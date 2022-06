Mitin de Feijóo en Cádiz: "España no se merece este carnaval"

Sin la presencia del candidato Juanma Moreno pero con el aval de la intervención del presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la formación política ha celebrado esta mañana un mitin en Cádiz bajo el cubierto auditorio del Parque Celestino Mutis de Astilleros, donde mientras el viento de levante azotaba con fuerza inusitada (hasta el punto de derribar sin consecuencias dos carpas que servían de tenderetes para repartir agua), Feijóo atizaba en su discurso al "fragmentado" Gobierno de Pedro Sánchez. En su amplia crítica al ejecutivo central, que ocupó 25 de los 38 minutos de su alocución dedicada a las elecciones andaluzas, basó el líder gallego su petición de voto para Moreno. "España no se merece este carnaval", dijo Feijóo entre el entusiasmo de sus incondicionales que llenaban el auditorio de la capital.

Ha comenzado Núñez Feijóo su discurso con guiño muy aplaudido a Teófila Martínez y alabando a Cádiz, a la ciudad "rebelde y creativa", al tiempo que ha destacado "el humor, el arte y el talento de la gente de Cádiz". No deja de ser, al menos, una muestra del talante con la que el líder popular parece que afrontará en el futuro los cuplés que le vayan deparando las distintas agrupaciones cuando su figura lleve más tiempo al frente de la oposición nacional. Al tiempo.

En el resto de su discurso, más que medido en todos sus parámetros y centrado en criticar a los socialistas silenciando a todos los demás partidos que se presentan a las elecciones andaluzas, Feijóo habló de Andalucía para alabar el camino recorrido con Moreno Bonilla al frente en los últimos tres años y medio y para solicitar a los votantes que eviten "retroceder a tiempos pretéritos que no han traído nada nuevo". Y como resumen: "El legado de mayor prosperidad de España es Andalucía".

Para Feijóo, Andalucía tiene "líder, equipo, un buen balance de gobierno y tiene un proyecto nítido y transparente". Y con ganas de avanzar en su discurso por los terrenos de la política nacional, que a ella se dedica desde el divorcio con Casado, resumió lo que espera de las urnas andaluzas. "El PP tiene en Andalucía un líder consolidado que es la punta de lanza de nuestro proyecto político".

El líder popular ha pedido "proteger a Andalucía" del gobierno que tiene ahora España, que está "a merced de las minorías", de un ejecutivo "fracturado y dividido", y ha lanzado un rosario de ejemplos de lo que a su juicio representa se gobierno roto con momentos parlamentarios y políticos vividos esta última semana: carta de Belarra a sus compañeros ministros ("No sabía que no se hablaban entre ellos y tienen que enviarse cartas", dijo con ironía"), el anuncio formal de la vicepresidenta Yolanda Díaz de alumbrar un nuevo proyecto político "en contra del gobierno del que forma parte", la división durante el trámite de ley para prohibir la prostitución y el "acuerdo, no acuerdo" entre Podemos y PSOE en materia de pensiones. "Un gobierno tiene que liderar un país y un presidente lidera un gobierno. Si no es así, lo cambiaremos. España no se merece este carnaval", dijo Feijóo con la mirada puesta más en la Moncloa que en San Telmo.

Puente final de la intervención de nuevo mirando a Andalucía y a la "certeza" que ofrece el candidato de su partido, en medio de nuevos ataques al PSOE sin citar a otras fuerzas, y advertencia clara a la posible confianza de unas encuestas que dan vencedor al PP: "Dicen las encuestas que si las lecciones fueran hoy ganamos y algunas que arrasamos, pero no nos confundamos de domingo. Aquí no hay nada hecho". Y tras la ya conocida por repetida solicitud de apoyo a los votantes tradicionales del PSOE, ha lanzado Feijóo la única advertencia en la que se podía intuir que formar gobierno puede no ser fácil, o incluso imposible, si tienen que depender de otras fuerzas, con una veladísima alusión a Vox: "O sacamos una mayoría contundente o no nos dejarán gobernar".

El mitin ha acabado con el tradicional y lógico baño de masas con militantes del partido, con el líder nacional subido a las gradas para fotografiarse con sus seguidores entre el continuo aplauso de todos. Antes, había intervenido Bruno García, presidente del PP en Cádiz, y Ana Mestre, cabeza de lista del PP por la provincia de Cádiz. Elías Bendodo, coordinador general del PP, ha arropado el acto con su presencia pero sin intervenir desde la tribuna de oradores.