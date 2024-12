"Pero, ¿quién coño ha pagado el viaje?"

El pleno municipal celebrado este viernes en el Ayuntamiento de El Puerto no ha servido para zanjar la polémica sobre el reciente viaje a Argentina del alcalde, Germán Beardo, y una comitiva de la que formaban parte el jefe de servicio de Medio Ambiente y asesor Antonio Caraballo; el teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Garay; el parlamentario andaluz Antonio Saldaña; y una quinta persona, una mujer del círculo íntimo de Beardo.

Había expectación por conocer de boca de los protagonistas las explicaciones oportunas sobre este viaje, así como las pruebas que demostraran que los protagonistas lo han pagado de su bolsillo, tal y como se afirmó de nuevo en el pleno, a pesar de que el propio Beardo aseguró en un primer momento que su viaje corría a cargo de la Diputación Provincial de Cádiz. Pero la expectación por ver qué había preparado el gobierno portuense para presentar pruebas quedó en nada cuando los únicos documentos que esgrimió el portavoz Javier Bello fueron dos certificados, uno del Ayuntamiento y otro de la Diputación, afirmando que ninguna de las dos instituciones había pagado tal viaje, algo que por otro lado ya se sabía de antemano.

La cuestión, tal y como enfatizó al final de la moción el portavoz de la oposición en la defensa del punto, José Luis Bueno, era saber "quién coño pagó el viaje", porque ya se sabía quién no lo pagó, a pesar de haber sido, supuestamente, un viaje de trabajo de Beardo, dentro de su cargo como vicepresidente cuarto de la institución provincial.

Llama la atención también que en ningún momento interviniera en las explicaciones el alcalde, dejando todo el peso del debate en su portavoz Javier Bello, con la clamorosa ausencia además de otro de los integrantes de la expedición, Jesús Garay, que se encontraba de viaje en Polonia.

Justamente Garay fue otro de los protagonistas de la sesión, al abordarse por la vía de urgencia el aumento de su salario en 15.600 euros anuales por su reciente cargo como secretario de la Junta de Gobierno Local, quedando por tanto con un sueldo anual de 63.600 euros, una subida de la que la oposición municipal se enteró a las once de la noche del día anterior al pleno.

Volviendo al asunto de Argentina, los portavoces de la oposición coincidieron en destacar lo estrambótico de la iniciativa, hablando de "vergüenza ajena", "escándalo" o "torpeza", lamentando además las contradicciones protagonizadas por Beardo y lo inexplicable de la comitiva, ya que no se sabe qué cometido tenía su presencia al otro lado del océano.

También afearon al alcalde el vídeo grabado hace algunos días, en el que aparecía nervioso y esgrimiendo algunos papeles, sin demostrar en ningún momento quién efectuó el pago de la expedición. Recordaron también que hay muchas preguntas sin respuesta en el aire: "Si era una misión comercial, ¿Por qué no fue ningún técnico de Diputación al viaje?, ¿Por qué no sabía nada la presidenta de Diputación; ¿Por qué no sabía nada la Cámara de Comercio?". Muchas preguntas en el aire, y ninguna respuesta.

Según Javier Bello este viaje "es importante para la expansión internacional de El Puerto y para su desarrollo económico y social, necesitamos mantener relaciones con todos los países de América Latina", dijo sin sonrojarse.

Al término del pleno, en el turno de preguntas, la concejala de Turismo, Olga de Navas, confirmó, a preguntas del PSOE, que no sabía nada del viaje a Argentina ni había preparado en su organización.

Las explicaciones dadas por el portavoz no convencieron a nadie. En palabras de José Luis Bueno, de Izquierda Unida, "no se las cree ni el tato, ni se las creen en su partido ni tampoco la gente de la calle, es algo indefendible", dijo, añadiendo que aunque a día de hoy la Diputación no haya pagado este viaje, puede hacerlo en el futuro, recordando que Beardo, como vicepresidente cuarto de Diputación, tiene a su disposición 5 millones de euros para dar subvenciones a quien quiera, lo mismo que ha podido pagar los viajes un tercero, por ejemplo una empresa.

Javier Botella, de Unión Portuense, también puso en entredicho las explicaciones aportadas, recordando que "ustedes no se pagan ni el parking y dejan los coches en la plaza de Peral, como para pagarse este viaje", incidiendo en la posibilidad de que haya sido una empresa la que haya corrido con los gastos. "En el PP provincial no están contentos", dijo, insistiendo en que las explicaciones dadas no hacen más que levantar más sospechas.

Por parte de Vox Fito Carreto recurrió a la ironía, aventurando que el viaje "lo habrá pagado el Imserso, o el Frente de Juventudes, quizás hayan ido a aprender a contar milongas, o a hablar de coros y danzas".

El portavoz del PSOE, Ángel González, echó por tierra además las supuestas ventajas del viaje a Argentina para el turismo portuense, ya que como recordó "allí la gente tiene que llevar sus propias gasas a los hospitales, no están para pensar en viajes", afirmando que "este viaje tenía otros fines".

El portavoz del gobierno municipal, Javier Bello, durante el pleno. / Julio González

El "sueldazo" de Garay planeó sobre la sesión

Por otro lado, durante toda la sesión planeó la noticia de la subida de sueldo de Jesús Garay, con el protagonista ausente, de viaje personal a Polonia. Incluso algunos cargos de confianza y concejales del PP expresaban en privado su malestar por esta sonada subida, de la que no se habían enterado hasta el mismo pleno.

En el debate de este punto, por la vía de urgencia, la oposición reprochó al gobierno local que no se hubiera informado de este asunto en la junta de portavoces celebrada antes del pleno. También sobrevoló la sesión la reciente petición del fiscal de imputar a Garay en el caso de la trama del ex-jefe de la Policía Local, así como su imputación en la presunta trama de Puerto 3, dos causas judiciales que siguen avanzando y pese a las cuales se le ha "premiado" con esta nueva remuneración.

Tras las críticas lanzadas por el concejal de Vox Mauricio Mauri, quien destacó la gravedad de los presuntos delitos por los que se le investiga, el portavoz del gobierno, Javier Bello, se puso digno y acusó a Mauri de "intentar dañar y hacer sufrir a una familia, hacer a una madre pasarlo mal e intentar dañar la imagen de alquien por arañar un voto. Usted no tiene corazón", le espetó, asegurando que "no hay ni una prueba de su culpabilidad". En este punto José Luis Bueno le recordó a Bello sus propias palabras sobre un asunto anterior, "juzgan los jueces", ya que como dijo "no somos nosotros sino los jueces los que le están investigando. Nosotros solo pedimos explicaciones a un cargo público".