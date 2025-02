PSOE, VOX, Unión Portuense e IU piden explicaciones a Beardo sobre su viaje a Davos

El Puerto/Los grupos de la oposición han elevado al pleno del próximo viernes una moción conjunta instando a Germán Beardo, alcalde de El Puerto, a comparecer y dar cuenta públicamente de los detalles de su reciente viaje a Davos, donde, según informó el propio regidor, acudió al Foro Económico Mundial invitado por el periódico The Washington Post.

Tras quedar demostrado que la asistencia de Beardo a Davos no había sido en los términos que él anunció, “volviendo a hacer el mayor de los ridículos en nombre de El Puerto de Santa María, desde la oposición consideramos imprescindible que sea transparente y honesto y aporte toda la información que se le requiere, a lo que se encuentra obligado por su condición de alcalde, ya que él mismo informó que este viaje lo hacía en su condición de alcalde”, expone el PSOE en una nota.

Los grupos recuerdan que fue el pasado 20 de enero cuando Germán Beardo comunicó que había sido invitado a participar en el evento Biodiversity in Cities: Bridging the Funding Gap, organizado por The Washington Post en el marco del Foro Económico Mundial en Davos. Y según el propio alcalde, este evento supondría una oportunidad para situar a El PUerto en un escenario internacional de debate sobre la biodiversidad urbana y la financiación sostenible.

Sin embargo, informaciones posteriores han generado una mayor controversia en la opinión pública, ya que la jefa de Comunicación de The Washington Post confirmó que Beardo no fue invitado como speaker al evento en cuestión. Quedó también demostrado que simplemente registrándose al evento recibías una invitación como asistente.

"Ante ello y no habiendo sido capaz Germán Beardo de dar una explicación razonable, se incrementa la duda sobre la naturaleza, el propósito y los beneficios reales de dicho viaje para nuestra ciudad, más aún, cuando no se conoce, porque no se ha informado, el posible gasto público que ha supuesto al desplazamiento y la estancia en Davos", apuntan los socialistas portuenses.

Desde PSOE, VOX, Unión Portuense e IU, sus portavoces han señalado la necesidad de que se aclare de una vez este viaje del alcalde, que se suma al que realizó a Argentina el pasado mes de noviembre, acompañado de cargos públicos del gobierno y del que aún no ha sido capaz tampoco de informar de manera clara y detallada.

En el caso de Davos, la moción recoge la necesidad de que se informe de la naturaleza exacta de la participación de Germán Beardo en el evento; de si existió o no una invitación oficial por parte de los organizadores; de los objetivos y resultados concretos alcanzados en beneficio de El Puerto de Santa María; de los costes detallados del viaje, incluyendo transporte, alojamiento y dietas, y la fuente de financiación utilizada para sufragar los mismos, incluyendo al alcalde y posibles acompañantes; así como cualquier otra acción derivada de esta participación que tenga impacto directo o indirecto en la gestión municipal.

Los grupos en su iniciativa, además de la propia declaración del alcalde, instan a la presentación de un informe escrito, detallado y verificable sobre la agenda oficial desarrollada durante el viaje; los costes económicos totales del mismo, desglosados por conceptos; y los resultados concretos en beneficio del municipio derivados de esta participación. Además, instan al gobierno a publicar toda la información relativa a este viaje en el Portal de Transparencia municipal para que esté al alcance de la ciudadanía.