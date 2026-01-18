Preliminates COAC 2026: ¿Quién canta este domingo 18 de enero en el Teatro Falla de Cádiz? Orden de actuación de la octava sesión

Orden de actuación:

20.00: Coro 'La carnicería'.El Coro Libertario se está asentando como uno de los que, al menos, parte en el grupo de aspirantes a estar en la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. En la pasada edición, se quedó en semifinales con '¡Qué barbaridad!', por lo que en este 2026 volverá a pelear por un puesto en la última noche del certamen de coplas con 'La carnicería'.

20.45. Comparsa Las muñecas. La comparsa de Roberto Fabio Gómez y Pepe Juan Pastrana consiguió en la pasada edición del COAC recuperar su lugar en la fase de cuartos de final con 'La mala'. En esta edición, intentará, al menos, revalidar este lugar con 'Las muñecas', aunque con el objetivo de presionar a los grupos que habitualmente están en semifinales.

21.30. Chirigota 'Los niños con nombre'. La chirigota del Sise y José Manuel Soto consiguió en su primera participación como grupo independiente en 2025 el logro de superar el primer corte en su estreno con '5 minutitos más...'. Ante esto, en este 2026 se presenta el reto mayúsculo de confirmarse en esta fase y comenzar a hacerse un hueco en la modalidad con 'Los niños con nombre'.

22.15. Coro 'Los caletarios'. El COAC 2026 contará con una novedad en forma de coro compuesto por veteranos coristas, pero con el aliciente de contar con Nene Cheza como coautor de la música. Su nombre será 'Los caletarios' y también contará con la letra de Felipe Marín y la música de Kiko Álvarez.

23.00. Comparsa 'Contra viento y marea'. La conocida como la comparsa 'La victoria', de Puertollano, vivió en el pasado Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz la experiencia de subirse por primera vez al escenario del coliseo gaditano, sobre todo por lo que supone venir desde Castilla La Mancha. El resultado fue el esperado, quedando en la zona baja de la tabla en esta modalidad.

23.45. Chirigota 'Los Compay'. Uno de los regresos importantes de este concurso lo protagoniza la chirigota de los Molina, que en la pasada edición decidió tomarse un descanso tras quedarse a un paso de la final en 2024 con 'Los chabolis'. En esta edición, intentará volver a la última noche del certamen de coplas con 'Los Compay'.

00.30. Comparsa 'La juguetería'. La Comparsa DR de Alcalá de GUadaíra (Sevilla) recuperará para este concurso al gaditano Ramón Manuel Ruiz Lorenzo como autor de la letra de 'La juguetería', proyecto con el que intentará acercarse a los cuartos de final.En2025 fueron 'Donde los sueños se hacen realidad' y no superaron el primer corte, quedando en la 43ª posición con 157,17 puntos.