Las explicaciones de Beardo sobre su viaje a Argentina no convencen: “Nos toman el pelo”

El eco del reciente viaje a Buenos Aires del alcalde de El Puerto, Germán Beardo, acompañado de un séquito de cuatro personas, sigue resonando. El alcalde se mantuvo ayer en silencio sobre los detalles del viaje, tras haber asegurado el día anterior que fue la Diputación quien corrió con sus gastos, mientras que los de las otras cuatro personas los pagaron los acompañantes de su bolsillo. Aún así, Beardo hizo ayer hizo algunas llamadas explicativas a concejales tratando de justificar el objetivo del periplo y la presencia de otras cuatro personas que nada tenían que ver con la finalidad de la visita, algo que podría denotar un cierto nerviosismo.

Este ostentoso viaje tampoco ha sentado bien entre algunos de sus compañeros de partido, que cuestionan en privado la finalidad y oportunidad del mismo, así como la exhibición pública que ha hecho en sus redes sociales. Algunos de estos compañeros, con represetación institucional, guardan el anonimato pero indican que es esencial que Germán Beardo aclare documentalmente los motivos del viaje a Argentina y quién ha pagado el mismo, tanto por lo que respecta a su persona como a su séquito. En este sentido se destaca que “si ha ido representando a la Diputación Provincial, no tiene sentido que le hayan acompañado asesores del Ayuntamiento de El Puerto. Y lo mismo pasa si su viaje se ha debido a su cargo como alcalde, por lo que no entraría para nada su puesto como vicepresidente provincial. Tiene que explicar el contexto en el que se ha organizado este viaje a Argentina , la finalidad de esta estancia y quién se la ha pagado”, dicen estas fuentes.

Por su parte el portavoz y secretario local del PSOE, Ángel González, registró ayer una solicitud de información para conocer los detalles del viaje a Argentina. González cree que “un viaje de estas características, donde el alcalde ha estado cuatro días en otro país celebrando una serie de encuentros y visitas, merece ser explicado a la ciudadanía con luz y taquígrafos, ya que como él mismo se ha afanado en publicitar, ha ido en calidad de vicepresidente de la Diputación y alcalde de El Puerto, por lo que debe dar toda la información que se le pida. Es necesario que se dé toda la información de manera veraz, porque nos toman el pelo”, insiste.

Los socialistas han solicitado conocer cómo se ha sufragado el viaje del propio alcalde, así como el de cada una de las personas que lo han acompañado: el concejal de Seguridad, Jesús Garay; el asesor Antonio Caraballo; el parlamentario andaluz del PP Antonio Saldaña y otra persona más sin cargo oficial que se le conozca. Los socialistas piden conocer con cargo a qué partida presupuestaria y a cuánto asciende su coste.

En segundo lugar, y con el objetivo de que se informe a la ciudadanía más allá de los posts de Beardo en sus redes sociales, ha pedido la agenda detallada de los encuentros, reuniones y visitas realizadas por el alcalde y acompañantes, así como los objetivos de cada uno de estos encuentros, “de manera que podamos entender qué es lo que han ido a hacer el alcalde y acompañantes a Argentina”, ha explicado Ángel González, quien señala que “también hemos solicitado que se nos detalle de qué manera ha revertido a la ciudad este viaje, tanto en materia de promoción como de desarrollo local”. Y, por último, piden que se informe de qué funciones ha realizado cada una de las personas integrantes de esta expedición, “pues más allá de estar en la foto, poco ha trascendido de las tareas que han desarrollado allí, si es que han hecho algo más que ir”.

Desde Vox El Puerto, por su parte, reclaman transparencia sobre el desplazamiento del alcalde y sus acompañantes a Argentina. El partido considera que “este viaje presenta serias dudas en cuanto a su justificación y objetivos, más teniendo en cuenta la serie de procesos judiciales en los que se encuentran investigados concejales y personas de confianza de Germán Beardo”.

El concejal Jose Antonio Gomila recuerda que “el concejal de Policía Local, Jesús Garay, lleva seis meses sin dar explicaciones por su imputación en el caso de Puerto III y ahora se va de viaje institucional a Argentina. Si el viaje lo organiza la Diputación Provincial, ¿qué hacen el concejal de Seguridad Ciudadana y el en teoría jefe de Medio Ambiente, Antonio Caraballo, en Argentina? ¿Si querían representar a la ciudad por qué no acude la edil de Turismo?”. Gomila también se refiere a las explicaciones ofrecidas por Beardo, “¿por qué van acompañados de personas sin ningún cargo técnico de la Diputación? ¿En calidad de qué viaja un parlamentario andaluz? ¿Qué tipo de viaje es este? Si cómo ha declarado el equipo de gobierno, el viaje era en representación de Diputación, ¿qué hace el resto de personas de confianza del alcalde? ¿Viaje de placer? Esperemos que estas dudas y muchas más que irán surgiendo se puedan resolver, pero conociendo el historial, me temo que esas explicaciones nunca se darán, como no las dio del señor Garay sobre su imputación”, finaliza Gomila.

Para Vox El Puerto “la transparencia en la gestión de la ciudad debe ser clara, y así lo van a continuar reclamando a Beardo y todo su equipo”.