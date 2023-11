Marlaska volverá a renunciar a su acta de diputado por Cádiz

Fernando Grande-Marlaska, ratificado ayer al frente del Ministerio del Interior, volverá a renunciar a su acta de diputado por Cádiz, como ya hiciera al inicio de la pasada legislatura, en febrero de 2020. Ello le permitirá centrarse en sus obligaciones ministeriales y, de paso, que el PSOE no ponga en riesgo las votaciones en el Congreso en el caso de que problemas de agenda impidieran a Marlaska poder asistir a las sesiones plenarias en el hemiciclo.

Una vez que Marlaska renuncie a su escaño, correrá lista en la candidatura con la que el PSOE se presentó a las elecciones generales del pasado mes de julio en la provincia de Cádiz, y ello le permitirá ser diputada a la actual alcaldesa de El Gastor, Isabel Moreno.

En febrero de 2020, tras ser elegido presidente del Gobierno merced a su pacto con Unidas Podemos, Pedro Sánchez ordenó a varios de sus ministros que eran también diputados –aunque no a todos– que renunciaran a sus escaños. Entonces, y al tener una oposición muy numerosa, el PSOE no quería poner en riesgo las votaciones en el caso de que las agendas de estos ministros (por reuniones, cumbres ministeriales, viajes, etc.) les impidieran poder asistir a esas sesiones plenarias.

Esa decisión tocó de lleno entonces al PSOE de Cádiz, que veía como tenían que renunciar a sus escaños dos de los tres diputados nacionales que logró por esta circunscripción en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo, ministros respectivos de Interior y de Justicia, dejaban así de ser diputados por Cádiz. Les sustituían los siguientes nombres en aquella candidatura y que eran la linense Gemma Araujo y el gaditano José Ramón Ortega, que pasaron a acompañar en los escaños del Grupo Socialista a la jerezana Eva Barco.

Ahora, casi cuatro años después, el PSOE no ha confirmado aún que vaya a mantener esta estrategia de liberar a los ministros de sus responsabilidades en el Congreso, aunque es algo que se da por hecho debido a que la oposición es ahora más numerosa aún que la de principios de 2020.

Ello conllevaría la renuncia del que fuera el número uno de la lista socialista por Cádiz al Congreso en las elecciones generales del pasado julio, Fernando Grande-Marlaska. Los otros diputados electos que sí seguirán siendo diputados por Cádiz serán la ex alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, y el regidor de San Roque y actual secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix.

A ellos se les unirá ahora quien ocupara el cuarto puesto de la candidatura socialista por esta provincia y que es Isabel Moreno, alcaldesa de El Gastor desde 2011. Sus continuas e incontestables mayorías absolutas en esta pequeña localidad serrana convencieron al PSOE para colocarla en los puestos de salida al Congreso y eso le permitirá ahora ser diputada nacional.

En las elecciones generales del pasado julio el PSOE sacó tres diputados por Cádiz, siendo derrotado por el PP, que logró cuatro. Los dos escaños restantes fueron para Vox y para Sumar.