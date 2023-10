Cientos de personas atrapadas en un tren que hacía la línea Cádiz-Sevilla

Cientos de personas se encuentran, a esta hora de la noche, atrapados en un tren que hacía la línea Cádiz-Sevilla y que partió de la capital gaditana pasadas las seis de la tarde. La caída de un árbol, que ha provocado la rotura de la catenaria, y otras incidencias, han provocado que una de las vías haya quedado inutilizada y que hasta el momento Renfe no haya dado alternativa a los viajeros. No hay autobuses y, la principal queja de los usuarios, no hay información, por lo que a la medianoche de este domingo cientos de personas seguían atrapadas sin poder alcanzar su destino.

Las múltiples incidencias provocadas por el temporal han sumido la línea ferroviaria andaluza en un auténtico caos, con problemas en la mencionada línea Cádiz-Sevilla, en la Sevilla-Málaga y en la Sevilla-Córdoba, todas ellas afectadas por la caída de árboles sobre el trazado.

Algunos usuarios han intentado ponerse en contacto con taxis de Utrera para que los hicieran llegar hasta Sevilla, pero, hasta el momento, no han llegado, como tampoco lo han hecho autobuses que podrían hacer los trasbordos para que estos pasajeros, atrapados por el temporal en medio de la noche, pudieran llegar hasta su estación final.

Tampoco desde Renfe les han hecho llegar a estos pasajeros de ningún tipo de alimento o ni siquiera botellas de agua para hacer más llevaderas las horas dentro de los vagones, donde la impaciencia y la impotencia cada vez es mayor.