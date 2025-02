Beardo da la callada por respuesta sobre su viaje a Davos

Todo según lo previsto. El pleno celebrado este viernes en el Ayuntamiento de El Puerto, en el que se ha debatido una moción sobre el polémico viaje a Davos (Suiza) del alcalde, Germán Beardo, ha pasado sin pena ni gloria debido a la decisión del gobierno municipal de no ofrecer las explicaciones que demandaban los grupos de la oposición.

Desde las filas populares no se ha dado respuesta a ninguna de las preguntas sobre el objeto del viaje, quién ha corrido con los gastos, en calidad de qué acudió o quién ha participado en la expedición, al igual que ya ocurriera con el anterior viaje a Argetina, del que tampoco nunca más se supo.

Ante el silencio del protagonista del viaje, Germán Beardo -con una sonrisa en los labios durante buena parte de la discusión del punto- el encargado de intervenir en este asunto fue el portavoz del Partido Popular, Javier Bello, quien se dedicó a echar balones fuera durante los seis minutos que duró su intervención. En la primera ronda, al menos, se aferró a la versión oficial de que había sido una invitación del periódico The Washington Post, y sí aseguró que este viaje no le había costado dinero ni al Ayuntamiento ni a la Diputación, aunque no fue nada claro al decir si había sido también el periódico el que había pagado el viaje, cosa muy poco probable al no tratarse de un ponente. En lugar de responder a las preguntas concretas que se le habían formulado Bello se escudó en meter cizaña entre la oposición, acusando a Vox de aliarse "con la extrema izquierda" y segurando que "se ha intentado crear una falsa polémica. Nuestra obsesión es mejorar El Puerto y llevaremos el nombre de la ciudad a cada rincón del mundo", vaticinó, insistiendo en que el suyo es "el mejor gobierno que ha tenido la ciudad". Así mismo, aseguró que el alcalde "seguirá saliendo de El Puerto para promocionar la ciudad".

Parte de la bancada de la oposición municipal. / Miguel Gómez

Los grupos de la oposición reprocharon a Beardo el triunfalismo inicial de la primera nota de prensa, en la que se afirmaba que Beardo iba a intervenir en el Foro Económico de Davos, un extremo que posteriormente desmintieron desde el propio Washington Post porque Beardo nunca estuvo llamado a intervenir en ese acto, un evento celebrado en el marco del foro, pero no en el foro propiamente dicho. El alcalde sí acudió, aunque no se sabe quién le acompañó ni cuál fue su papel en ese "conversatorio" -una especie de charla en la que los ponentes eran ministros de otros países- y en la que según las imágenes que trascendieron se pudo ver al alcalde sentado entre los oyentes.

Los portavoces de la oposición tambien aprovecharon para recordar la larga lista de demandas que tiene la ciudad en materia de sostenibilidad, tema en torno al cual giraba la charla, recordando que El Puerto ni siquiera tiene en estos momentos contrato de limpieza o contrato de autobuses, por no hablar del incumplimiento de la legalidad en muchas de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, como la ausencia de una zona de bajas emisiones.

Al final el debate se centró en la falta de transparencia de la que hace gala el gobierno municipal, que tiene mayoría absoluta y no da explicaciones ni siquiera al resto de los grupos municipales.

Tras la primera intervención de Bello llegó una segunda ronda de debate, con la percepción generalizada entre los grupos de que los chascarrillos esgrimidos por el portavoz del gobierno no cubrían para nada la petición de explicaciones que motivó la moción. Lo que sí les reconoció el portavoz de Izquierda Unida, José Luis Bueno, fue "el talento que tenéis para usar las instituciones en beneficio propio, buscando acomodo y subidas de sueldo a la gente de vuestro entorno".

Otros, como Mauricio Mauri, de Vox, se tomaron la respuesta a broma. "El Washington Post ha pagado hasta los cafés. ¿A Caraballo también?", bromeó, para dar después un consejo al alcalde: "Vaya a las barriadas, vaya a las obras del tanque de tormentas, a la Costa Oeste, y déjese de viajecitos porque tiene El Puerto hecho un desastre".

En esa misma línea se pronunció el portavoz del PSOE, Ángel González, que acusó a Beardo de tener El Puerto "abandonado mientras usted está de gira". Javier Botella, de Unión Portuense, resumió esta falta de explicaciones como "opacidad y ridículo", sn entender "qué necesidad tenéis de hacer estas cosas" y acusando al resto de concejales no tan cercanos al núcleo duro de Beardo de tener "muchas tragaderas".

El concejal de Seguridad, Jesús Garay. / Miguel Gómez

Sin explicaciones tampoco sobre la calle de Vistahermosa

Otro de los puntos de interés del pleno ha sido el asunto del cierre al tráfico de un tramo de la avenida del Club Mediterráneo, en Vistahermosa. Llamó la atención que el alcalde se ausentara en este punto, y tampoco intervino la responsable de Mantenimiento Urbano, Marta Rodríguez. Lo hizo en su lugar el edil de Seguridad, Jesús Garay, que provocó el malestar del resto de portavoces por su absoluta falta de rigor al tratar este tema, del que se ve que no tenía mucha idea, limitándose a decir en diez segundos que las dos comunidades -la de Vistahermosa y la de los nuevos pisos de Acciona- están inmersas en un litigio.

Desde la oposición tanto el portavoz del PSOE como el edil Francisco Belaustegui, de Unión Portuense, fueron muy críticos al exigir información sobre el acuerdo alcanzado entre el alcalde y Vistahermosa para peatonalizar un tramo de esta avenida, en contra de los informes técnicos emitidos por el propio Ayuntamiento en el que se esgrimen cuestiones de seguridad, después de que el pasado noviembre se emitiera un decreto obligando a la comunidad a retirar los pivotes que había instalado mediante una declaración responsable.

Tras las quejas de los grupos Garay volvió a intervenir sin que sus explicaciones aclararan nada, quedando patente que no se había preparado mucho su intervención, a pesar del sueldo que cobra, 63.600 euros al año.