Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la tercera sesión de Preliminares
La chirigota 'Seguimos cayendo mal' se coloca en lo más alto de la clasificación de la modalidad
Orden de preliminares del COAC 2026
La tercera sesión de preliminares de este Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz ha puesto en competición a ocho nuevas agrupaciones que han salido paradas de irregular modo para este Jurado Diario. Algunas han logrado subir hasta el primer o segunda escalón de esta, de momento, corta clasificación, que aún estamos iniciando como quien dice este Concurso, pero otras han caído esta noche de martes al fondo del ranking.
El coro que ha abierto la sesión, el onubense 'Dame veneno', se coloca en segunda posición con 159 puntos, por detrás del líder 'El sindicato' y adelantanto a los ceutíes de 'Al lío'.
La modalidad de chirigotas es la que ha presentado este martes mayor contraste, obteniendo la mayor y la peor puntuación de este Jurado Diario. De este modo, 'Seguimos cayendo mal' se precipita hasta el primer puesto de esta clasificación con 222 puntos, adelantando a 'Los hombres de Paco' que se ponen segundos con un punto menos. Los cabezas de serie, 'Nos hemos venío arriba', se quedan en cuarta posición con un total de 201 puntos según el Jurado Diario. Y la chirigota de Mairena del Aljarafe, 'Yo con esto no puedo' se topa con un último puesto provisional, el noveno, con 119 puntos.
Cuatro comparsas han estrenado repertorio en esta tercera sesión. La mejor parada en esta clasificación con un segundo puesto ha resultado 'Los del escondite', la comparsa con la que regresa Javi González que ha sumado 184 puntos, solo por detrás de 'El desguace' que se mantiene líder con 227.
Por otro lado, 'Los que escriben en la arena' se han colocado en quinta posición con 152 puntos. Peor les ha ido para este Jurado Diario a las comparsas 'La moda de Cádiz', que se sitúa séptima con 108 puntos y 'Con la primera risa', que cae a la novena posición con 88 puntos.
