El Washington Post niega haber invitado a Germán Beardo como ponente a su evento sobre biodiversidad en Davos

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, anunciaba este lunes a través de una nota de prensa emitida por el Ayuntamiento que ha sido invitado por el periódico The Washington Post al Foro Económico Mundial de Davos para hablar en la charla Biodiversity in Cities: Bridging the Funding Gap, “que estará liderada por los ministros de Medio Ambiente de Portugal, Chile y Sudáfrica, y que contará con la participación de autoridades de las principales ciudades del mundo así como de la élite económica global.”

Para los ecologistas "resultaba sorprendente que el alcalde fuera a hablar de sostenibilidad y biodiversidad en las ciudades, teniendo en cuenta que ambos términos los desprecia sistemática en nuestra ciudad. Entre otro ejemplos, defiende la urbanización de Rancho Linares, permite la perdida, el talado y el abandono de nuestro arbolado urbano, no ha realizado un Plan Municipal contra el Cambio Climático, seguimos sin contar con Zonas de Bajas Emisiones ni un Plan de Movilidad sostenible además de una nefasta gestión de los residuos municipales y no haber llevado a cabo la instalación del quinto contenedor marrón para biorresiduos".

Con estas premisas, desde Ecologistas en Acción se revisó el programa oficial del Foro Económico Mundial de Davos, sin encontrar dicho evento.

"Tras revisar todos los espacios laterales, que no forman parte del Foro Económico Mundial, pudimos dar con el mencionado evento que sí organiza el periódico The Washington Post. Se trata de un evento que financian y presentan otras organizaciones como The Nature People Foundation, cuyo fundador es Juan Costa Climent, ex ministro de Aznar. Al revisar el cartel del evento comprobamos que Germán Beardo no aparece en ninguna parte, ni ha formado parte de este evento en ningún momento, como tampoco se menciona a El Puerto de Santa María", afirman.

En este punto los ecologistas decidieron escribir a la jefa de comunicación del periódico para solventar sus dudas, confirmar si Beardo participaba "y en dicho caso solicitar que se le rechazase dicha participación ante la incoherencia de su historial con una charla sobre biodiversidad". Para la sorpresa de Ecologistas en Acción, "hemos recibido respuesta de la Jefa de Comunicación del Washington Post durante la mañana de este martes, confirmando que Germán Beardo no ha sido invitado en ningún momento a intervenir en el evento 'Biodiversity in Cities: Bridging the Funding Gap'".

Por ello desde Ecologistas en Acción denuncian enérgicamente "que nuestro alcalde mienta a la ciudadanía. Ni lo ha invitado el Washington Post ni es en el Foro Económico Mundial, y que además vuelva a usar los recursos públicos para beneficiarse personalmente. Usa nuestro ayuntamiento para el autobombo en medios de comunicación y redes sociales, para aparentar que hace lo que no hace, para aparecer como estadista de una gran ciudad, cuando no es capaz de gestionar una ciudad mediana como es El Puerto. Nada nuevo en su carrera. Ni va a conseguir nada para la ciudad en este evento, como ya ha sucedido con su nunca aclarado viaje a la Argentina de Milei, ni tiene idea de biodiversidad ni sostenibilidad; muy al contrario, es un experto en la destrucción de nuestra naturaleza".

Los ecologistas añaden que "si Beardo quiere hablar de biodiversidad o de sostenibilidad, le invitamos a un debate público, para contrastar sus políticas con las personas que trabajamos en pro del medio ambiente y la sostenibilidad. Aunque la ignorancia es atrevida, estamos seguro de que no aceptará, y se esconderá detrás de sus numerosos asesores y community managers muy bien pagados con el dinero de toda la ciudadanía".