votó en contra de las cuentas municipales de dicha empresa, que preside uno de sus concejales", reflexiona un PSOE que ahora vuelve a pedir a sus socios que aclaren su postura.

"Cuando nos ponemos en contacto con el firmante del pacto, candidato y portavoz de Ciudadanos, Javier Gómez Porrúa, nos asegura que no está notificada oficialmente la ruptura del pacto de gobierno y que, además, su expulsión como militante está aún en periodo de alegaciones. Ante esta situación, no sabemos si hay expulsiones o no, quién o quiénes forman parte de Ciudadanos, qué firma es la válida, si la que hace el grupo municipal o la que hace una concejala, ya que ninguno de ellos ha presentado su renuncia a sus delegaciones", explica el comunicado remitido por el Grupo Municipal Socialista.

Desde el PSOE se preguntan si el motivo de esta supuesta ruptura del pacto es que el alcalde pide a la Junta de Andalucía mejoras para la ciudad. "Pero ¿cómo no las va a reclamar? A la Junta y a cualquier administración", añaden unos ediles socialistas que apostillan: "Si eso es lo que ha hecho que Ciudadanos quiera romper el pacto, ese entreguismo al Partido Popular y no reclamar mejoras para Sanlúcar, eso mismo es lo que le ha hecho conseguir cero parlamentarios en Andalucía, con lo que se demuestra que tanto Ciudadanos como el PP no han hecho nada por Sanlúcar y han intentado castigar a la ciudad".

La nota del PSOE concluye reiterando la necesidad de que Ciudadanos explique cuál es su situación interna. "Que aclaren si van a dimitir o no, y los que no quieran seguir que dimitan de sus delegaciones, algo que aún no ha hecho ninguno, porque tenemos que seguir trabajando por Sanlúcar más que nunca en este año este año tan especial y no podemos permitir que ningún partido esté entretenido en sus peleas internas".