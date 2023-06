Comienza el 'casting' en el PP para presidir la Diputación de Cádiz

El PP se apresta a recuperar ocho años después el gobierno de la Diputación de Cádiz. Ello será posible gracias a los buenos resultados que obtuvo el 28-M en la provincia (ganó por 15.000 votos de diferencia al PSOE y logró 14 diputados provinciales, seis más de los que tenía) y gracias también al pacto de gobierno ya cerrado con La Línea 100x100, cuyos dos representantes propiciarán el relevo en esta institución provincial, mandando al PSOE a la oposición.

La sesión de investidura aún no tiene fecha aunque será en los últimos días de junio o los primeros de julio. Y antes de esa fecha el PP tendrá que cerrar la relación de sus 14 diputados y fijar quiénes se integraran en el gobierno provincial y quién lo presidirá.

A día de hoy es una evidencia que la identidad del próximo presidente de la Diputación de Cádiz aún no está cerrada. Es más, los debates sobre quiénes serán los nuevos diputados provinciales no se abrió en el PP hasta la tarde de ayer. Y todo deberá pasar luego por el filtro de la dirección regional del partido que, no hay que olvidar, ya ha jugado hace poco un papel relevante en la elaboración de la candidatura al Congreso de los Diputados para el 23-J.

El casting en el PP gaditano para presidir la Diputación ya está abierto. Se da por hecho que los alcaldes de Cádiz, Jerez y Algeciras no estarán en este gobierno, aunque sí tendrán una influencia muy importante. Es más, los nombres que más suenan para presidir la Corporación provincial son Juancho Ortiz, concejal de Cádiz y la jerezana Almudena Martínez del Junco, secretaria general del PP de Cádiz, es decir, la número dos del partido. Si no es presidenta, parece cantado que Martínez asumirá la portavocía del Grupo Popular. Los dos son personas de la máxima confianza de Bruno García, presidente provincial del PP y flamante alcalde de Cádiz,

En cuanto a la cuota algecireña, donde Landaluce ha logrado una mayoría absoluta incuestionable, las miradas se centran en Jacinto Muñoz, con experiencia tanto en el Parlamento andaluz como en la propia Diputación de Cádiz. En cualquier caso puede haber hasta tres diputados de Algeciras, o dos si se le hace sitio a Pablo García, edil de Los Barrios.

También hay que contar con el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ex secretario provincial del PP y que quiere más protagonismo en el partido tras lograr su primera mayoría absoluta. Sus muchas polémicas, sobre todo sus numerosas ausencias a los plenos de la Diputación pese a disfrutar de dedicación exclusiva, parecen alejar a Beardo de la Presidencia, aunque no sería descabellado pensar en que ocupara una de las tres vicepresidencias que serán para el PP. Las otras dos han quedado reservadas para La Línea 100x100.

En un contexto en el que el PP de Cádiz no suelta prenda sobre sus futuros diputados provinciales, en la geografía gaditana hay dos alcaldes que fácilmente podrían tener cabida en este nuevo Grupo Popular. Uno de ellos sería la regidora de Prado del Rey, Vanesa Beltrán, que se quedó a un paso de ser diputada nacional y que el 28-M logró una mayoría absoluta muy clara. Y también está muy bien visto en la dirección provincial del partido el nuevo regidor de Paterna de Rivera y ex parlamentario andaluz, Andrés Clavijo.

Antonio Aragón, líder del PP en Conil y diputado provincial en ese último mandato, parte con serias opciones de volver a ser de la partida y tampoco se puede descartar a Fran Moreno, candidato en San José del Valle y ex presidente provincial de Nuevas Generaciones.

Este casting por entrar en la Diputación e incluso por presidirla se acaba de abrir pero no durará mucho porque el PP quiere cerrar su grupo de diputados en pocos días, posiblemente esta misma semana.