Preliminares COAC 2026: quién canta este sábado 17 de enero en el Teatro Falla de Cádiz?: Orden de actuación de la séptima sesión

El primer sábado del COAC 2026 contará con dos cabezas de serie, lo que es garantía de calidad. Por un lado, estará el cuarteto de Manu Peinado, que defiende su segundo premio con 'Los Latin King (de la calle Pasquín)' y también le toca el turno a la comparsa de Marta Ortiz con 'La camorra', que tras el buen repertorio de 'La valla' espera meterse de lleno en la pelea por volver a la Gran Final.

Dentro de esta modalidad, también hay que reseñar que en la séptima función saldrá a escena gran parte del grupo de 'La chulita', que contará con nuevos autores para presentar 'La marea'. Por su parte, Ángel Piulestán se une a Toté para sacar 'Los mohigangas'. Abrirá la octava función el coro de San Fernando.

Orden de actuación:

20.00: Coro 'El reino de los cielos'. El coro de la Isla lleva dos años quedándose fuera de la primera fase del Concurso. El recorte en las plazas destinadas a esta modalidad en los cuartos de final ha afectado a un grupo que estaba consiguiendo superar el primer corte. El grupo de trabajo de los últimos tres años se mantiene inalterable, contando con la letra de Francisco Javier Sevilla Pecci y Victoriano Cano, y la música de Luis Alfonso Betanzos.

20.45. Chirigota 'Los mohigangas'. La chirigota de Toté presenta novedades importantes de cara a su participación en el Concurso. La principal es la incorporación de Ángel Piulestán como coautor de la letra de 'Los mohigangas'.

21.30. Comparsa 'La camorra'. El feminismo y el compromiso social definen de una manera clarividente a la corta, pero fructífera, trayectoria carnavalera de la comparsa de Marta Ortiz en el certamen. Una muestra de ello fue el repertorio de la comparsa 'La valla' en 2025, uno de los más duros y reivindicativos en cuanto a concepción y desarrollo que se ha visto en el COAC en los últimos años al denunciar la situación de las mujeres que emigran de África a Europa. Este año vienen con 'La camorra'.

22.15. Cuarteto 'Los latin king de la calle Pasquín'. Manu Peinado es el último exponente de la cantera que intenta mantener viva la llama del cuarteto. En la pasada edición, consiguió el segundo premio junto a Iván Romero en el Concurso con 'Un clásico nunca falla'. En este 2026, Peinado se presentará en solitario con 'Los Latin King (de la calle Pasquín).

23.00. Chirigota. '¿No son para matarlos?'. La autodenominada como la Chirigota de los Calvos, de Alcalá de Guadaíra, se estrenará en el COAC con '¿No son pa matarlos?'. De este conjunto existen muy pocas referencias, aunque algunos de sus componentes ya saben lo que es participar en Cádiz. La letra es de la agrupación, mientras que la música correrá a cargo de Joaquín Boje Conejo, en la que será su primera participación como autor en el Falla.

23.45. Comparsa. 'La marea'. La comparsa 'La chulita', tras pasar a las semifinales vivirá una auténtica revolución en la edición de 2026 ya que se ha dividido en dos. Una de las dos partes la forma el grupo, que se ha buscado a nuevos autores para presentarse con 'La marea'. En la letra, sí se mantiene de 'La chulita' el santoñés Eder Rey, mientras que la música correrá a cargo de José Antonio Rodríguez Cruzado Tatán y Alejandro Villegas Lale.