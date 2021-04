Fuerzas Armadas: La Armada reanima sus maniobras en Cádiz tras más de un año mermadas por el coronavirus

En febrero de 2020, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitaba la Base de Rota para asistir al ejercicio Gruflex, con hasta 1.500 hombres y mujeres. Tres naciones aliadas y un despliegue total de 6 buques de superficie, 10 aeronaves y 91 vehículos completaban uno de las maniobras más importantes del año en el Golfo de Cádiz antes de que el coronavirus irrumpiera y lo dejará todo congelado.

A partir de entonces la pandemia y la declaración de estado de alarma incidieron y alteraron el calendario previsto de ejercicios y preparación. "Se priorizó el adiestramiento de las unidades afectas a operaciones reales que partieron a sus misiones con las condiciones necesarias de adiestramiento y calificación", explicaba el Almirante de la Flota, Eugenio Díaz del Río, en una entrevista reciente a este medio. Algunas maniobras se suspendieron y más tarde "se transformaron en ejercicios simulados CPX en nuestro argot, o se retrasaron y modificaron en el momento de su ejecución aminorando el número de unidades implicadas".

Este año, el covid sigue aún teniendo incidencia en el planeamiento aunque "cada vez menor" según apuntaron fuentes de la Armada, que espera ir avanzando en el adiestramiento a lo largo del segundo semestre de año tras no haber podido celebrar por ejemplo las Gruflex en este 2021. "Es una situación que no debemos ni podemos prolongar en el tiempo de manera indefinida, so pena de gravar progresivamente nuestras capacidades operativas", añadía en la entrevista el nuevo ALFLOT.

Así, ya a lo largo del mes de marzo se ha recuperado parcial y progresivamente la actividad de unidades de la Flota basadas en Rota y en abril se espera realizar el ejercicio Marbifex. El Juan Carlos I salió a la mar para llevar a cabo adiestramientos previos al inicio de su periodo de calificación operativa, aprovechando la salida para efectuar la calificación de pilotos de los aviones Harrier de la 9ª Escuadrilla que operan necesariamente desde esa plataforma. Las fragatas de la 41 Escuadrilla y el buque anfibio Galicia, han llevado a cabo igualmente a cabo diversos adiestramientos en la mar.

El planeamiento actual contempla avanzar en los ejercicios conjuntos de adiestramiento cuyos hitos más significativos son: en la segunda quincena del mes de abril el MARFIBEX 21-1, un ejercicio en el que las principales unidades que intervendrán son el LHD Juan Carlos I, el BAA Galicia y la Brigada de Infantería Tercio de Armada; y en el mes de mayo el ejercicio de guerra antisubmarina MAR-ASW 21; con la participación del submarino Tramontana y fragatas de la 31 Escuadrilla de Escoltas, con base en Ferrol, y de la 41 Escuadrilla de Escoltas, con base en Rota, y de la Flotilla de Aeronaves.

Las más importantes de este año, en octubre

Sin embargo, "las condiciones derivadas de las medidas de seguridad sanitaria frente al COVID19, y la coordinación necesaria para garantizar la incorporación de las unidades afectas a operaciones, aconsejaron diferir al segundo semestre de 2021 el ejercicio FLOTEX, el de mayor importancia y envergadura previsto para este año", manifiestan las mismas fuentes. Para entonces, se espera un avance en todo el proceso de vacunación, que ya tiene en marcha la Armada en Cádiz, con unos 1.800 militares vacunados esta Semana Santa y en un proceso que continúa.

En el planeamiento actual del FLOTEX se contempla la participación de LHD Juan Carlos I, BAA Castilla y Grupo Naval de Playa, fragatas F-100 de la 31 Escuadrilla; buque de aprovisionamiento de combate Cantabria, fragatas FFG de la 41 escuadrilla de escoltas; cazaminas de la Fuerza de Medidas Contraminas y aeronaves de todas las escuadrillas de la Flotilla de Aeronaves.

Por parte de la Fuerza de Infantería de Marina, participarán la Brigada de Infantería de Marina “Tercio de Armada” y unidades de Operaciones Especiales de la Fuerza de Guerra Naval Especial. También tendrán presencia en los ejercicios unidades de la Fuerza de Acción Marítima, del Ejercito del Aire y del Ejercito de Tierra y unidades pertenecientes a otras marinas aliadas.