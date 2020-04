Coronavirus Cádiz: Funcionarios de Justicia cumplen los servicios esenciales "sin medida alguna de protección"

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha solicitado al Ministerio que garantice con "medidas de protección apropiadas" la salud de los trabajadores del sector, así como a los ciudadanos que acuden a sus servicios durante la situación de pandemia del coronavirus.

"El Ministerio pretende, de golpe, una vuelta a la normalidad, desoyendo las indicaciones de las autoridades sanitarias de una vuelta escalonada a los centros de trabajo", lamentan, y se preguntan si "está preparado para facilitar los medios que, no sólo garanticen nuestra seguridad, sino lo que es más importante, la de las personas que nos rodean y la de todos los ciudadanos con los que tendremos que tratar en el normal desarrollo de nuestro trabajo".

A pesar de todas las carencias, indican, "los servicios esenciales se han prestado puntualmente por los miles de funcionarios que han acudido diariamente a sus puestos de trabajo, sin medida alguna de protección, sin mascarillas, sin guantes, sin mamparas protectoras en la atención al público, las más de las veces. Los funcionarios hemos seguido trabajando, a pesar de todo, posibilitando que todos los juzgados y tribunales hayan permanecido abiertos desde el inicio de la crisis sanitaria".

Por eso, STAJ solicita “unas medidas de seguridad apropiadas” y "no promesas de dotación de equipos de protección que, mes y medio después de la declaración del estado de alarma, y a pesar de que nos consta su profundo interés en hacerlo, el Ministerio no está en condiciones de cumplir, pues los medios siguen siendo escasos o, simplemente, no llegan a los órganos judiciales donde la atención al público es diaria".

Desde el sindicato manifiestan que "en la Administración de Justicia no ha sido posible el trabajo a distancia por el atraso en los medios tecnológicos con que cuenta esta administración". "Solo ahora se está poniendo en marcha un programa de teletrabajo, pero de forma muy limitada por cuestiones técnicas y presupuestarias. Se ha perdido mucho tiempo, pero los funcionarios, desde nuestra responsabilidad como servidores públicos, vamos a trabajar duro para recuperar el trabajo que se ha ido acumulando durante estas semanas de confinamiento, y la más que previsible avalancha de demandas como consecuencia de la crisis sanitaria y económica que ya estamos padeciendo".

STAJ ha propuesto varias veces, en consonancia con las indicaciones de las autoridades sanitarias, una recuperación escalonada de la normalidad, con una contención temporal en la presentación de escritos y demandas, junto con una potenciación del trabajo a distancia, hasta que a la vuelta de pocas semanas sea posible, atendiendo a las recomendaciones de los expertos, la normalización de la actividad sin riesgo para la salud pública y de los trabajadores.

"Que al ministro no le quepa ninguna duda, los funcionarios de justicia vamos a arrimar el hombro para que la Justicia sea también un motor para la economía. Siempre lo hacemos. A pesar de la carencia de medios, de la escasez de personal, y del olvido endémico a que nuestros gobernantes, tradicionalmente, han sometido a esta Administración".

