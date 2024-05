Cuál es la única opción del San Fernando CD de salvarse en la última jornada de Liga

La importantísima victoria (0-1) obtenida frente al Atlético Sanluqueño en El Palmar permite al San Fernando CD llegar con la opción de conseguir la permanencia en la última jornada de Liga del grupo 2 de Primera Federación. No lo tiene fácil, pero tampoco es imposible. Mientras hay vida, hay esperanza.

El San Fernando ocupa la 16ª posición, en zona de descenso, con 39 puntos, a tres del Sanluqueño, inquilino de la 15ª con 42. Bajará uno de esos dos equipos de la provincia de Cádiz. El otro de salvará.

Las cuentas son claras. Los isleños sólo se salvarán si el próximo fin de semana vencen en su feudo al Linares (17º también con 39 puntos pero ya descendido a Segunda Federación) y el Sanluqueño pierde en el terreno del Castellón, campeón de grupo y ya ascendido a Segunda División.

La única posibilidad es que el San Fernando gane y el equipo de El Palmar pierda. No hay otra. Si se dan esos dos resultados, ambas escuadras acabarían el torneo empatadas a 42 puntos pero con los azulinos por delante y por tanto con la permanencia atada al tener ganado el 'goal average' particular después de haber vencido a los verdiblancos en los dos encuentros: 1-0 en el Iberoamericano de Bahía Sur y el reciente 0-1 en el municipio de la Costa Noroeste.

El entrenador del San Fernando, Nano Rivas, se mostró satisfecho por un triunfo vital en el penúltimo episodio liguero. Tras la victoria, hizo un análisis el encuentro. A su juicio, “fue un partido como preveíamos, igualado y que se iba a resolver por algún detalle”.

Comentó que “en la primera parte ellos fueron mejores, entraron mejor al partido, estuvieron más agresivos en las disputas, cogieron más segunda jugadas que nosotros, y a partir de ahí hubo momentos en los que nos hicieron sufrir un poco”.

La situación dio un giro tras el intermedio a entender del técnico visitante. “En la segunda parte nosotros dimos un paso adelante, empezamos a tener más la pelota, a jugar más en campo rival y al final pasó lo que se le dijo a los chicos antes del encuentro, que la cosa se podía decidir por detalles”.

Nano Rivas recordó lo que había pasado en el choque anterior. La semana pasada se nos escapó en el último córner del partido (empató el Málaga con un tanto del portero del cuadro costasoleño) y el fútbol nos ha devuelto lo que nos quitó la semana pasada. Nos llevamos el partido en la última jugada y estamos contentos”.

Eso sí, subrayó que el objetivo aún no está cumplido. “Todavía no hemos conseguido nada, seguimos teniendo que ganar el último partido y encima no dependemos de nosotros, así que tenemos que seguir trabajando”.

El entrenador del San Fernando recordó que “dependíamos de nosotros para seguir vivos” y destacó “el trabajo de los jugadores, que han demostrado muchas cosas.

Explicó que “estuvimos concentrados para sujetar sobre todo a Mwepu, tenía claro que debíamos mantener el partido igualado, no recibir gol y esperando que en algún momento iba a llegar la ocasión que llegó a balón parado al final”.

Una vez sumados tres puntos de oro en Sanlúcar de Barrameda, el San Fernando tiene que ganar el último encuentro y esperar que pierda su rival directo. “Jugamos en casa delante de nuestra y sólo nos vale ganar y esperar”.