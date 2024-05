Unos 2.000 seguidores del Málaga llegarán a San Fernando

El Málaga CF visitará al San Fernando CD en la jornada 36ª de la Primera Federación. El encuentro se disputará en el Estadio Iberoamericano de Bahía Sur el próximo domingo, 12 de mayo, a las 18:00 horas. Para este duelo, el cuadro isleño ha enviado al Málaga en formato digital 1.600 entradas que se repartirán entre peñas (800) y abonados o carnés malaguistas (800) a un precio único de 15 euros. El club pone a disposición de sus abonados los billetes de manera online desde este martes -7 de mayo- a las 17:00 horas. No obstante, es probable que la cantidad de hinchas blanquiazules suba por aquellos que se desplacen desde otras localidades andaluzas y adquieran su entrada en la taquilla del propio escenario del encuentro.

Cada abonado podrá retirar un máximo de dos entradas, siendo la segunda destinada también para un abonado o poseedor de carné malaguista debidamente identificado con su clave y pin (en el caso de no disponer de ellos puede solicitarlos al email ticketing@malagacf.es). Al ser entradas en formato digital, estas serán enviadas por email al comprador a partir del jueves y no será necesario retirarlas de forma física en La Rosaleda.

El hecho de que el ascenso directo ya sea imposible y de que la trayectoria del equipo en las últimas semanas sea deficiente puede mermar la afluencia de público a un viaje a dos horas largas de distancia, en plena Bahía de Cádiz. El Málaga tiene el reto de conseguir la tercera plaza. Aún no es matemática la presencia en el play-off de ascenso, hace falta un empate propio o del Recreativo de Huelva en los tres partidos finales. Pero cuanto mejor se quede en la tabla más opciones teóricas hay.

En el reverso, el Málaga puede firmar el descenso del San Fernando CD, que con nueve puntos por jugar está a cinco de la salvación después de haberse metido en una situación perversa cuando caminaba en el ecuador de la competición cerca de la zona media en un plácido lugar. La escuadra azulina se juega la misma vida en este partido, por lo que su masa social también dará un paso al frente.

Un duelo declarado de 'alto riesgo'

El partido entre el San Fernando y el Málaga CF ya tenía bastante chicha, dado que los primeros van a estar sumidos en una encarnizada lucha por la permanencia, mientras que los segundos harán lo propio por conseguir la segunda plaza en detrimento de la UD Ibiza y del Córdoba CF, que buscan el mismo objetivo que los de Sergio Pellicer, pero se ha llegado a una decisión algo sorprendente.

Esto se debe a que: "La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo el siguiente partido de Primera RFEF que se disputará el domingo 12 de mayo, en San Fernando". Este se refiere al duelo entre malagueños e isleños.

Esta decisión ha pillado por sorpresa después de que no hubiera grandes problemas reseñables en la ida en el seno de la Costa del Sol entre las aficiones de ambos conjuntos y tampoco ha habido consecuencias negativas reseñables en el resto de desplazamientos por Andalucía de la afición del Málaga CF, que, además de numerosa, ha destacado por animar a los suyos, pero no por problemas extradeportivos, salvo lo acontecido en las instalaciones del Atlético Sanluqueño, que no fue algo muy grave.

Lo que sí es cierto es que se registró algún incidente aislado tras el duelo, aunque el ambiente fue muy bueno en todo momento, pero, según ha podido saber este medio, han querido ser conservadores y curarse en salud para poder evitar posibles problemas antes de que sucedan. Algo similar fue el motivo por el que decidieron declarar también de alto riesgo el derbi malagueño entre la entidad de Martiricos y el Antequera CF en la primera vuelta, aunque, en ese caso, fue porque era la manera para que destinasen más unidades policiales de fuera del municipio del Torcal para esa jornada liguera.