"¡Nos vamos para la Argentina!"

- Hey chicos, se me ha ocurrido un plan genial. Preparad las maletas que nos vamos los cuatro para la Argentina. Eh, ¿qué os parece?

- ¿A la Argentina de verdad, no a un argentino, sino a la de verdad?

- A la de verdad, a la de los asados y el mate, a la de Simeone y Maradona. Y tú, Garay, también te vienes.

- ¿Yo también? ¿Y qué hago yo en Argentina?

- Conocer, aprender, que eres muy joven. Y conducir el coche de alquiler, que no voy a conducir yo.

- Ya. ¿Y esto quién me lo paga?

- Pues quién te lo va a pagar. Tú. Aquí cada uno se paga lo suyo porque no pensaréis que este viaje le va a costar un euro ni a los portuenses ni a los gaditanos.

- Es que ando un poco tieso…

- Tieso vas a andar con los 15.000 euracos que te he subido el sueldo... No se hable más y te vienes.

- ¿Y conoceremos a Milei?

- No, mujer, no creo. Es un hombre muy ocupado. Pero hay por allí un periodista español de investigación muy serio y muy majo que se llama Javier Negre que lo mismo me consigue una entrevista con la novia de Milei, la Yuyito la llaman, que es todo un personaje. Tiene un programa de televisión matinal sin polémicas ni nada que es como los que tendríamos aquí si tuviéramos un Telepuerto. Será una ocasión magnífica para dar a conocer nuestros vinos y nuestras playas. Hay que vender Turismo, llenar El Puerto de argentinos.

- Pero si los argentinos están más tiesos que Garay.

- Bueno, eso de momento. Ya veremos después de la motosierra. Milei está poniendo Argentina en el mapa. En dos patás este tipo va a colocar a Argentina como una gran potencia mundial. Ha comprado ya aviones de combate y todo. Cualquier día invade Chile y Paraguay, bueno es éste cuando se pone... Lo tengo todo pensado. Mirad, nos vamos a reunir con el tío que es el mandamás del turismo, con alguien de la Cámara de Comercio, que creo que sigue existiendo, y con el de la Bolsa de Cereales...

-¿Con el de la Bolsa de Cereales para qué?

- Joé, Antonio, cereales que para qué me dices. No puedes ir a Argentina y no ir a la Bolsa de Cereales. Es la más antigua institución comercial del país.

- Pero ¿para traernos cereales o para llevárselos nosotros?

- Para ir y punto. A ellos los cereales les salen por las orejas. Y he pensado que también vamos a ver a Menem.

-¿Menem? ¿Ese no estaba muerto?

-No, Antonio, otro Menem. Será su sobrino o su nieto. Es la segunda autoridad en Argentina.

-Creía que la segunda autoridad en Argentina era la hermana de Milei.

-Formalmente es este Menem que está vivo, presidente de la Cámara que tengan allí. Queda bien verse con un Menem, sea lo que sea del Menem muerto. No me digáis que no es una agenda cojonuda.

- ¿Y no nos deberíamos llevar a alguien que sepa de todos estos temas? No sé, un técnico para el turismo o para lo de los cereales. Mira que aquí ninguno de los cinco tenemos ni idea de cereales.

- Quita quita. Eso sería un coste para las arcas públicas y esto lo hacemos nosotros de motu propio para mejorar la vida de los portuenses y los gaditanos. Afortunadamente yo tengo una inquietud internacional y comprendo la necesidad para nuestros ciudadanos de entablar estos vínculos con nuestros hermanos del otro lado del charco. Hay que acabar con las políticas provincianas, que muchos luego salen por ahí y quedan como paletos. Nosotros tenemos una visión global de El Puerto.

- ¿Y tú crees que no nos van a decir nada cuando volvamos? Es un viaje un poco raro.

- Pues no sé qué tiene de raro. Van a flipar cuando volvamos con una red de contactos que ya quisieran otros. Lo que van a hacer es que se van a morir de envidia. Y si lo que quieren es rascar votos pues nada, que vayan al pleno, que digan lo que quieran, que para el caso que les vamos a hacer... Votamos y ganamos, que para eso tenemos mayoría absoluta y ajuí. Allá quien no entienda cómo me desvivo por los portuenses. Ellos sí que me entienden, los portuenses saben todo lo que hago por ellos. Venga, venga, movimiento, que nos espera un buen asado en el barrio de Palermo.

(Sin duda, vistas las explicaciones dadas por el primer teniente de alcalde de El Puerto ayer en el pleno, la preparación del viaje a Argentina no pudo haber sido de otra manera).