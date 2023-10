Los efectos de Bernard en Cádiz: "Estamos desesperados y sin saber cuándo cogeremos el tren"

La ventisca que ha afectado a la mayor parte de la provincia en estos últimos días ha ocasionado numerosos desperfectos en carreteras y vías de tren. Lo que ha conllevado a la cancelación de los trenes de media y larga distancia de Renfe.

Desde esta mañana se ha generado en la estación de Cádiz una aglomeración de personas, quienes lamentan la falta de comunicación por parte de la compañía. Estos reclaman alguna explicación de dichas cancelaciones y, están a la espera de recibir alguna alternativa. Según el personal de Renfe, la principal causa se encuentra en el tramo Utrera-Dos Hermanas, debido al deterioro de las vías.

Este problema afecta sobre todo a los trenes con destino Sevilla o Madrid, mientras que los Cercanías se encuentran disponibles por el momento. Aunque a primera hora de la mañana sufrieron leves retrasos. Asimismo, los viajeros de distancias medias cuentan que desde la hora de su salida, no han recibido el correo donde se comunica la interrupción de su tren. Por el contrario, los de larga distancia han obtenido dicho aviso. En las largas colas generadas en taquilla, un pasajero comenta a este periódico: "Estamos desesperados y sin saber cuándo cogeremos el tren". Un joven incluso tuvo que reprogramar su viaje hasta Sevilla allí sobre la marcha: “He tenido que cogerme un billete nuevo hasta San Fernando, y pagar un blablacar a Sevilla para poder ir hasta Pamplona que mañana empiezo a trabajar allí”.

Las cancelaciones dejaban a pasajeros que no sabían cómo iba a viajar a Sevilla: "Llevo desde las 10:30 en la estación para coger mi tren de las 11:40 y por lo visto lo han cancelado, pero nadie me ha informado de nada". Otro de los viajeros reconocía a este diario que "he perdido el vuelo que tenía previsto desde Madrid por el retraso horario de mi tren". También había problemas con la recepción de correos electrónicos informando: "Me han mandado un correo después de tres horas de que tuviera que salir mi tren, pero aquí sigo esperando y sin ninguna alternativa".

A pesar de estas interrupciones en la circulación, los trenes programados por la tarde siguen cumpliendo con su horario previsto, aunque se pueden demorar. Sin embargo, los de la mañana se han cancelado y reprogramado. La alternativa ofrecida para los destinatarios a Madrid es la salida a las 14:40 horas de un tren suplementario.

A lo largo del día, se espera que la circulación vaya mejorando y que los horarios se reestablezcan para ocasionar el mínimo daño posible. Aún así, los pasajeros, insisten, carecen de la información necesaria ante la incertidumbre que está generando el mal tiempo y las previsiones meteorológicas de los próximos días.

Poco después de las doce de la mañana, Renfe anunciaba que volvía la circulación a los trenes entre Cádiz y Sevilla. Sin embargo, la recuperación de la normalidad tardará en llegar, debido a la cantidad de servicios que se vieron interrumpidos por este temporal 'Bernard'.