Pacto de la Diputación de Cádiz: El gobierno provincial tendrá cinco vicepresidencias, dos para La Línea 100x100

Los presidentes del Partido Popular y de La Línea 100x100, Bruno García y Helenio Lucas, han firmado esta tarde en La Línea de la Concepción el acuerdo por el que ambos partidos gobernarán en la Diputación provincial de Cádiz.

Uno de los detalles que se ha dado a conocer del pacto es que la institución provincial tendrá cinco vicepresidencias, la segunda y la quinta asumidas por la formación linense y que el acuerdo implica también la gobernabilidad de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Sobre el nombre del presidente de la Diputación no se adelantó ningún nombre. "Hemos hablado de proyectos, no de personas y si sale algún nombre será solo un rumor", dijo Bruno García. Según ha adelantado Europa Sur, las dos vicepresidencias de La Línea serán para Javier Vidal, que ya era vicepresidente, y Sebastián Hidalgo. Por lo tanto, el alcalde electo Juan Franco, que venía siendo portavoz del grupo en el pleno provincial, no será diputado.

Juan Franco ha dicho en la rueda de prensa que el peso del Partido Popular en la Junta de Andalucía ha sido determinante a la hora de decantarse en la negociación, en la que también ha participado el PSOE, para el cual ha expresado su agradecimiento por su "esfuerzo negociador".

Bruno García, que esta sábado será proclamado alcalde de Cádiz y que se mostró remiso a facilitar los nombres que incluye dicho pacto, ha dicho que "ha imperado el espíritu constructivo, porque todos teníamos el mismo objetivo generar progreso para los ciudadanos de La Línea, el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz". Garantizó que no habrá compartimentos estancos: "Trabajaremos juntos y coordinados para buscar soluciones a los problemas".

Según han manifestado desde el PP, "el objetivo de la acción de gobierno para los próximos cuatro años es que la Diputación Provincial sea motor del progreso de la provincia, multiplicar esfuerzos para que la gestión repercuta en todos los vecinos de los 45 municipios y también un papel reivindicativo para impulsar a través de diversas iniciativas soluciones también por parte del gobierno autonómico".

Demandas de La Línea

Franco ha destacado que las principales demandas de su formación política han girado en torno a los asuntos recogidos en la hoja de ruta del Ayuntamiento de La Línea para los próximos años, centrados en materia de formación, empleo e infraestructuras, poniendo de relieve la reforma del PGOU, "el más grande que tiene en trámite" la comunidad autónoma.

Sobre la posible inclusión de la propuesta de ciudad autónoma para el municipio dentro de las negociaciones, el alcalde de La Línea ha reconocido que se trata de un "asunto espinoso" que se encuentra actualmente pendiente de resolución por parte del Tribunal Supremo. Igualmente, ha admitido que no se han incluido en la negociación los asuntos de la localidad pendientes de la Administración del Estado, debido a la inminencia de las elecciones generales.

Entre estos asuntos ha citado el tratamiento específico para los trabajadores españoles en Gibraltar, el trato diferenciado a los funcionarios públicos o la posibilidad de un régimen fiscal especial para las empresas por el Brexit.

El acuerdo asegura la gobernabilidad en la Diputación y aproxima la de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, donde aún faltaría un voto de apoyo para ambas formaciones, si bien Franco ha sentenciado que el presidente que proponga el PP "contará con el apoyo de La Línea 100x100".