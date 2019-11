Si los políticos no dialogan lo suficiente en Madrid, a ver si lo hacen en Cádiz. Este ha sido el objetivo de esta sección en la que, desde el pasado lunes y hasta hoy, cada cabeza de lista al Congreso por Cádiz de los partidos con representación parlamentaria ha afrontado tres preguntas de sus adversarios. Fernando Grande-Marlaska (PSOE) es el último en someterse a este cuestionario múltiple. Uno no se puede partir en dos. Eso lo sabe bien Fernando Grande-Marlaska, que estos días de campaña electoral se ha tenido que desdoblar para cumplir con sus obligaciones como cabeza de lista del PSOE de Cádiz al Congreso de los Diputados pero sin olvidar su responsabilidad como ministro del Interior y además en una época tan caliente en Cataluña. Pese a todo, Marlaska ha encontrado un hueco para responder desde la sede provincial del PSOE a las preguntas de los otros cabezas de lista por esta circunscripción. “Parece que a mis adversarios les preocupa poco Cádiz”, resume tras cumplimentar un cuestionario bastante centrado en sus competencias como ministro del Interior.

MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ (Ciudadanos): ¿Considera que su actuación durante los altercados de octubre en Barcelona estuvieron a la altura de las demandas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

—Evidentemente. Considero que estuvo a la altura pero no por mi actuación como ministro del Interior sino por la de todo mi equipo, que es un ejemplo de profesionalidad y buen hacer. Pero esto no es un trabajo de dos días, es un trabajo labrado y ejecutado durante el año que llevamos en el Gobierno, desde aquella junta de seguridad del 6 de septiembre de 2018 donde empezamos a profundizar en la coordinación y en la cooperación en todos los ámbitos. Gracias a eso fue posible que con carácter previo a conocer la sentencia tuviéramos información y la compartiéramos con los Mossos, que son quienes tienen la primera competencia en materia de seguridad pública en Cataluña. Gracias a esa cooperación, en la junta de seguridad establecimos el mecanismo adecuado sabiendo que, así lo decían los servicios de inteligencia, había una previsión razonable de que se produjeran, como así sucedió, acontecimientos violentos. En ese sentido nosotros llevamos los dispositivos necesarios en colaboración con ellos para dar la respuesta adecuada y hacer prevalecer la seguridad ciudadana. También es de agradecer el trabajo de los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Con esos profesionales es muy fácil que el trabajo de uno esté a la altura de las exigencias. Y no fueron momentos fáciles. Pero creo que a diferencia de 2017, cuando había un Gobierno diferente al actual, ahora se ha visto coordinación y cooperación interinstitucional. Y eso es muy importante.

M.C.M.: ¿Cómo actuaría con las murallas de Cádiz ante su mal estado de mantenimiento? ¿Aportaría desde el Gobierno fondos para la recuperación del Castillo de San Sebastián y cómo lo haría?

—Todo lo que es patrimonio cultural ha sido una política de todos los gobiernos socialistas. En ese sentido, evidentemente cualquier circunstancia o cualquier necesidad para garantizar el mantenimiento de las murallas y la conservación del patrimonio cultural de Cádiz es y será una política de primer orden.

M.C.M.: ¿Considera serio que usted sea cabeza de lista al Congreso por la provincia de Cádiz y sin embargo no acuda a ningún debate provincial con el resto de los números uno y únicamente se deje ver en actos electorales en campaña?

—Bueno, me dejo ver en actos electorales en campaña, me dejo ver en otros actos institucionales y siempre evidentemente ocupado y preocupado por la provincia de Cádiz. El hecho concreto de que no haya acudido a algún debate o a los debates a los que hace referencia es por mi ocupación como ministro del Interior, actualmente en funciones. Seguro que si fuera a esos debates se me criticaría porque habría aparcado mis obligaciones como ministro. En consecuencia, se trata de combinar ambas funciones con la máxima garantía para el conjunto de los ciudadanos.

NOELIA VERA (Unidas Podemos): ¿Qué medidas económicas y fiscales llevará a cabo su partido para paliar el impacto y los efectos de la próxima crisis económica sobre las rentas más bajas en Andalucía y España? ¿Se compromete su partido a llevar a cabo una reforma fiscal justa y progresiva para que aporten más al erario público quienes tengan más recursos económicos? ¿Adoptará su partido medidas contra la evasión de capital y el fraude fiscal?

—No es que crea que esas medidas vayamos a adoptarlas, es que ya las estamos adoptando. La señora Vera debería conocer perfectamente cuál es la política fiscal de este Gobierno porque quedó reflejada en esos Presupuestos para 2019 que planteamos de acuerdo con Podemos y que no pudieron tramitarse por la oposición de la derecha y de los grupos independentistas. Evidentemente nosotros en materia de empleo ya hemos dado muestras de nuestra preocupación por fomentar tanto el empleo joven como por luchar contra el paro de larga duración con planes específicos dotados económicamente. Tenemos un plan de choque específico para el empleo joven 2019-2021 de más de 2.000 millones de euros. Pero es que en esos Presupuestos también hay una partida para el fomento del empleo de 50 millones de euros para Andalucía y con una partida específica para la provincia de Cádiz. ¿Cuál es nuestra lucha? Intervenir y favorecer el crecimiento económico, la reindustrialización, la transformación digital y propiciar que el peso de la industria llegue a representar como mínimo el 20% del PIB. Todas estas circunstancias acaban en la creación de riqueza y en una distribución justa de la misma, algo que, insisto, ya convenimos con Unidas Podemos en ese Presupuesto que fue boicoteado y que ahora forma parte de nuestro programa electoral.

N.V.: ¿Cuáles son las propuestas de su partido para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones andaluz y el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas gaditanos/as?

—Ya hemos dicho que esta es una de nuestras preocupaciones máximas, es decir, diseñar un sistema de pensiones que garantice el poder adquisitivo y que se suba conforme al IPC, incluso las no contributivas y las más bajas, para que alcancen unos niveles más relevantes. En este sentido el Pacto de Toledo es el lugar adecuado para poder discutir este asunto con esas dos condiciones: garantizar el sistema de pensiones y su actualización. Pero he de recordar que fue la labor de Unidas Podemos en ese Pacto de Toledo la que en la pasada legislatura, no esta que acaba de terminar sino la anterior, imposibilitó que pudiéramos empezar a concluir resultados óptimos en el diseño de ese plan de pensiones.

N.V.: ¿Qué compromisos programáticos asume su partido para garantizar el derecho a la vivienda a quienes no pueden afrontar el pago de sus hipotecas o de alquileres hoy por hoy en la provincia de Cádiz?

—Igualmente. Ya tenemos un Real Decreto de acceso a la vivienda y tenemos una política pública de alquiler de 20.000 viviendas aprobada ya por este Gobierno. Y evidentemente nuestra política hacia los jóvenes incluye el plan de choque de empleo juvenil al que antes hice referencia. Y para posibilitar la emancipación de los jóvenes es fundamental ese acceso a la vivienda y favorecerlo tanto en construcción pública como en la mediación para que el acceso a la misma sea en términos razonables de precios. Y en esto también hemos llegado a acuerdos que se han plasmado en un marco normativo con Unidas Podemos.

MARÍA JOSÉ GARCÍA-PELAYO (PP): Tras ser nombrado candidato por Cádiz el pasado mes de abril ha manifestado en varias ocasiones haber conocido una provincia “abandonada y con muchas necesidades”. Como miembro del Gobierno de España, ¿qué medida concreta ha defendido ante el Consejo de Ministros como prioritaria e irrenunciable para la provincia de Cádiz desde que fue nombrado candidato al Congreso por esta provincia y cuál es el compromiso de fecha para ponerlo en marcha? Si hace referencia al Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar o al Plan Especial ante el Brexit nos gustaría indicarles que estos son anteriores a su dedicación como candidato por Cádiz.

—Sí, son anteriores a mi designación por Cádiz pero son el sustento de este Gobierno socialista. Desde el primer momento todo el Gobierno socialista, y también este ministro del Interior, pusimos nuestra vista en Cádiz, en una provincia abandonada en la que se había frustrado el principio de autoridad, que al parecer para el PP no tenía ningún sentido. Pusimos nuestra vista en todas estas cosas aumentando el número de efectivos y, como sabemos todos, el principio de autoridad ha vuelto. Y el ministro del Interior también puso su vista en Cádiz sabiendo que era necesario un plan integral para la provincia que lo aprobó el Consejo de Ministros, que lo hemos llevado a los Presupuestos y que no pudieron tramitarse por el bloqueo de la derecha y de los independentistas. Es un plan integral para el Campo de Gibraltar porque, aunque la seguridad es importante, hay que completarlo con medidas económicas, financieras, inversiones en infraestructuras, fiscales, etc. Y también estamos trabajando, pese a no tener Presupuestos, para que parte de ese plan integral sea efectivo. Y me estoy refiriendo por ejemplo a la ampliación de la Zona Franca en Los Barrios, con 130.000 metros cuadrados, o el plan integral para la reconversión de los astilleros. Le diría a la señora García-Pelayo que estamos haciendo en la provincia de Cádiz todo lo que ellos no pudieron o no quisieron hacer”.

M.J.G-P.: Lamentablemente se vuelve a repetir la fórmula de que cada vez que gobierna el PSOE crece el paro y nos adentramos en una nueva crisis económica. Aparte de la subida de impuestos que ya ha anunciado, ¿hay alguna medida concreta para la provincia de Cádiz en favor del empleo?

—A diferencia de lo que pasó con el PP, que cuando estuvo en el Gobierno entre 2011 y 2018 no tuvo ningún plan de empleo para Andalucía o para Cádiz, nosotros sí lo tenemos y estaba en estos Presupuestos. Pero es que el PP ya lleva muchos meses en el gobierno de la Junta de Andalucía, prometió crear 600.000 puestos de trabajo y creo que llevan un número negativo. Al PP y a la Junta de Andalucía les diría que tienen una opción de colaborar con la Administración del Estado, porque los dos tenemos que estar involucrados en la creación de empleo a través de las ITIs. Que de una vez se pongan con eso y colaboren con el Gobierno central para que esas medidas sean efectivas.

M.J.G-P.: El PSOE hace referencia constantemente a “un compromiso” con el Campo de Gibraltar. ¿Cómo explica que a pesar de este “compromiso” el presidente del Gobierno se haya negado a la petición del alcalde de Algeciras, municipio de mayor peso en la comarca y también de gran importancia dentro de Andalucía, de mantener un encuentro para conocer in situ las necesidades reales y la situación por la que atraviesa la zona?

—El presidente del Gobierno mantiene encuentros con todos los agentes sociales e institucionales de la comarca y conoce perfectamente la zona del Campo de Gibraltar. La conoce tanto que cuando llegamos al Gobierno me llamó la atención que lo primero que hizo fue hablarme de ese plan integral para el Campo de Gibraltar. El alcalde de Algeciras es verdad que es una persona importante porque representa a muchos ciudadanos del Campo de Gibraltar, pero no es el único. Con el alcalde de Algeciras se han reunido muchos responsables políticos del Gobierno en esos términos, con lo cual lo importante es que todos nos pongamos a ello. Vuelvo a decir que el Campo de Gibraltar está otra vez en el punto de atención del Gobierno central al igual que lo estuvo con lo estuvo con los gobiernos de Zapatero: en inversiones, en empleo y ahora con ese plan de seguridad que ya es efectivo y luego con ese plan integral que deseemos que después del 10-N podamos afrontarlo a la mayor brevedad posible cuando se aprueben los Presupuestos.

AGUSTÍN ROSETY (Vox): Ustedes han anunciado que quitarán las concertinas de la valla que separa Ceuta de Marruecos. Por otra parte, las asociaciones de guardias civiles han denunciado la falta de efectivos y de medios con los que cuentan para defender la frontera. Este pasado mes de agosto hemos visto imágenes de agentes heridos por los asaltantes. ¿Qué tiene usted previsto para mejorar la seguridad de nuestros agentes en la frontera?

—Lo que queremos es modificar la frontera, el perímetro, porque no se trata solamente de retirar las concertinas, que empezará en los próximos meses porque la contratación ya está en trámites y acabará en 2020. La idea es hacer una frontera más segura y menos cruenta. Lo uno no excluye lo otro. Estamos en el siglo XXI y hoy existe lo que se conoce como las fronteras inteligentes. Quizás Rosety lo desconozca. Podemos tener perímetros fronterizos mucho más inatacables pero menos cruentos. Y eso también garantiza la seguridad de nuestros agentes, el que tengan un perímetro menos abordable. Todo esto incluye cámaras térmicas, cámaras de noche, lectores inteligentes en los puestos fronterizos, un aumento de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las fronteras de Ceuta y Melilla, etc. Y con respecto a las obras en el vallado de las fronteras, cuando llegamos al Gobierno había un informe de los técnicos del propio Ministerio del Interior donde hacían referencia a que las concertinas no añadían ningún tipo de seguridad y que lo que sí era preciso era reformar el perímetro toda vez que estaba obsoleto y que necesitaba realmente una reconstrucción importante para garantizar la seguridad. El anterior Gobierno dejó ese informe sobre la mesa y nosotros lo hemos abordado. Y claro que sé que ha habido ataques a esos efectivos policiales, porque los hemos visto todos, pero ¿sabe cuál ha sido la respuesta que ha dado este Gobierno? Pues la aplicación de la ley. Algunos de los que atacaron a los agentes fueron sometidos a juicio y han sido condenados. Eso no había ocurrido previamente. Nosotros partimos de dos principios: seguridad y humanidad.

A.R.: Hemos visto cómo tras la sentencia del Tribunal Supremo las calles de las ciudades más importantes de Cataluña eran tomadas por radicales que agredían a la Policía, incendiaban el mobiliario urbano y atemorizaban a la población. Mientras tanto, Torra se negaba a condenar la violencia. ¿Qué tiene que pasar en Cataluña para que su Gobierno aplique la Ley de Seguridad Nacional y cumpla con su deber de mantener el orden público en Cataluña?

—Este Gobierno actúa con la tranquilidad y la firmeza necesarias para restaurar el orden público cuando éste es violentado por determinados sujetos, unos vándalos que son una minoría de independentistas radicales pero que evidentemente ejercieron un marco de violencia absolutamente grave, como pocas veces se había visto en cuanto a violencia callejera. Y nosotros aplicamos la ley. Parece desconocer el señor Rosety que la Ley de Seguridad Nacional, y así lo definen perfectamente sus artículos, se aplica solamente cuando hay ausencia o falta de coordinación entre dos administraciones. Cuando hay coordinación no cabe aplicar la Ley de Seguridad Nacional. ¿Él entiende que no hubo coordinación entre la Consejería de Interior, que es la competente en materia de seguridad, y el Ministerio? ¿O entre los Mossos y la Policía Nacional y la Guardia Civil? ¿O hubo una coordinación de la que se han felicitado no ya los políticos sino los propios policías? ¿Alguien de ellos ha dicho lo contrario? No, porque esa coordinación la hemos visto todos. La firmeza y la seriedad de un Estado de Derecho consiste en aplicar a cada circunstancia concreta el marco normativo que procede.

A.R.: Su Gobierno ha renunciado a incluir en las negociaciones del Brexit la reivindicación de la soberanía de la colonia de Gibraltar y se ha centrado en mantener el statu quo. Recientemente el líder de su partido, Pedro Sánchez, nos sorprendió con un Plan Integral para el Campo de Gibraltar. ¿Podría concretarnos algunas de las medidas que forman parte de ese plan y las razones por las que no las han acometido en todo este tiempo que llevan en el Gobierno?

—En primer lugar no entiendo por qué se sorprende de ese pan de seguridad porque este Gobierno se ocupa y se preocupa de los ciudadanos, lo que no hizo el Gobierno anterior, con el que el principio de autoridad se había ido al traste. En ese sentido, nosotros nada más llegar hicimos ese plan de seguridad que ha sido efectivo, y también diseñamos el plan integral porque, como ya he contestado previamente, somos conscientes de que la seguridad es la base para que luego podamos articular medidas integrales como empleo, económicas, financieras, infraestructuras como el corredor ferroviario, en educación, Formación Dual, etc. ¿Por qué no se ha podido aplicar, pregunta? Este plan integral fue aprobado por el Gobierno en noviembre de 2018, a los pocos meses de llegar. Después lo llevamos a los Presupuestos con una dotación de 900 millones de euros pero la derecha y los independentistas no nos dejaron que se tramitara y por eso esas medidas no han podido ser eficaces. Pero incluso sin haber podido aprobar ese plan hemos hecho todo lo posible con medidas dentro de lo más urgente, como el plan de seguridad o las inversiones en Justicia, porque hemos creado cinco juzgados nuevos de los que tres están ya en funcionamiento y sólo faltan otro en La Línea y otro en San Roque que entrarán en funcionamiento en los próximos días.