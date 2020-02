Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo, ministros respectivos de Interior y de Justicia, renunciarán de manera inminente a sus escaños de diputados por Cádiz, siendo sustituidos en el Congreso por Gemma Araujo, ex alcaldesa de La Línea, y José Ramón Ortega, militante del PSOE en la agrupación de Cádiz capital.

Estas renuncias han sido confirmadas por fuentes del Gobierno central, que han explicado que forman parte de una estrategia diseñada para que el gobierno de coalición PSOE-Podemos no ponga en riesgo votaciones de relevancia en el Congreso en el caso de que los ministros no pudieran acudir a esas sesiones por motivos de agenda. Desde las filas socialistas se da por hecho que sin estas renuncias muchos de los asuntos que se aborden en la Cámara Baja podrían correr peligro si un ministro no pudiera acudir a votar porque antepusiera un viaje de trabajo, una reunión o un compromiso de relevancia.

La orden de renunciar a estos escaños parte directamente de Pedro Sánchez y afectará a la practica totalidad de los ministros socialistas que son diputados, salvo Carmen Calvo, María Jesús Montero, José Luis Ábalos –los tres pertenecen a la dirección permanente socialista–, además del propio presidente del Gobierno, diputado por Madrid.

En Andalucía tiene que dejar su escaño de diputado por Córdoba el actual ministro de Agricultura, Luis Planas, aunque es en Cádiz donde esta medida se hará más visible ya que dimitirán dos de los tres diputados que logró el PSOE en las elecciones generales del pasado 10 de noviembre: Fernando Grande-Marlaska, que lideraba esa candidatura, y Juan Carlos Campo, que ocupaba el tercer puesto de la lista. Curiosamente los dos son magistrados y ninguno de ellos es militante del PSOE.

Este jueves Grande-Marlaska restaba importancia a su renuncia al escaño de diputado por Cádiz, subrayando que “lo importante” es su trabajo en el Ministerio del Interior. En una rueda de prensa en Las Palmas, Marlaska señalaba que “lo importante” es el trabajo que le ha encomendado el presidente del Gobierno y que lo realice “de la forma más adecuada”.

De acuerdo con la candidatura que presentó el PSOE a las últimas elecciones generales por la provincia de Cádiz, cuando Grande-Marlaska y Campo renuncien oficialmente a sus escaños, el partido correrá lista y los elegidos para relevarlos y para acompañar en el Congreso a la jerezana Eva Bravo serán, respectivamente, Gemma Araujo y José Ramón Ortega. La primera fue alcaldesa de La Línea entre los años 2011 y 2015 y previamente fue delegada provincial de la Junta de Andalucía en Cádiz, primero de Justicia y luego de Medio Ambiente. Actualmente ejerce de abogada y es secretaria general de la agrupación socialista de La Línea.

José Ramón Ortega, por su parte, es jefe de Gabinete en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, además de responsable de Organización de la agrupación socialista en la capital gaditana.