El pleno de El Puerto aborda este viernes el polémico viaje de Beardo a Argentina

El pleno municipal ordinario correspondiente al mes de diciembre abordará hoy viernes entre sus asuntos del orden del día, a partir de las 9:00 horas, una moción conjunta presentada por todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de El Puerto, mediante la que reclaman explicaciones públicas sobre el reciente viaje del alcalde y un grupo de amigos a Argentina, en lo que según ha indicado el primer edil es una avanzadilla de la Diputación para un futuro viaje con fines comercales.

Según la moción, “como si el viaje por parte de un alcalde o diputado provincial a Argentina no fuese ya extraño y requiriese múltiples explicaciones, todo resulta más extraño cuando los acompañantes son el segundo teniente de alcalde y concejal de Policía Local, Jesús Garay; el diputado del Parlamento Andaluz Antonio Saldaña; el jefe de servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de El Puerto, Antonio Caraballo, y una quinta persona, que al carecer de cargo público, entendemos que todavía no es de relevancia política exponer su identidad, pero sí que se demuestre como el propio alcalde ha declarado que tanto ella como el resto de acompañantes se pagó su estancia allí (transporte, alojamiento y dietas) y no ha corrido nada del erario público”, por lo que instan al alcalde a demostrar este extremo con documentación “clara y concisa”, así como a que explique “los motivos reales” de este viaje.